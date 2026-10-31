आज सोने चांदी का रेट 31 अक्टूबर 2026: आज कितना गिरा सोना? चांदी भी लुढ़की, जानिए दिल्ली-मुंबई में गोल्ड का भाव

Gold Silver Rate Today 31 October 2026: अगर आप भी इस फेस्टिवल सीजन में गोल्ड खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो अभी सोना खरीदने का गोल्डन टाइम चल रहा है। आज 31 अक्तूबर को दिल्ली में 24 कैरेट गोल्ड 1,43,000 के नीचे पहुंच गया। वहीं चांदी भी गिरकर 2,09,900 पर पहुंच गई है। आइए आज देशभर में सोने-चांदी का भाव जानते हैं।
|सोने की शुद्धता
|कीमत (प्रति ग्राम)
|24 कैरेट (999 फाइन गोल्ड)
|₹14,005
|22 कैरेट
|₹13,669
|20 कैरेट
|₹12,464
|18 कैरेट
|₹11,344
|14 कैरेट
|₹9,033
नोट- ऊपर दी गई टेबल में रेट 30 अक्टूबर के हैं। शनिवार-रविवार को सोना-चांदी भारतीय बाजारों में शुक्रवार के भाव पर ही बिकता है। इसके अलावा ऊपर दिए गए दाम में जीएसटी और मेकिंग चार्ज को शामिल नहीं किया गया है। इसलिए अगर आप कोई गहना या सोना खरीदते हैं, तो आपका बिल ज्यादा आ सकता है।
आज 31 अक्टूबर को राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोना 1,38,340 रुपये प्रति 10 ग्राम मिल रहा है। वहीं, 22 कैरेट सोने की कीमत 1,26,812 रुपये और 18 कैरेट सोने का रेट 1,03,755 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गई है। अगर मुंबई की बात करें, तो वहां पर 24 कैरेट सोना 1,38,580 रुपये प्रति 10 ग्राम पर चल रहा है। वहीं 22 कैरेट सोने की कीमत 1,27,032 रुपये और 18 कैरेट सोने का भाव 1,03,935 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। अगर चांदी की बात करें, तो दिल्ली में 999 फाइन सिल्वर का रेट 1,78,790 रुपये प्रति किलो और मुंबई में 1,79,100 रुपये प्रति किलो बिक रही है।
|शहर
|24 कैरेट गोल्ड
|22 कैरेट गोल्ड
|18 कैरेट गोल्ड
|999 फाइन सिल्वर
|हैदराबाद
|₹1,38,790
|₹1,27,224
|₹1,04,093
|₹1,79,390
|मुंबई
|₹1,38,580
|₹1,27,032
|₹1,03,935
|₹1,79,100
|बेंगलुरु
|₹1,38,680
|₹1,27,123
|₹1,04,010
|₹1,79,240
|दिल्ली
|₹1,38,340
|₹1,26,812
|₹1,03,755
|₹1,78,790
|कोलकाता
|₹1,38,390
|₹1,26,858
|₹1,03,793
|₹1,78,860
|चेन्नई
|₹1,38,980
|₹1,27,398
|₹1,04,235
|₹1,79,620
|अहमदाबाद
|₹1,38,760
|₹1,27,197
|₹1,04,070
|₹1,79,340
सोने-चांदी के गिरते भाव पर एचडीएफसी सिक्योरिटीज में जिंस मामलों के वरिष्ठ विश्लेषक सौमिल गांधी ने कहा कि वैश्विक स्तर पर प्रतिकूल कारकों के कारण बाजार धारणा प्रभावित होने से शुक्रवार को घरेलू बाजार में सोने की कीमतों में गिरावट जारी रही।
पीएल कैपिटल के कमोडिटी प्रमुख आशीष राजोदिया के अनुसार, कच्चे तेल की ऊंची कीमतों, मुद्रास्फीति की चिंताओं और अमेरिका में मौद्रिक नीति के और सख्त होने की आशंकाओं के कारण सर्राफा बाजार पर दबाव पड़ा, जिससे चांदी की कीमत भी गिरकर 11 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई।चांदी इससे पहले 10 दिसंबर, 2025 को 1.92 लाख रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर थी।
अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
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