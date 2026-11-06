दिवाली के बाद अस्पताल का बिल न बिगाड़ दे बजट, हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय जरूर चेक करें ये बातें

दिवाली के त्योहार पर लोग घर की सजावट, कपड़े, मिठाई और घूमने-फिरने पर जमकर खर्च करते हैं। ऐसे में कई बार बजट का बड़ा हिस्सा त्योहार की खरीदारी में ही खर्च हो जाता है। लेकिन त्योहार के बाद अगर अचानक परिवार में किसी की तबीयत खराब हो जाए और अस्पताल में भर्ती कराने की नौबत आ जाए, तो इलाज का खर्च आपकी पूरी आर्थिक योजना बिगाड़ सकता है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस यानी स्वास्थ्य बीमा बेहद जरूरी है।
हालांकि, सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस खरीद लेना ही काफी नहीं है। पॉलिसी लेते समय उसकी शर्तों और सुविधाओं को अच्छी तरह समझना भी जरूरी है। कई बार कम प्रीमियम के चक्कर में लोग ऐसी पॉलिसी चुन लेते हैं, जिसमें अस्पताल के खर्च का पूरा कवर नहीं मिलता।
हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते समय सबसे पहले देखें कि पॉलिसी में कितने रुपये तक के इलाज का खर्च कवर होगा। इसे सम इंश्योर्ड कहा जाता है। यह रकम परिवार के सदस्यों की संख्या, उम्र, शहर और मेडिकल जरूरतों के हिसाब से तय करनी चाहिए। बड़े शहरों में इलाज महंगा होने के कारण कम बीमा राशि पर्याप्त नहीं हो सकती।
हर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कुछ बीमारियों और पहले से मौजूद स्वास्थ्य समस्याओं के लिए वेटिंग पीरियड होता है। इसका मतलब है कि पॉलिसी खरीदने के तुरंत बाद इन बीमारियों का इलाज कराने पर बीमा कंपनी भुगतान नहीं करेगी। इसलिए पॉलिसी लेने से पहले वेटिंग पीरियड की अवधि और शर्तें जरूर समझें।
पॉलिसी खरीदने से पहले यह भी जांच लें कि आपके घर के आसपास कौन-कौन से अस्पताल बीमा कंपनी के नेटवर्क में शामिल हैं। नेटवर्क अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा मिल सकती है। इससे मरीज को अस्पताल में पूरा बिल अपनी जेब से नहीं चुकाना पड़ता, हालांकि कवरेज और पॉलिसी की शर्तें लागू होती हैं।
कुछ पॉलिसियों में अस्पताल के कमरे के किराये की सीमा तय होती है। वहीं, को-पेमेंट की शर्त होने पर इलाज के खर्च का एक निश्चित हिस्सा मरीज को खुद देना पड़ता है। इसके अलावा डिडक्टिबल और बीमारी से जुड़े सब-लिमिट पर भी ध्यान दें।
हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय सिर्फ मिलने वाली सुविधाएं नहीं, बल्कि एक्सक्लूजन भी देखें। कुछ बीमारियों, इलाज और प्रक्रियाओं पर बीमा कवर नहीं मिलता। पॉलिसी के दस्तावेज ध्यान से पढ़ें और जरूरत पड़ने पर बीमा कंपनी से सवाल पूछें।
कुल मिलाकर, हेल्थ इंश्योरेंस चुनते समय केवल कम प्रीमियम को आधार न बनाएं। ऐसी पॉलिसी लें, जो जरूरत के समय आपके परिवार को आर्थिक सुरक्षा दे सके।
ध्यान दें कि IRDAI के नियमों के मुताबिक पहले से मौजूद बीमारियों के लिए वेटिंग पीरियड अधिकतम 36 महीने तक हो सकता है। एक साल या उससे अधिक अवधि वाली पॉलिसी में 30 दिन का फ्री-लुक पीरियड भी मिलता है, जिसमें ग्राहक पॉलिसी की शर्तें समझकर उसकी समीक्षा कर सकता है।
(डिस्क्लेमर: ये सलाह सामान्य जानकारी के लिए दी गई है। कोई फैसला लेने से पहले विशेषज्ञ से बात करें। मिंट हिंदी किसी भी परिणाम के लिए जिम्मेदार नहीं है।)
मनाली रस्तोगी मीडिया जगत की एक समर्पित और अनुभवी लेखिका हैं, जो पिछले 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। उन्होंने वर्ष 2019 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने मीडिया की दुनिया को समझना और लेखन के प्रति अपनी रुचि को मजबूत करना शुरू कर दिया था। अपनी प्रोफेशनल यात्रा की शुरुआत उन्होंने वैसे तो ग्रेजुएशन के समय लखनऊ से कर दी थी, लेकिन उनके करियर को नया आयाम दिल्ली में लोकमत ग्रुप के साथ मिला, जहां उन्होंने करीब 2 साल 10 महीने तक काम किया और इस दौरान उन्होंने खबरों की गहराई को समझने और पाठकों तक सही और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का अनुभव हासिल किया। इसके बाद उन्होंने टीवी9 भारतवर्ष के साथ बतौर फ्रीलांसर काम किया, जहां उन्होंने लाइफस्टाइल सेक्शन में काम कर अपनी लेखन शैली और अनुभव को और मजबूत बनाया। वर्तमान में मनाली रस्तोगी लाइव मिंट हिंदी के साथ जुड़ी हुई हैं, जहां उन्हें काम करते हुए लगभग 10 महीने हो चुके हैं। यहां वह मुख्य रूप से एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं, साथ ही पर्सनल फाइनेंस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी आसान और समझने योग्य भाषा में जानकारी साझा करती हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को ऐसी जानकारी देना है, जो उनके दैनिक जीवन में उपयोगी साबित हो और उन्हें सही फैसले लेने में मदद करे। मनाली सरल, स्पष्ट और पाठकों से जुड़ने वाली भाषा में लिखना पसंद करती हैं। काम के अलावा मनाली को अपने खाली समय में स्विमिंग करना, नई जगहों पर घूमना और फिल्में देखना बेहद पसंद है। उन्हें अपने घर को बजट फ्रेंडली तरीके से सजाना भी अच्छा लगता है, जिससे उन्हें रचनात्मक संतुष्टि मिलती है। मनाली दिल्ली में रहती हैं।
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