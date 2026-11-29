8th Pay Commission Arrears Calculation: केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग के लागू होने का काफी बेसब्री से इंतजार है। इस इंतजार की घड़ी में कर्मचारियों के बीच कई तरह के सवाल घूम रहे हैं कि उनकी सैलरी कितनी बढ़ेगी, उनका एरियर कितना आएगा? आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18000 है, तो 8वां वेतन आयोग लागू होने पर उसको एरियर कितना मिलेगा? आइए समझते हैं।
एरियर के पैसे का पूरा गणित फिटमेंट फैक्टर और 8वें वेतन आयोग के लागू होने वाले महीने पर निर्भर करता है। अगर 8वें वेतन आयोग की सिफारिश 1 जनवरी 2026 से लागू होती है और फिटमेंट फैक्टर को 2.57 रखा जाता है, तो लेवल-1 के कर्मचारियों को 2 लाख से ऊपर का एरियर मिल सकता है। हालांकि कर्मचारी संगठनों ने 3.83 से 4 तक फिटमेंट फैक्टर करने की मांग की है।
अगर 8वें वेतन आयोग में 2.57 फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, तो लेवल 1 के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18000 से बढ़कर 46,260 हो जाएगी। हालांकि एरियर की गणना पुराने बेसिक पे पर होगा।
|फिटमेंट फैक्टर
|नई बेसिक पे
|जनवरी-जून मासिक अंतर (60% DA)
|जुलाई-दिसंबर मासिक अंतर (63% DA)
|12 महीने का कुल एरियर
|2.57
|₹46,260
|₹17,460
|₹16,920
|₹2,06,280
|2.92
|₹52,560
|₹23,760
|₹23,220
|₹2,81,880
|3.61
|₹64,980
|₹36,180
|₹35,640
|₹4,30,920
|3.833
|₹68,994
|₹40,194
|₹39,654
|₹4,79,088
|4.00
|₹72,000
|₹43,200
|₹42,660
|₹5,15,160
नोट- ये अनुमान इस धारणा पर आधारित है कि 8वें वेतन आयोग में नई बेसिक पे में DA को समाहित किया जाएगा और नई वेतन संरचना 1 जनवरी 2026 से लागू होगी। इसमें अभी HRA और अन्य भत्ते इसमें शामिल नहीं हैं।
बता दें कि 8वें वेतन आयोग का गठन साल 2025 के नवंबर में हुआ था और उसे अपनी अंतिम रिपोर्ट पेश करने के लिए 18 महीने का वक्त दिया गया था। इसका मतलब है कि इसकी समय-सीमा मई 2027 के आसपास हो सकती है। हालांकि अभी तक अंतिम रिपोर्ट या फिर 8वं वेतन आयोग को लागू करने की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है।
Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ आम जानकारी के लिए है। इस आर्टिकल में बताए गए फिटमेंट फैक्टर्स स्टेकहोल्डर्स की मांगों और उदाहरण के तौर पर कैलकुलेशन पर आधारित हैं,आखिरी सुझाव और उन्हें लागू करना सरकार की मंजूरी पर निर्भर है।
अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
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