Gold Price Calculator: दिवाली से पहले धनतेरस पर सोना खरीदना भारतीय परिवारों के लिए सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि निवेश का भी एक तरीका है। हालांकि इस साल धनतेरस के बाद से ही सोने के दाम में काफी गिरावट आई है। ऐसे में कई लोगों के मन में ये सवाल है कि धनतेरस पर खरीदे गए उनके सोने की कीमत अब कितनी रह गई है। आइए आज के मौजूदा भाव के आधार पर इसका पूरा गणित समझ लीजिए।
उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, आज 28 नवंबर 2026 को 24 कैरेट सोने की कीमत 1,28,460 रुपये प्रति 10 ग्राम चल रही है। इसमें पिछले स्तर के मुकाबले 1.13 फीसदी की तेजी दर्ज की गई। वहीं, 22 कैरेट सोने का भाव 1,17,750 रुपये प्रति 10 ग्राम चल रही है। वहीं धनतेरस पर 24 कैरेट सोने की कीमत करीब 1,46,030 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत करीब 1,33,950 रुपये प्रति 10 ग्राम थी। यानी नवंबर के आखिर में उपलब्ध भाव की तुलना में दोनों कैरेट के सोने की कीमत नीचे आई है।
अगर आपने धनतेरस पर 10 ग्राम का 24 कैरेट सोने का सिक्का 1,46,030 रुपये के बेंचमार्क भाव पर खरीदा था, तो 27 नवंबर के उपलब्ध रेट के हिसाब से उसकी सांकेतिक कीमत करीब 1,30,141.60 रुपये रह गई है। इस तरह दोनों कीमतों के बीच करीब 15,888.40 रुपये का अंतर है। यानी धनतेरस के बेंचमार्क भाव के मुकाबले 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत करीब 10.9 फीसदी कम हुई है। हालांकि, यह बाजार भाव के आधार पर निकाला गया अंतर है। सिक्का बेचने पर मिलने वाली वास्तविक रकम अलग हो सकती है।
अगर आपने धनतेरस पर सोना खरीदा था, तो अपने नुकसान का अंदाजा लगाने के लिए खरीदारी के समय की कीमत और मौजूदा भाव के बीच का अंतर निकाल सकते हैं।
सोने का सिक्का बेचने से पहले उसका बिल संभालकर रखें। सिक्के का वजन और कैरेट की शुद्धता जांच लें। इसके बाद दो-तीन ज्वेलर्स या गोल्ड डीलर्स से मिलने वाली कीमत की तुलना करें। इससे आपको बेहतर अंदाजा मिलेगा कि बाजार भाव के मुकाबले आपको कितनी रकम मिल सकती है।