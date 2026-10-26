होम लोन की EMI भरने में हो रही है परेशानी? एक्सपर्ट से जानिए लोन री-स्ट्रक्चरिंग से कैसे मिलेगी राहत

घर खरीदना हर किसी का एक बड़ा सपना होता है। लेकिन घर खरीदने के लिए लंबे समय तक होम लोन की किस्तें चुकाना कई बार मुश्किल हो जाता है। अगर आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ जाए, नौकरी चली जाए या अचानक कोई बड़ा खर्च सामने आ जाए, तो हर महीने होम लोन की समान मासिक किस्त यानी ईएमआई (EMI) भरना चुनौती बन सकता है।
अगर आप भी होम लोन की किस्तें चुकाने में परेशानी का सामना कर रहे हैं, तो अपने बैंक से संपर्क कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में लोन री-स्ट्रक्चरिंग (Loan Restructuring) एक विकल्प हो सकता है। इसके जरिए बैंक आपकी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए लोन चुकाने की शर्तों में बदलाव कर सकता है।
आर्थिक मंदी, बाजार में उतार-चढ़ाव, नौकरी छूटने या किसी आपात स्थिति के कारण कई बार कर्ज चुकाना मुश्किल हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों में लोन री-स्ट्रक्चरिंग के जरिए कर्ज लेने वाले व्यक्ति को कुछ राहत मिल सकती है।
आसान शब्दों में समझें तो लोन री-स्ट्रक्चरिंग में बैंक लोन चुकाने की मौजूदा शर्तों में बदलाव करता है। इसका मकसद किस्तों को इस तरह व्यवस्थित करना होता है कि कर्ज लेने वाले व्यक्ति के लिए भुगतान करना आसान हो जाए। हालांकि, लोन की शर्तों में बदलाव करना बैंक की मंजूरी पर निर्भर करता है। यह सुविधा हर कर्ज लेने वाले को अपने आप नहीं मिलती।
ऐसे में जब सीए निशांत शंकर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि लोन रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब मौजूदा लोन की भुगतान शर्तों में बदलाव करना है, ताकि कर्ज चुकाना आसान हो सके। इसके लिए बैंक या कर्ज देने वाली संस्था की मंजूरी जरूरी होती है।
कर्ज लेने वाले की आर्थिक स्थिति और बैंक की नीतियों के आधार पर लोन चुकाने की अवधि बढ़ाई जा सकती है, ईएमआई कम की जा सकती है, भुगतान का समय बदला जा सकता है या कुछ समय के लिए किस्तें चुकाने से राहत दी जा सकती है।
मोरेटोरियम (Moratorium) का मतलब आमतौर पर कुछ समय के लिए भुगतान टालने की सुविधा है। इसका मतलब यह नहीं है कि बकाया कर्ज या उस पर लगने वाला ब्याज माफ कर दिया गया है। इसके साथ सीए निशांत शंकर ने बताया कि अगर आपको होम लोन की EMI भरने में दिक्कत हो रही है तो आपको लोन री-स्ट्रक्चरिंग से कैसे राहत मिल सकती है।
लोन चुकाने की अवधि बढ़ाने से फिलहाल ईएमआई का बोझ कम हो सकता है, लेकिन इससे कुल ब्याज बढ़ सकता है। इसी तरह, कुछ समय के लिए किस्तों के भुगतान से राहत मिलने पर आगे चलकर कुल भुगतान की जिम्मेदारी बढ़ सकती है।
इसलिए किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले बैंक से लिखित जानकारी मांगें। इसमें नई ईएमआई, लोन चुकाने की बची हुई अवधि, कुल ब्याज, लागू शुल्क और क्रेडिट रिपोर्ट पर पड़ने वाले संभावित असर की जानकारी होनी चाहिए।
एक अन्य विकल्प लोन बैलेंस ट्रांसफर का हो सकता है। इसमें कर्ज लेने वाला अपना मौजूदा लोन किसी दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर सकता है। हालांकि, यह विकल्प तभी फायदेमंद होगा, जब नई ब्याज दर और दूसरे खर्चों को मिलाकर वास्तविक बचत हो। इसके लिए नए बैंक की पात्रता शर्तों को पूरा करना भी जरूरी है।
अगर आर्थिक परेशानी लंबे समय तक बने रहने की आशंका है, तो स्वेच्छा से प्रॉपर्टी बेचने पर भी विचार किया जा सकता है। ऐसा करना लंबे समय तक लोन की किस्तें नहीं चुका पाने की स्थिति से बेहतर हो सकता है। हालांकि, यह फैसला बकाया लोन की रकम और प्रॉपर्टी की मौजूदा बाजार कीमत को ध्यान में रखकर लेना चाहिए।
लोन की शर्तों में बदलाव यानी री-स्ट्रक्चरिंग कराना कर्ज लेने वाले का अपने आप मिलने वाला अधिकार नहीं है। बैंक यह देखेगा कि ग्राहक की लोन चुकाने की क्षमता कितनी है और नया भुगतान प्लान कितना व्यावहारिक है। लोन की री-स्ट्रक्चरिंग का असर क्रेडिट रिपोर्ट और भविष्य में नया कर्ज लेने की क्षमता पर भी पड़ सकता है। यह संबंधित नियमों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।
अगर लोन चुकाने में परेशानी हो रही है, तो बैंक के संदेशों और सूचनाओं को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बातचीत शुरू होने से यह जरूरी नहीं है कि बैंक की वसूली प्रक्रिया अपने आप रुक जाएगी। अगर लोन की किस्तें पहले ही बकाया हो चुकी हैं, तो जल्द से जल्द बैंक से संपर्क करके लिखित भुगतान या समाधान योजना लेनी चाहिए।
इसका मुख्य उद्देश्य कर्ज लेने वाले की आर्थिक स्थिति को सुरक्षित रखना और प्रॉपर्टी की कीमत को बनाए रखना है। सबसे अच्छा विकल्प वह है, जिससे लोन का भुगतान लंबे समय तक आसानी से किया जा सके, न कि केवल समस्या को कुछ समय के लिए टाल दिया जाए।
मनाली रस्तोगी मीडिया जगत की एक समर्पित और अनुभवी लेखिका हैं, जो पिछले 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। उन्होंने वर्ष 2019 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने मीडिया की दुनिया को समझना और लेखन के प्रति अपनी रुचि को मजबूत करना शुरू कर दिया था। अपनी प्रोफेशनल यात्रा की शुरुआत उन्होंने वैसे तो ग्रेजुएशन के समय लखनऊ से कर दी थी, लेकिन उनके करियर को नया आयाम दिल्ली में लोकमत ग्रुप के साथ मिला, जहां उन्होंने करीब 2 साल 10 महीने तक काम किया और इस दौरान उन्होंने खबरों की गहराई को समझने और पाठकों तक सही और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का अनुभव हासिल किया। इसके बाद उन्होंने टीवी9 भारतवर्ष के साथ बतौर फ्रीलांसर काम किया, जहां उन्होंने लाइफस्टाइल सेक्शन में काम कर अपनी लेखन शैली और अनुभव को और मजबूत बनाया। वर्तमान में मनाली रस्तोगी लाइव मिंट हिंदी के साथ जुड़ी हुई हैं, जहां उन्हें काम करते हुए लगभग 10 महीने हो चुके हैं। यहां वह मुख्य रूप से एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं, साथ ही पर्सनल फाइनेंस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी आसान और समझने योग्य भाषा में जानकारी साझा करती हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को ऐसी जानकारी देना है, जो उनके दैनिक जीवन में उपयोगी साबित हो और उन्हें सही फैसले लेने में मदद करे। मनाली सरल, स्पष्ट और पाठकों से जुड़ने वाली भाषा में लिखना पसंद करती हैं। काम के अलावा मनाली को अपने खाली समय में स्विमिंग करना, नई जगहों पर घूमना और फिल्में देखना बेहद पसंद है। उन्हें अपने घर को बजट फ्रेंडली तरीके से सजाना भी अच्छा लगता है, जिससे उन्हें रचनात्मक संतुष्टि मिलती है। मनाली दिल्ली में रहती हैं।
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