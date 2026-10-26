होम लोन की EMI भरने में हो रही है परेशानी? एक्सपर्ट से जानिए लोन री-स्ट्रक्चरिंग से कैसे मिलेगी राहत

घर खरीदना हर किसी का एक बड़ा सपना होता है। लेकिन घर खरीदने के लिए लंबे समय तक होम लोन की किस्तें चुकाना कई बार मुश्किल हो जाता है। अगर आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ जाए, नौकरी चली जाए या अचानक कोई बड़ा खर्च सामने आ जाए, तो हर महीने होम लोन की समान मासिक किस्त यानी ईएमआई (EMI) भरना चुनौती बन सकता है।

अगर आप भी होम लोन की किस्तें चुकाने में परेशानी का सामना कर रहे हैं, तो अपने बैंक से संपर्क कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में लोन री-स्ट्रक्चरिंग (Loan Restructuring) एक विकल्प हो सकता है। इसके जरिए बैंक आपकी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए लोन चुकाने की शर्तों में बदलाव कर सकता है।

क्या होती है लोन री-स्ट्रक्चरिंग? आर्थिक मंदी, बाजार में उतार-चढ़ाव, नौकरी छूटने या किसी आपात स्थिति के कारण कई बार कर्ज चुकाना मुश्किल हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों में लोन री-स्ट्रक्चरिंग के जरिए कर्ज लेने वाले व्यक्ति को कुछ राहत मिल सकती है।

आसान शब्दों में समझें तो लोन री-स्ट्रक्चरिंग में बैंक लोन चुकाने की मौजूदा शर्तों में बदलाव करता है। इसका मकसद किस्तों को इस तरह व्यवस्थित करना होता है कि कर्ज लेने वाले व्यक्ति के लिए भुगतान करना आसान हो जाए। हालांकि, लोन की शर्तों में बदलाव करना बैंक की मंजूरी पर निर्भर करता है। यह सुविधा हर कर्ज लेने वाले को अपने आप नहीं मिलती।

ऐसे में जब सीए निशांत शंकर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि लोन रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब मौजूदा लोन की भुगतान शर्तों में बदलाव करना है, ताकि कर्ज चुकाना आसान हो सके। इसके लिए बैंक या कर्ज देने वाली संस्था की मंजूरी जरूरी होती है।

कर्ज लेने वाले की आर्थिक स्थिति और बैंक की नीतियों के आधार पर लोन चुकाने की अवधि बढ़ाई जा सकती है, ईएमआई कम की जा सकती है, भुगतान का समय बदला जा सकता है या कुछ समय के लिए किस्तें चुकाने से राहत दी जा सकती है।

मोरेटोरियम (Moratorium) का मतलब आमतौर पर कुछ समय के लिए भुगतान टालने की सुविधा है। इसका मतलब यह नहीं है कि बकाया कर्ज या उस पर लगने वाला ब्याज माफ कर दिया गया है। इसके साथ सीए निशांत शंकर ने बताया कि अगर आपको होम लोन की EMI भरने में दिक्कत हो रही है तो आपको लोन री-स्ट्रक्चरिंग से कैसे राहत मिल सकती है।

होम लोन री-स्ट्रक्चरिंग के क्या हैं विकल्प? लोन चुकाने की अवधि बढ़ाने से फिलहाल ईएमआई का बोझ कम हो सकता है, लेकिन इससे कुल ब्याज बढ़ सकता है। इसी तरह, कुछ समय के लिए किस्तों के भुगतान से राहत मिलने पर आगे चलकर कुल भुगतान की जिम्मेदारी बढ़ सकती है।

इसलिए किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले बैंक से लिखित जानकारी मांगें। इसमें नई ईएमआई, लोन चुकाने की बची हुई अवधि, कुल ब्याज, लागू शुल्क और क्रेडिट रिपोर्ट पर पड़ने वाले संभावित असर की जानकारी होनी चाहिए।

एक अन्य विकल्प लोन बैलेंस ट्रांसफर का हो सकता है। इसमें कर्ज लेने वाला अपना मौजूदा लोन किसी दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर सकता है। हालांकि, यह विकल्प तभी फायदेमंद होगा, जब नई ब्याज दर और दूसरे खर्चों को मिलाकर वास्तविक बचत हो। इसके लिए नए बैंक की पात्रता शर्तों को पूरा करना भी जरूरी है।

अगर आर्थिक परेशानी लंबे समय तक बने रहने की आशंका है, तो स्वेच्छा से प्रॉपर्टी बेचने पर भी विचार किया जा सकता है। ऐसा करना लंबे समय तक लोन की किस्तें नहीं चुका पाने की स्थिति से बेहतर हो सकता है। हालांकि, यह फैसला बकाया लोन की रकम और प्रॉपर्टी की मौजूदा बाजार कीमत को ध्यान में रखकर लेना चाहिए।

लोन की शर्तों में बदलाव यानी री-स्ट्रक्चरिंग कराना कर्ज लेने वाले का अपने आप मिलने वाला अधिकार नहीं है। बैंक यह देखेगा कि ग्राहक की लोन चुकाने की क्षमता कितनी है और नया भुगतान प्लान कितना व्यावहारिक है। लोन की री-स्ट्रक्चरिंग का असर क्रेडिट रिपोर्ट और भविष्य में नया कर्ज लेने की क्षमता पर भी पड़ सकता है। यह संबंधित नियमों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।

अगर लोन चुकाने में परेशानी हो रही है, तो बैंक के संदेशों और सूचनाओं को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बातचीत शुरू होने से यह जरूरी नहीं है कि बैंक की वसूली प्रक्रिया अपने आप रुक जाएगी। अगर लोन की किस्तें पहले ही बकाया हो चुकी हैं, तो जल्द से जल्द बैंक से संपर्क करके लिखित भुगतान या समाधान योजना लेनी चाहिए।