Bhorsha Karmasuchi Scheme: अगर आप अभी भी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सफलता हाथ नहीं लगी है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज हम आपको एक ऐसी सरकारी योजना के बारे में बताने वाले हैं, जिसमें बेरोजगारों को हर महीने के 2000 मिलेंगे। इस योजना की सबसे खास बात ये है कि इसमें हर महीने मिलने वाली रकम आपके पढ़ाई पर निर्भर करेगी। आइए जानते हैं कि इस योजना का लाभ कैसे लिया जा सकता है। इसकी पात्रता और शर्तों के बारे में जानते हैं।
बेरोजगारों की मदद करने वाली ये सरकारी योजना एक राज्यस्तरीय योजना है। पश्चिम बंगाल सरकार ने इस योजना का नाम भरोसा कर्मसूची रखा है। सरकार के मुताबिक, योजना के तहत भुगतान जनवरी 2027 से शुरू करने की तैयारी है। हर महीने की दूसरी सप्ताह में पैसा सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजा जाएगा।
भरोसा कर्मसूची योजना में शैक्षणिक योग्यता के आधार पर दो श्रेणियां बनाई गई हैं।पहली श्रेणी में ग्रेजुएट और सरकारी व्यावसायिक संस्थानों तथा ITI से डिप्लोमा करने वाले बेरोजगार युवाओं को रखा गया है। ऐसे पात्र युवाओं को हर महीने 2,000 रुपये दिए जाएंगे।दूसरी श्रेणी उन युवाओं की है, जिन्होंने अभी तक ग्रेजुएशन पूरा नहीं किया है। ऐसे बेरोजगार युवाओं को हर महीने 1,500 रुपये की आर्थिक मदद मिलेगी।
सरकार ने योजना की शुरुआत होने से पहले ही इसमें मिलने वाली रकम को बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। सरकार ने कहा कि वित्त वर्ष 2028-29 से लाभार्थियों को पहले के मुकाबले ज्यादा आर्थिक सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि 2000 वाली रकम बढ़कर 3000 हो जाएगी।