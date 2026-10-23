DA Hike Update: केंद्र से पहले इस राज्य ने कर्मचारियों को दिया दिवाली गिफ्ट, 5% DA बढ़ाने का ऐलान

Himachal Pradesh DA Hike Update 2026: हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए आज बेहद ही खास दिन है। दीवाली से पहले सीएम सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को 5 फीसदी महंगाई भत्ता देने का ऐलान कर दिया है। इसमें 4 फीसदी डीए के साथ एक पिछले साल का लंबित डीए भी शामिल है। इसके साथ ही क्लास 4 के कर्मचारियों को 10 हजार रुपये एरियर और पेंशनकर्मियों को 10 हजार रुपये देने का भी ऐलान किया है।
हिमाचल प्रदेश में 5 फीसदी डीए के ऐलान के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि कर्मचारियों को कब बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी? बता दें कि कर्मचारियों को 1 नवंबर को वेतन के साथ डीए भी मिल जाएगा।
त्योहारी सीजन में महंगाई के बीच सरकार का यह फैसला कर्मचारियों की जेब को कुछ राहत देगा। खास बात यह है कि डीए बढ़ोतरी के साथ पुराने बकाये को लेकर भी सरकार ने कदम उठाया है।
मुख्यमंत्री सुक्खू ने शुक्रवार को डीए में कुल 5 फीसदी बढ़ोतरी की घोषणा की। इसमें दो हिस्से शामिल हैं। पहला, चालू वर्ष के लिए 4 फीसदी की बढ़ोतरी और दूसरा, पिछले साल का लंबित 1 फीसदी महंगाई भत्ता।इस तरह कर्मचारियों को कुल 5 फीसदी की बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा।
डीए सरकारी कर्मचारियों के वेतन का वो हिस्सा है, जिसे महंगाई के असर को कम करने के लिए दिया जाता है। जब महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होती है, तो कर्मचारियों की सैलरी में भी इजाफा होता है।
मुख्यमंत्री की घोषणा के मुताबिक, राज्य के करीब 2.75 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को इस फैसले का लाभ मिलने की उम्मीद है। इससे प्रदेश में बड़ी संख्या में सरकारी परिवारों को त्योहारी सीजन में आर्थिक राहत मिलेगी। डीए में बढ़ोतरी से कर्मचारियों को राहत मिलती है, लेकिन दूसरी तरफ राज्य सरकार के खर्च में भी इजाफा होता है।
बता दें कि अभी भी केंद्रीय कर्मचारियों को अपने डीए का इंतजार है। कर्मचारियों को पहले उम्मीद थी कि दशहरा पर सरकार डीए का ऐलान कर देगी, लेकिन दशहरा पर केंद्र की तरफ से कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया। ऐसे में अब कर्मचारियों को दीपावली से पहले होने वाली कैबिनेट मीटिंग से उम्मीद बनी हुई है। बता दें कि अभी केंद्रीय कर्मचारियों को उनकी बेसिक सैलरी का 60% डीए मिल रहा है।
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