Priya Saroj Net Worth: रिंकू सिंह की होने वाली दुल्हन प्रिया सरोज हैं कितनी अमीर? जानें उनकी नेटवर्थ और शादी की डेट

Rinku Singh Priya Wedding Dates: भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह और समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। इस बार दोनों अपनी शादी की तैयारियों को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। दोनों के शादी के कार्ड भी छपकर तैयार हो गए हैं, जिसमें छपी तारीख के मुताबिक रिंकू सिंह और प्रिया सरोज 4 दिसंबर को 7 जन्मों के लिए एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंध जाएंगे। क्रिकेटर रिंकू सिंह की शादी की तैयारियों के बीच एक बार फिर से उनकी होने वाली पत्नी प्रिया सरोज की नेटवर्थ लोगों के बीच चर्चा में बनी हुई है। आइए जानते हैं कि रिंकू सिंह की होने वाली पत्नी प्रिया सरोज कितनी अमीर हैं?
प्रिया सरोज ने साल 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़ा था। उस वक्त उन्होंने अपनी संपत्ति का हलफनामा दाखिल किया था। उसके अनुसार प्रिया सरोज के पास दो बैंक अकाउंट हैं। वहीं उनकी नेटवर्थ करीब 11.26लाख रुपये हैं। बता दें कि ये हलफनामा साल 2024 का है। अब साल 2026 में ये रकम घट बढ़ भी बढ़ सकती है।
उस हलफनामे के अनुसार, उन 11.26 लाख में से 75 हजार रुपये उसके पास कैश हैं, जबकि केनरा बैंक अकाउंट में 8,719 रुपये और यूनियन बैंक के अकाउंट में 10.10 लाख रुपये जमा हैं। अगर सोना और जमीन की बात करें, तो हलफनामे के अनुसार प्रिया सरोज के पास न तो कोई जमीन है और न ही कोई गाड़ी है। वहीं, उनके पास 4 ग्राम सोने की ज्वेलरी है।
रिंकू सिंह और प्रिया सरोज की शादी लखनऊ के एक होटल में 4 दिसंबर को होने जा रही है। प्रिया सरोज के पिता तूफानी सरोज ने बताया कि दोनों परिवारों की सहमति से तारीख और स्थल तय हो गई है। उन्होंने बताया कि लखनऊ के रमाडा होटल में भव्य आयोजन होगा। इसकी तैयारियां शुरू हो गई है।
बता दें कि रिंकू सिंह भारतीय क्रिकेट के चर्चित खिलाड़ियों में शामिल हैं, जबकि प्रिया सरोज उत्तर प्रदेश के मछलीशहर से समाजवादी पार्टी की सांसद हैं, दोनों की सगाई के बाद से ही उनके प्रशंसकों और समर्थकों में विवाह को लेकर उत्सुकता बनी हुई थी। शादी की तारीख सामने आने के बाद परिवार और करीबियों में खुशी का माहौल है। इस विवाह समारोह में दोनों परिवारों के सदस्य, रिश्तेदार और करीबी लोग शामिल होंगे। शादी को यादगार बनाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।
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