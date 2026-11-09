FD Withdrawal Rules: FD तोड़ने पर कितना घाटा होता है? कम ब्याज और जुर्माने का गणित समझिए

FD pre-mature withdrawal ruels: भारत में बचत और निवेश करने वालों के बीच म्यूचुअल फंड सबसे पसंदीदा विकल्प हैं, लेकिन बैंक की सावधि जमा (FD) और आवर्ती जमा (RD) का आकर्षण भी बरकरार है। यह जानकारी डिजिटल इन्वेस्टमेंट प्लैटफॉर्म स्टेबल मनी के सर्वे में सामने आई है।

लोग एफडी को सुनिश्चित और सुरक्षित कमाई का जरिया मानकर एक तय अवधि के लिए पैसे बैंकों के पास जमा कर देते हैं। लेकिन कई बार जरूरत पड़ने पर एफडी तोड़नी भी पड़ती है। जब लोग एफडी का पैसा मियाद पूरी होने से पहले ही निकाल लेते हैं तो उन्हें कई तरह से नुकसान उठना पड़ता है। आइए इसे उदाहरणों से समझते हैं।

एफडी पर बैंकों के अलग-अलग इंट्रेस्ट रेट ध्यान रहे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने 22 अक्तूबर, 1997 से बैंकों को सावधि जमा यानी फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) पर अपनी-अपनी ब्याज दर तय करने की स्वतंत्रता दे दी। इसलिए अलग-अलग बैंकों में एफडी पर अलग-अलग दरें होती हैं।

अभी एफडी पर वार्षिक दरें 2.50% से 8.25% तक हैं। दरों में इतना बड़ा अंतर बैंक, जमा की अवधि, जमा राशि और जमाकर्ता की उम्र के कारण पाया जाता है। पैसाबाजार.कॉम की वेबसाइट पर अक्टूबर महीने के लिए विभिन्न बैंकों के एफडी इंट्रेस्ट रेट्स इस प्रकार थे।

FD पर ज्यादा ब्याज देने वाले टॉप 20 बैंक

एफडी पर बैंक के अलग-अलग नियम अब मान लीजिए कि आपने 5 वर्ष के लिए एफडी करवाई। आप सीनियर सिटिजन नहीं हैं और आपके लिए 6% का इंट्रेस्ट रेट तय हुआ। कई बैंक पहले वर्ष के लिए अधिक ब्याज दर ऑफर करते हैं। तो मान लीजिए आपको भी पहले वर्ष के लिए 7% ब्याज मिलना तय हुआ।

ध्यान रहे कि कई बैंक एफडी के प्रीमच्योर विड्रॉल पर 0.5% से 1% तक का जुर्माना लगाते हैं जबकि कुछ बैंक कोई जुर्माना नहीं लगाते। अब मान लीजिए कि आपने ऐसे बैंक में एफडी करवाई जो एफडी समय से पहले तोड़ देने पर जुर्माना वसूलता है। अब अगर आपने तीसरे वर्ष ही एफडी तोड़ ली। ऐसी परिस्थिति में क्या होगा?

मैच्योरिटी से पहले पैसा निकाला तो क्या नुकसान? फिर आपको पहले वर्ष जो 1% अतिरिक्त ब्याज मिलना था, वो तो गया। ऊपर से बैंक ने 1% का जुर्माना लगा दिया तो आपकी ब्याज दर सीधे 2% कम हो जाएगी। यानी अब आपको सिर्फ 5% की तरह से ब्याज मिलेगा।

हालांकि, एफडी पर टैक्स की गणना भी बदल जाएगी। फिक्स्ड डिपॉजिट पर अर्जित ब्याज पर टैक्स लगता है, और टीडीएस काटते हैं। हालांकि, जब आप परिपक्वता से पहले अपनी जमा राशि निकालते हैं, तो समय से पहले निकासी के लिए कम ब्याज दर के आधार पर टीडीएस को समायोजित किया जाता है। इस कारण आपके टैक्स पेमेंट में घट सकता है। लगभग यही नियम आरडी पर भी लागू होते हैं।

एफडी-आरडी अब भी लोकप्रिय बहरहाल, स्टेबल मनी के सर्वेक्षण के मुताबिक, 23 प्रतिशत बचतकर्ताओं ने म्यूचुअल फंड को अपनी पहली पसंद बताया, जबकि 21 प्रतिशत ने एफडी और आरडी को प्राथमिकता दी। स्टेबल मनी के सर्वे में यह साफ निकलकर आया कि निश्चित आय वाले निवेश विकल्पों में एफडी और आरडी की लोकप्रियता सबसे अधिक है।

स्टेबल मनी ने यह सर्वे ग्लोबल रिसर्च और एनालिसिस ग्रुप यूगोव के जरिये 13 से 16 अक्टूबर के बीच कराया था। इस सर्वे में देश के 150 से अधिक शहरों और कस्बों में 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के 1,212 लोगों ने भाग लिया था।