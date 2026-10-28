DA Hike Calculator: 3 प्रतिशत DA बढ़ने से हर महीने कितनी बढ़ जाएगी सैलरी? समझिए हर लेवल का कैलकुलेशन

DA Hike Calculator Update: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) का ऐलान कर दिया है। सरकार ने डीए ने 3 फीसदी की बढ़ोतरी कर दी है। इसके बाद अब केंद्र कर्मचारियों का डीए 60 से बढ़कर 63 प्रतिशत पहुंच गया है। डीए की बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों का सवाल है कि उनकी सैलरी में हर महीने कितने रुपये की बढ़ोतरी होगी? आइए जानते हैं कि अभी 7वें वेतन आयोग के अनुसार हर लेवल पर कर्मचारियों की सैलरी में कितना इजाफा होगा।
7वें वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स में लेवल 1 से 5 तक के कर्मचारियों की शुरुआती बेसिक सैलरी ₹18,000 से ₹29,200 तक है। DA में 3 फीसदी की बढ़ोतरी होने पर इन कर्मचारियों को हर महीने ₹540 से ₹876 तक अतिरिक्त रकम मिल सकती है।
|पे लेवल
|शुरुआती बेसिक पे
|3% DA बढ़ोतरी
|लेवल 1
|₹18,000
|₹540
|लेवल 2
|₹19,900
|₹597
|लेवल 3
|₹21,700
|₹651
|लेवल 4
|₹25,500
|₹765
|लेवल 5
|₹29,200
|₹876
लेवल 6 से 10 तक के कर्मचारियों की शुरुआती बेसिक सैलरी ₹35,400 से ₹56,100 के बीच है। इस दायरे में DA बढ़ने से हर महीने ₹1,062 से ₹1,683 तक का इजाफा होगा।
|पे लेवल
|शुरुआती बेसिक पे
|3% DA बढ़ोतरी
|लेवल 6
|₹35,400
|₹1,062
|लेवल 7
|₹44,900
|₹1,347
|लेवल 8
|₹47,600
|₹1,428
|लेवल 9
|₹53,100
|₹1,593
|लेवल 10
|₹56,100
|₹1,683
उच्च पे लेवल पर बेसिक सैलरी ज्यादा होने के कारण DA में होने वाला इजाफा भी अधिक होगा। लेवल 11 से 18 तक के कर्मचारियों की शुरुआती बेसिक पे के आधार पर हर महीने ₹2,031 से ₹7,500 तक अधिक सैलरी आएगी।
|पे लेवल
|शुरुआती बेसिक पे
|3% DA बढ़ोतरी (हर महीने)
|लेवल 11
|₹67,700
|₹2,031
|लेवल 12
|₹78,800
|₹2,364
|लेवल 13
|₹1,23,100
|₹3,693
|लेवल 13A
|₹1,31,100
|₹3,933
|लेवल 14
|₹1,44,200
|₹4,326
|लेवल 15
|₹1,82,200
|₹5,466
|लेवल 16
|₹2,05,400
|₹6,162
|लेवल 17
|₹2,25,000
|₹6,750
|लेवल 18
|₹2,50,000
|₹7,500
महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गणना करने के लिए कर्मचारी की बेसिक सैलरी को 3 फीसदी से गुणा करना होगा और फिर 100 से भाग देना होगा।, अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी ₹44,900 है, तो उसके 1,347 रुपये बढ़ जाएंगे। वहीं अगर उसकी बेसिक सैलरी ₹78,800 है, तो हर महीने ₹2,364 की बढ़ोतरी होगी।
अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
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