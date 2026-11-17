आप निवेश कर रहे हैं। अच्छी बात है। लेकिन टर्म इंश्योरेंस या टर्म प्लान लिया क्या? दरअसल, इन्वेस्टमेंट के साथ-साथ टर्म इंश्योरेंस हो तो आप अपने परिवार की वित्तीय सुरक्षा को लेकर हमेशा निश्चिंत रहेंगे। टर्म इंश्योरेंस आपके परिवार का ऐसा सुरक्षा कवच है जो आपके अभाव में भी परिवार को आर्थिक रूप से कमजोर नहीं होने देता है। लेकिन बड़ा सवाल है कि कितने का टर्म इंश्योरेंस पर्याप्त है? इस सवाल का कोई एक जवाब नहीं हो सकता है क्योंकि यह अलग-अलग परिस्थितियों के अनुसार तय होगा और परिस्थितियां उम्र के अनुसार भी बदलती हैं। तो आइए जानते हैं कि किस उम्र में कितने का टर्म इंश्योरेंस पर्याप्त माना जा सकता है।

भारत में टर्म इंश्योरेंस की एंट्री एज क्या है? सबसे पहले यह जानना होगा कि टर्म प्लान वही व्यक्ति ले सकता है जिसकी उम्र कम से कम 18 वर्ष हो। भारत में कोई व्यक्ति अधिकतम 65 वर्ष की उम्र तक ही टर्म इंश्योरेंस खरीद सकता है। यानी, टर्म इंश्योरेंस की एंट्री एज 18 वर्ष से 65 वर्ष है। ध्यान रहे कि एंट्री एज और कवर एज में अंतर है। एंट्री एज वह है जिस उम्र में आप टर्म इंश्योरेंस खरीद सकते हैं जबकि कवर एज वह है जिस उम्र तक आप प्रीमियम भरते रह सकते हैं और आपको इंश्योरेंस का फायदा मिलता रह सकता है। भारत में टर्म इंश्योरेंस कवर अधिकतम 100 वर्ष तक मिल सकता है।

आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपकी उम्र अभी 25 वर्ष है। नियम के मुताबिक, आप 18 वर्ष की उम्र से ही टर्म इंश्योरेंस खरीदने के योग्य हो चुके हैं। आप 25 वर्ष की उम्र में टर्म इंश्योरेंस खरीद रहे हैं। आपको तय करना होगा कि आप किस उम्र तक के लिए इसे खरीद रहे हैं। मान लीजिए आपने 65 वर्ष की उम्र तक के लिए टर्म इंश्योरेंस खरीदा तो अगले 40 वर्ष तक के लिए आपका प्रीमियम फिक्स हो जाएगा। भारत में अधिकतम 100 वर्ष तक टर्म इंश्योरेंस कवर मिलता है। यानी आप 65 वर्ष की जगह अधिकतम 100 वर्ष तक के लिए टर्म प्लान ले सकते हैं। इसका मतलब है कि आप 100 वर्ष तक टर्म प्लान प्रीमियम भरते रहेंगे और अगर इस दौरान कभी भी आपकी मृत्यु होती है तो आपके नॉमिनी को वह पूरी रकम मिल जाएगी जितने का टर्म प्लान आपने लिया है।

किस उम्र में कितने का लें टर्म प्लान? अब इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर आते हैं कि किस उम्र में कितने का टर्म प्लान लिया जाना चाहिए। देखिए, उम्र के साथ-साथ परिस्थितियां बदलती जाती हैं। 25 वर्ष की उम्र तक पढ़ाई लिखाई का दौर होता है। आप युवा होते हैं। ऐसी परिस्थिति में आपके ऊपर पारिवारिक दायित्व नहीं रहता और बीमारियों का खतरा भी नहीं के बराबर होता है। लेकिन 5-10 वर्ष बाद 30-35 वर्ष की उम्र में आपका विवाह हो जाता है, संभवतः बच्चे भी हो जाते हैं। दूसरी तरफ, मां-पिता की उम्र ढल रही होती है। ऐसे में आप पर परिवार का दायित्व आ जाता है। अगले 5-10 वर्षों में बच्चे की उच्च शिक्षा का मोटा खर्च और घर-गाड़ी की ईएमआई भी आपके सिर पर ही आता है।

फिर अगले 5-10 वर्ष में माता-पिता की वृद्धावस्था के कारण उनकी देखभाल का खर्च बढ़ जाता है। यानी उम्र बढ़ने के साथ-साथ दायित्व भी बढ़ता जाता है। फिर जब आप 60-65 वर्ष की उम्र तक पहुंचते हैं, तब रिटायर कर चुके होते हैं। संभव है कि माता-पिता में से कोई एक या दोनों अब दुनिया में नहीं रहे हों। बच्चे भी सेटल हो चुके हों। ऐसे में आपका पारिवारिक दायित्व कम हो सकता है। ऐसे में उम्र की एक खास श्रेणी के तहत आपका खर्च तय होता है और उसी आधार पर आप टर्म इंश्योरेंस की रकम भी तय करते हैं। नियम यह है कि अभी जो आपकी आमदनी है, उसके कम से कम 15 से 20 गुना रकम का टर्म प्लान लेना उचित होता है। आइए एक टेबल के जरिए इसे समझते हैं।

उम्र वित्तीय स्थिति और जरूरतें सुझाया गया कवर (सम एश्योर्ड) अनुमानित प्रीमियम / खास बातें 20s (20 से 29 वर्ष) कम जिम्मेदारियां, स्वस्थ जीवनशैली, पहली नौकरी या करियर की शुरुआत। सालाना आय का 15 से 20 गुना (लगभग ₹ 50 लाख से ₹ 1 करोड़)। ₹ 50 लाख के कवर पर करीब ₹ 500 प्रतिमाह से शुरुआत हो जाती है। 30s (30 से 39 वर्ष) परिवार की शुरुआत, बच्चे, होम लोन और अन्य देनदारियां। कम से कम ₹ 1 करोड़ या कुल देनदारियों + बच्चों की शिक्षा का खर्च जोड़कर। ₹ 1 करोड़ का कवर लगभग ₹ 1,000 प्रतिमाह से शुरू होता है। 40s (40 से 49 वर्ष) करियर स्थिर, लेकिन बच्चों की शिक्षा और बढ़ते खर्च का दबाव। वर्तमान आय का 15 से 20 गुना या बड़ी देनदारियों के हिसाब से। उम्र बढ़ने के कारण प्रीमियम 20-30 साल की उम्र की तुलना में काफी बढ़ जाता है। 50s और उसके बाद (50+ वर्ष) बच्चे बड़े होने लगते हैं, रिटायरमेंट नजदीक होता है। यदि जरूरी हो तो कम अवधि का कवर ले सकते हैं। इस उम्र में नया टर्म प्लान लेना काफी महंगा पड़ता है। भारत में आमतौर पर 65 साल की उम्र तक ही नया टर्म प्लान मिलता है।

टर्म इंश्योरेंस लेते वक्त ध्यान रखें ये बातें ध्यान रहे कि टर्म इंश्योरेंस लेते समय जिससे आप प्लान खरीद रहे हैं, उसके बारे में अच्छे से पता कर लें और पॉलिसी डॉक्युमेंट्स को अच्छे से पढ़ें। टर्म प्लान लेते वक्त कोई भी आवश्यक जानकारी बिल्कुल नहीं छिपाएं और कंपनी के क्लेम सेटलमेंट रेशियो पर गहरी नजर डालें। ज्यादा से ज्यादा क्लेम सेटलमेंट रेशियो वाली कंपनी को प्राथमिकता देने से आपका लक्ष्य पूरा होने की ज्यादा से ज्यादा गारंटी बनती है। आपके लिए टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम कितना बनेगा, यह कंपनी, आपके स्वास्थ्य, आपकी अन्य परिस्थितियों के साथ-साथ इस बात पर निर्भर करेगा कि आप कितनी उम्र तक के लिए कितने रकम की प्लान ले रहे हैं। वास्तविक प्रीमियम अमाउंट जानने के लिए आपको कंपनियों के टर्म इंश्योरेंस कैलकुलेटर का सहारा लेना चाहिए।

टर्म इंश्योरेंस कम उम्र में सस्ता जबकि ज्यादा उम्र में महंगा पड़ता है। कम उम्र में टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम भले कम होता है, लेकिन उसे भरने की अवधि ज्यादा होती है। फिर भी टर्म प्लान जल्दी से जल्दी ही लेना चाहिए क्योंकि आपका कवरेज पीरियड बहुत बड़ा हो जाता है। फिर अनहोनी कब हो जाए, यह किसने देखा है। मृत्यु सिर्फ बीमारी की वजह से तो होती नहीं। फिर बहुत स्वस्थ दिख रहे व्यक्ति में भी तो अंदरूनी बीमारी पनप रही होती है और अचानक एक दिन गंभीर रूप से बीमार होने का पता चलता है। इस वजह से सुरक्षा की दीवार जितनी जल्दी तैयार हो जाए, उतना अच्छा।