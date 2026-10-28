DA Hike Calculator: 3 प्रतिशत DA बढ़ने से हर महीने कितनी बढ़ जाएगी सैलरी? समझिए हर लेवल का कैलकुलेशन

DA Salary Calculator: केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता 3 फीसदी बढ़ाकर 63 प्रतिशत कर दिया है। सातवें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को बेसिक सैलरी के अनुसार हर महीने 540 से 7,500 तक अतिरिक्त रकम मिलेगी। आइए जानते हैं कि हर महीने कितनी बढ़ेगी सैलरी।

Anuj Shrivastava
पब्लिश्ड28 Oct 2026, 04:03 PM IST
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अब हर महीने कितनी बढ़कर आएगी सैलरी?
अब हर महीने कितनी बढ़कर आएगी सैलरी?(AI generated image for representational purposes only)

DA Hike Calculator Update: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) का ऐलान कर दिया है। सरकार ने डीए ने 3 फीसदी की बढ़ोतरी कर दी है। इसके बाद अब केंद्र कर्मचारियों का डीए 60 से बढ़कर 63 प्रतिशत पहुंच गया है। डीए की बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों का सवाल है कि उनकी सैलरी में हर महीने कितने रुपये की बढ़ोतरी होगी? आइए जानते हैं कि अभी 7वें वेतन आयोग के अनुसार हर लेवल पर कर्मचारियों की सैलरी में कितना इजाफा होगा।

लेवल 1 से 5 तक कितनी बढ़ेगी सैलरी?

7वें वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स में लेवल 1 से 5 तक के कर्मचारियों की शुरुआती बेसिक सैलरी 18,000 से 29,200 तक है। DA में 3 फीसदी की बढ़ोतरी होने पर इन कर्मचारियों को हर महीने 540 से 876 तक अतिरिक्त रकम मिल सकती है।

पे लेवलशुरुआती बेसिक पे3% DA बढ़ोतरी
लेवल 1 18,000 540
लेवल 2 19,900 597
लेवल 3 21,700 651
लेवल 4 25,500 765
लेवल 5 29,200 876
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लेवल 6 से 10 तक हर महीने कितना मिलेगा फायदा?

लेवल 6 से 10 तक के कर्मचारियों की शुरुआती बेसिक सैलरी 35,400 से 56,100 के बीच है। इस दायरे में DA बढ़ने से हर महीने 1,062 से 1,683 तक का इजाफा होगा।

पे लेवलशुरुआती बेसिक पे3% DA बढ़ोतरी
लेवल 6 35,400 1,062
लेवल 7 44,900 1,347
लेवल 8 47,600 1,428
लेवल 9 53,100 1,593
लेवल 10 56,100 1,683
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लेवल 11 से 18 तक कितनी बढ़ेगी सैलरी?

उच्च पे लेवल पर बेसिक सैलरी ज्यादा होने के कारण DA में होने वाला इजाफा भी अधिक होगा। लेवल 11 से 18 तक के कर्मचारियों की शुरुआती बेसिक पे के आधार पर हर महीने 2,031 से 7,500 तक अधिक सैलरी आएगी।

पे लेवलशुरुआती बेसिक पे3% DA बढ़ोतरी (हर महीने)
लेवल 11 67,700 2,031
लेवल 12 78,800 2,364
लेवल 13 1,23,100 3,693
लेवल 13A 1,31,100 3,933
लेवल 14 1,44,200 4,326
लेवल 15 1,82,200 5,466
लेवल 16 2,05,400 6,162
लेवल 17 2,25,000 6,750
लेवल 18 2,50,000 7,500

कैसे करें DA बढ़ोतरी का कैलकुलेशन?

महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गणना करने के लिए कर्मचारी की बेसिक सैलरी को 3 फीसदी से गुणा करना होगा और फिर 100 से भाग देना होगा।, अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 44,900 है, तो उसके 1,347 रुपये बढ़ जाएंगे। वहीं अगर उसकी बेसिक सैलरी 78,800 है, तो हर महीने 2,364 की बढ़ोतरी होगी।

About the Author

Anuj Shrivastava

अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।

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