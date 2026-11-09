FD Withdrawal Rules: FD तोड़ने पर कितना घाटा होता है? कम ब्याज और जुर्माने का गणित समझिए

FD pre-mature withdrawal ruels: भारत में बचत और निवेश करने वालों के बीच म्यूचुअल फंड सबसे पसंदीदा विकल्प हैं, लेकिन बैंक की सावधि जमा (FD) और आवर्ती जमा (RD) का आकर्षण भी बरकरार है। यह जानकारी डिजिटल इन्वेस्टमेंट प्लैटफॉर्म स्टेबल मनी के सर्वे में सामने आई है।
लोग एफडी को सुनिश्चित और सुरक्षित कमाई का जरिया मानकर एक तय अवधि के लिए पैसे बैंकों के पास जमा कर देते हैं। लेकिन कई बार जरूरत पड़ने पर एफडी तोड़नी भी पड़ती है। जब लोग एफडी का पैसा मियाद पूरी होने से पहले ही निकाल लेते हैं तो उन्हें कई तरह से नुकसान उठना पड़ता है। आइए इसे उदाहरणों से समझते हैं।
ध्यान रहे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने 22 अक्तूबर, 1997 से बैंकों को सावधि जमा यानी फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) पर अपनी-अपनी ब्याज दर तय करने की स्वतंत्रता दे दी। इसलिए अलग-अलग बैंकों में एफडी पर अलग-अलग दरें होती हैं।
अभी एफडी पर वार्षिक दरें 2.50% से 8.25% तक हैं। दरों में इतना बड़ा अंतर बैंक, जमा की अवधि, जमा राशि और जमाकर्ता की उम्र के कारण पाया जाता है। पैसाबाजार.कॉम की वेबसाइट पर अक्टूबर महीने के लिए विभिन्न बैंकों के एफडी इंट्रेस्ट रेट्स इस प्रकार थे।
|Banks
|Highest
FD rate
(% p.a.)
|1-year
FD rate
(% p.a.)
|3-year
FD rate
(% p.a.)
|5-year
FD rate
(% p.a.)
|Additional
interest rate
for senior citizens
(% p.a.)
|Suryoday Small Finance Bank
|8.25
|7.25
|7.25
|8.25
|0.15
|Jana Small Finance Bank
|8
|7
|8
|7.77
|0.5
|ESAF Small Finance Bank
|8
|6
|6
|5.75
|0.5
|Utkarsh Small Finance Bank
|8.1
|6
|7.5
|7
|0.5
|Ujjivan Small Finance Bank
|8.1
|7.25
|7.25
|7.2
|0.5
|Shivalik Small Finance Bank
|8
|6
|7.5
|6.25
|0.5
|Equitas Small Finance Bank
|8
|7.1
|7.1
|7
|0.5
|Bandhan Bank
|7.45
|7
|7.25
|5.85
|0.50-0.75
|DCB Bank
|7.5
|6.9
|7
|7.5
|0.25-0.50
|RBL Bank
|7
|6.9
|7
|6.7
|0.5
|Capital Small Finance Bank
|7.15
|7
|7
|6.9
|0.5
|SBM Bank
|7.3
|7.1
|7.1
|7
|0.5
|AU Small Finance Bank
|7.4
|6.35
|7.4
|6.75
|0.5
|Central Bank of India
|6.75
|6.1
|6
|6
|0.5
|YES Bank
|7.25
|6.65
|7
|6.75
|0.50-0.75
|Induslnd Bank
|7
|6.75
|7
|6.65
|0.5
|Unity Small Finance Bank
|7.5
|7.5
|6.75
|6.75
|0.5
|Federal Bank
|6.7
|6.25
|6.5
|6.4
|0.5
|Bank of India
|6.85
|6.5
|6.7
|6
|0.5
अब मान लीजिए कि आपने 5 वर्ष के लिए एफडी करवाई। आप सीनियर सिटिजन नहीं हैं और आपके लिए 6% का इंट्रेस्ट रेट तय हुआ। कई बैंक पहले वर्ष के लिए अधिक ब्याज दर ऑफर करते हैं। तो मान लीजिए आपको भी पहले वर्ष के लिए 7% ब्याज मिलना तय हुआ।
ध्यान रहे कि कई बैंक एफडी के प्रीमच्योर विड्रॉल पर 0.5% से 1% तक का जुर्माना लगाते हैं जबकि कुछ बैंक कोई जुर्माना नहीं लगाते। अब मान लीजिए कि आपने ऐसे बैंक में एफडी करवाई जो एफडी समय से पहले तोड़ देने पर जुर्माना वसूलता है। अब अगर आपने तीसरे वर्ष ही एफडी तोड़ ली। ऐसी परिस्थिति में क्या होगा?
फिर आपको पहले वर्ष जो 1% अतिरिक्त ब्याज मिलना था, वो तो गया। ऊपर से बैंक ने 1% का जुर्माना लगा दिया तो आपकी ब्याज दर सीधे 2% कम हो जाएगी। यानी अब आपको सिर्फ 5% की तरह से ब्याज मिलेगा।
हालांकि, एफडी पर टैक्स की गणना भी बदल जाएगी। फिक्स्ड डिपॉजिट पर अर्जित ब्याज पर टैक्स लगता है, और टीडीएस काटते हैं। हालांकि, जब आप परिपक्वता से पहले अपनी जमा राशि निकालते हैं, तो समय से पहले निकासी के लिए कम ब्याज दर के आधार पर टीडीएस को समायोजित किया जाता है। इस कारण आपके टैक्स पेमेंट में घट सकता है। लगभग यही नियम आरडी पर भी लागू होते हैं।
बहरहाल, स्टेबल मनी के सर्वेक्षण के मुताबिक, 23 प्रतिशत बचतकर्ताओं ने म्यूचुअल फंड को अपनी पहली पसंद बताया, जबकि 21 प्रतिशत ने एफडी और आरडी को प्राथमिकता दी। स्टेबल मनी के सर्वे में यह साफ निकलकर आया कि निश्चित आय वाले निवेश विकल्पों में एफडी और आरडी की लोकप्रियता सबसे अधिक है।
स्टेबल मनी ने यह सर्वे ग्लोबल रिसर्च और एनालिसिस ग्रुप यूगोव के जरिये 13 से 16 अक्टूबर के बीच कराया था। इस सर्वे में देश के 150 से अधिक शहरों और कस्बों में 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के 1,212 लोगों ने भाग लिया था।
Disclaimer: यह लेख केवल जानकारी के लिए है। निवेश करने से पहले किसी प्रमाणित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी उत्तरदायी नहीं है।
टेलीवीजन की दुनिया से अखबार का संसार और अब डिजिटल वर्ल्ड। नवीन कुमार पाण्डेय पत्रकारिता की बहुआयामी विधाओं में 17 वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हैं। प्रतिष्ठित दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में द्विवर्षीय पीजी डिप्लोमा की डिग्री लेकर वर्ष 2008 से पत्रकारिता की शुरू हुई यात्रा अनवरत जारी है। करियर के एक छोर पर नोएडा तो दूसरे पर दिल्ली है जबकि बीच में पटना और रांची का पड़ाव प्राप्त हुआ है। नवीन नोएडा, पटना, रांची, फिर नोएडा के विभिन्न मीडिया संस्थानों का हिस्सा रहने के बाद मिंट हिंदी से जुड़कर दिल्ली पहुंचे हैं। पूरे पत्रकारीय जीवन में डिजिटल मीडिया का अनुभव सबसे ज्यादा रहा है। पिछला संस्थान नवभारत टाइम्स ऑनलाइन रहा जिसका एक दशक से भी ज्यादा लंबा और बहुत सुहावना साथ रहा। एनबीटी में मेन डेस्क का हिस्सा रहते हुए राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खबरों पर लंबे समय तक काम किया। बीच में तीन वर्ष बिजनेस सेक्शन को लीड करने में बीते। फिर एआई का दौर आया तो इकनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया और नवभारत टाइम्स की ओर से 5-5 सदस्यों की टीम बनाई गई। नवीन ने एनबीटी की टीम की अगुवाई करते हुए तीन वर्षों तक न्यूज रूम में एआई की उपयोगिता पर लंबा रिसर्च किया और कई प्रॉजेक्ट्स जमीन पर उतारे। इस दौरान उन्हें संस्था से इनोवेटिव माइंड का अवॉर्ड भी हासिल हुआ। हमेशा नयेपन की खोज में जुटे रहकर नवीन अपने नाम को सार्थक करने को आज भी प्रयासरत हैं। मिंट हिंदी का संपादकीय नेतृत्व करते हुए बिजनेस के विभिन्न आयामों को छूते हुए राजनीति, कानून, कूटनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध, अर्थव्यवस्था समेत विभिन्न विषयों पर लेख और विचार यहां प्रकाशित करते रहेंगे।
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