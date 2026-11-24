How to Get 5000 Pension After 60: अगर आप भी रिटायरमेंट के बाद एक नियमित पेंशन चाहते हैं, तो आप केंद्र सरकार की अटल पेंशन योजना में निवेश कर सकते हैं। इस योजना में 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 1000 से 5000 रुपये तक की पेंशन मिल सकती है। आइए जानते हैं कि अगर आप हर महीने 5000 रुपये पेंशन चाहते हैं, तो इसके लिए आपको अभी से योजना में योगदान शुरू करना होगा।

इस योजना के लिए सबसे खास बात ये है कि इसमें हर महीने कितना पैसा जमा करना पड़ेगा, ये आपकी योजना में शामिल होने की उम्र पर निर्भर करता है। यानी आप जितनी कम उम्र में इस योजना से जुड़ेंगे, हर महीने आपका योगदान उतना ही कम होगा।

क्या है अटल पेंशन योजना? अटल पेंशन योजना केंद्र सरकार की एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। इसका मकसद बुढ़ापे में नियमित आमदनी उपलब्ध कराना है। इस योजना में शामिल होने वाले व्यक्ति को 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद चुने गए विकल्प के मुताबिक हर महीने पेंशन मिलती है। इनमें 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 3,000 रुपये, 4,000 रुपये और 5,000 रुपये की मासिक पेंशन शामिल है।

18 से 40 साल की उम्र वाले कर सकते हैं आवेदन अटल पेंशन योजना में 18 से 40 साल तक की उम्र के भारतीय नागरिक शामिल हो सकते हैं। इसके लिए व्यक्ति के पास बैंक या पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट होना जरूरी है। योजना में खाता खुलवाने के बाद चुनी गई पेंशन के हिसाब से तय रकम बैंक खाते से अपने आप कटती रहती है। इसके मुताबिक, जो व्यक्ति इनकम टैक्स भरता है या पहले इनकम टैक्स भर चुका है, वो नया अटल पेंशन योजना खाता नहीं खुलवा सकता।

₹ 5,000 पेंशन के लिए उम्र के हिसाब से कितना देना होगा? अगर आप 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 5,000 रुपये पेंशन पाना है, तो आपको अपनी उम्र के मुताबिक नियमित योगदान करना होगा।

योजना में शामिल होने की उम्र हर महीने जमा करने होंगे 18 साल ₹ 210 19 साल ₹ 228 20 साल ₹ 248 21 साल ₹ 269 22 साल ₹ 292 23 साल ₹ 318 24 साल ₹ 346 25 साल ₹ 376 26 साल ₹ 409 27 साल ₹ 446 28 साल ₹ 485 29 साल ₹ 529 30 साल ₹ 577 31 साल ₹ 630 32 साल ₹ 689 33 साल ₹ 752 34 साल ₹ 824 35 साल ₹ 902 36 साल ₹ 990 37 साल ₹ 1,087 38 साल ₹ 1,196 39 साल ₹ 1,318 40 साल ₹ 1,454

इस लिस्ट से साफ है कि अगर कोई व्यक्ति 18 साल की उम्र में अटल पेंशन योजना से जुड़ता है, तो उसे 5,000 रुपये की मासिक पेंशन के लिए हर महीने 210 रुपये का योगदान करना होगा। वहीं, 30 साल की उम्र में जुड़ने वाले व्यक्ति को 577 रुपये और 40 साल की उम्र में जुड़ने वाले व्यक्ति को 1,454 रुपये हर महीने जमा करने होंगे।

बैंक खाते से अपने आप कटेगा पैसा अटल पेंशन योजना में शामिल होने के लिए आपको पैसे जमा करवाने की जरूरत नहीं है, पैसे अपने आप ही बैंक से कट जाएंगे। इसमें व्यक्ति अपनी सुविधा के मुताबिक मासिक, तिमाही या छमाही आधार पर योगदान कर सकता है।