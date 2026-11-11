HDFC Bank Home Loan: HDFC बैंक ने बढ़ाई ब्याज दरें, महंगी होगी EMI, इन ग्राहकों पर पड़ेगा सीधा असर

HDFC Bank Home Loan: प्राइवेट सेक्टर के दिग्गज बैंक HDFC बैंक ने सभी अवधियों (tenures) के लिए अपनी लोन दरों में 15 बेसिस पॉइंट्स (bps) तक की बढ़ोतरी की है। इससे उन ग्राहकों के लिए कर्ज की लागत बढ़ सकती है, जिनके लोन 'मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स-बेस्ड लेंडिंग रेट' (MCLR) से जुड़े हैं। ये नई दरें 7 नवंबर से लागू हो गई हैं। इस फैसले से होम लोन, पर्सनल लोन और दूसरे कर्ज महंगे हो सकते हैं।
इस बदलाव के बाद HDFC बैंक की नई MCLR दरें अब 7.85% से बढ़कर 8.70% के दायरे में आ गई हैं, जो पहले 7.75% से 8.55% के बीच थीं। बैंक ने छह महीने, एक साल, दो साल और तीन साल की अवधि वाले एमसीएलआर में 15 बेसिस पॉइंट का इजाफा किया है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में MCLR से जुड़े लोन पर ब्याज का बोझ बढ़ सकता है। हालांकि, इसका असर आपकी जेब पर तुरंत पड़ेगा या कुछ महीने बाद, यह आपके लोन की शर्तों पर निर्भर करेगा।
|लोन की अवधि
|अक्टूबर 2026 की दरें
|7 नवंबर 2026 से नई दरें
|कुल बढ़ोतरी
|Overnight (ओवरनाइट)
|7.80%
|7.85%
|5 bps (0.05%)
|1 महीना
|7.75%
|7.85%
|10 bps (0.10%)
|3 महीना
|7.95%
|8.05%
|10 bps (0.10%)
|6 महीने
|8.15%
|8.30%
|15 bps (0.15%)
|1 साल
|8.30%
|8.45%
|15 bps (0.15%)
|2 साल
|8.40%
|8.55%
|15 bps (0.15%)
|3 साल
|8.55%
|8.70%
|15 bps (0.15%)
MCLR (Marginal Cost of Funds-based Lending Rate) भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा तय किया गया वह न्यूनतम ब्याज दर है, जिससे कम में कोई भी बैंक किसी भी ग्राहक को लोन नहीं दे सकता। मतलब ये कि यह बैंकों के लिए लोन देने की एक बेस रेट है। अगर बैंक से लिया गया आपका होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन MCLR से लिंक्ड है तो इसका आपके लोन की ब्याज दर या टेन्योर पर सीधा असर पड़ेगा।
बैंक के इस फैसले का असर उन ग्राहकों पर पड़ सकता है, जिन्होंने MCLR से जुड़े होम लोन, पर्सनल लोन या दूसरे फ्लोटिंग रेट लोन लिए हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हर ग्राहक की EMI अगले महीने से बढ़ जाएगी। दरअसल, हर लोन की एक इंटरेस्ट रेट रीसेट डेट होती है। इसी तारीख पर बैंक आपके लोन की ब्याज दर में बदलाव करता है।
MCLR पूरी तरह से बैंक के आंतरिक खर्चों पर चलता है। अगर बैंक में लोग फिक्स्ड डिपॉजिट में कम जमा रहे हैं तो बैंक ग्राहकों को लुभाने और ज्यादा फंड जुटाने के मकसद से FD की ब्याज दरें बढ़ा देता है। अब जब FD पर बैंक को ज्यादा ब्याज देना होगा तो बैंक की लागत बढ़ जाएगी। इसकी भरपाई करने के लिए बैंक अपना MCLR बढ़ा देता है।
जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।
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