बच्चे के नाम पर बनाना है 40 लाख का फंड? LIC की इन 3 योजनाओं में कर सकते हैं निवेश, जानिए इनके बारे में

बच्चे के जन्म के साथ ही माता-पिता उसके भविष्य की योजना बनाना शुरू कर देते हैं। अच्छी पढ़ाई, कॉलेज की फीस और करियर बनाने के लिए होने वाले खर्चों का इंतजाम करना आसान नहीं है। समय के साथ शिक्षा का खर्च भी तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि बच्चे के 18 से 25 साल का होने तक 30 से 40 लाख रुपये का फंड तैयार हो जाए, तो छोटी उम्र से ही निवेश शुरू करना बेहतर रहेगा।

इसके लिए हर महीने अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा बचाकर निवेश किया जा सकता है। बाजार में बच्चों के भविष्य के लिए कई निवेश विकल्प मौजूद हैं। इनमें भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) की कुछ योजनाएं भी शामिल हैं। LIC के अमृतबाल, जीवन तरुण और न्यू चिल्ड्रन्स मनी बैक प्लान बच्चों की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं।

इन तीनों योजनाओं में प्रीमियम भरने का तरीका, पैसा मिलने का समय और मिलने वाले लाभ अलग-अलग हैं। आइए समझते हैं कि ये प्लान कैसे काम करते हैं और इनमें निवेश करने पर क्या फायदे मिल सकते हैं।

1. LIC अमृतबाल प्लान अगर आप बच्चे के लिए लंबी अवधि में एक निश्चित रकम तैयार करना चाहते हैं, तो LIC अमृतबाल पर विचार कर सकते हैं। इस योजना की खास बात यह है कि इसमें हर साल गारंटीड एडिशन जुड़ता है।

पॉलिसी के हर पूरे साल के लिए 1,000 रुपये के बेसिक सम अश्योर्ड पर 80 रुपये का गारंटीड एडिशन मिलता है। यानी पॉलिसी जितने साल चलेगी, उतने साल का एडिशन इसमें जुड़ता जाएगा।

इस योजना में 30 दिन से लेकर 13 साल तक की उम्र के बच्चे के नाम पर पॉलिसी ली जा सकती है। इसकी मैच्योरिटी के लिए बच्चे की उम्र 18 से 25 साल के बीच चुनी जा सकती है।

प्रीमियम भरने के लिए भी विकल्प दिए गए हैं। माता-पिता चाहें तो एकमुश्त भुगतान कर सकते हैं या सीमित वर्षों तक किस्तों में प्रीमियम जमा कर सकते हैं। पॉलिसी की अवधि पूरी होने पर बेसिक सम अश्योर्ड के साथ जमा हुए गारंटीड एडिशन का भुगतान किया जाता है। इसमें न्यूनतम बेसिक सम अश्योर्ड 2 लाख रुपये है।

2. LIC जीवन तरुण प्लान बच्चे के बड़े होने पर स्कूल और कॉलेज की फीस के अलावा हॉस्टल, किताबों और दूसरे खर्चों के लिए भी पैसों की जरूरत पड़ती है। LIC जीवन तरुण को इसी तरह की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है।

इस योजना में माता-पिता अपनी जरूरत के मुताबिक भुगतान का विकल्प चुन सकते हैं। इसमें बच्चे की उम्र 20 से 24 साल के बीच होने पर हर साल एक निश्चित रकम लेने की सुविधा मिलती है।

इस प्लान में कुल चार तरह के भुगतान विकल्प हैं।

पहले विकल्प में 20 से 24 साल की उम्र के दौरान कोई भुगतान नहीं मिलता। पूरी बेसिक सम अश्योर्ड की रकम 25 साल की उम्र में दी जाती है।

दूसरे विकल्प में 20 से 24 साल तक हर साल बेसिक सम अश्योर्ड का 5 फीसदी भुगतान होता है।

तीसरे विकल्प में यह रकम 10 फीसदी होती है।

चौथे विकल्प में 15 फीसदी होती है। इस तरह चुने गए विकल्प के अनुसार बच्चे को अलग-अलग वर्षों में पैसा मिलता है। बाकी बची हुई रकम का भुगतान 25 साल की उम्र में किया जाता है। इसके अलावा, पॉलिसी की शर्तों के मुताबिक बोनस का लाभ भी मिल सकता है। हर महीने 5,000 रुपये जमा करने पर कितना मिलेगा? इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए माता-पिता बच्चे के जन्म के समय जीवन तरुण पॉलिसी लेते हैं और हर महीने करीब 5,000 रुपये प्रीमियम भरने का बजट रखते हैं। इस हिसाब से सालाना प्रीमियम करीब 60,000 रुपये होगा। अगर 18 साल तक प्रीमियम जमा किया जाए, तो कुल भुगतान 10.80 लाख रुपये होगा।

दिए गए उदाहरण के मुताबिक, बच्चे को 20 से 24 साल की उम्र के बीच अलग-अलग किस्तों में करीब 9 लाख रुपये मिल सकते हैं। इसके बाद 25 साल की उम्र में मैच्योरिटी के तौर पर लगभग 22 से 26 लाख रुपये मिलने का अनुमान है।

हालांकि, यह केवल एक उदाहरण है। वास्तविक भुगतान पॉलिसी में चुने गए विकल्प, बोनस, प्रीमियम और अन्य शर्तों के आधार पर अलग हो सकता है। निवेश से पहले LIC से व्यक्तिगत बेनिफिट इलस्ट्रेशन जरूर प्राप्त करें।

3. LIC न्यू चिल्ड्रन्स मनी बैक प्लान कुछ माता-पिता चाहते हैं कि बच्चे को पढ़ाई के अलग-अलग चरणों में भी आर्थिक मदद मिलती रहे। ऐसे में एकमुश्त भुगतान के बजाय कई किस्तों में पैसा देने वाली योजना बेहतर विकल्प हो सकती है। LIC का न्यू चिल्ड्रन्स मनी बैक प्लान इसी तरह की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया है।

इसमें बच्चे के 18 साल का होने पर बेसिक सम अश्योर्ड का 20 फीसदी हिस्सा दिया जाता है। इसके बाद 20 और 22 साल की उम्र में भी 20-20 फीसदी रकम मिलती है। इस तरह तीन किस्तों में कुल 60 फीसदी बेसिक सम अश्योर्ड का भुगतान हो जाता है।

बाकी बची 40 फीसदी रकम बच्चे के 25 साल का होने पर मिलती है। इसके साथ पॉलिसी की शर्तों के अनुसार बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस का लाभ भी मिल सकता है।

इस योजना में 0 से 12 साल की उम्र के बच्चे के लिए पॉलिसी खरीदी जा सकती है। इसमें प्रीमियम का भुगतान बच्चे के 18 साल का होने तक करना होता है। इसके बाद मिलने वाली रकम का इस्तेमाल उच्च शिक्षा, करियर या दूसरी जरूरतों के लिए किया जा सकता है।

LIC प्लान लेने से पहले किन बातों का रखें ध्यान? बच्चे के लिए 30 से 40 लाख रुपये का फंड तैयार करने के लिए सिर्फ किसी योजना का नाम या अनुमानित रिटर्न देखकर निवेश नहीं करना चाहिए। कुछ जरूरी बातों को समझना भी जरूरी है।

सबसे पहले यह तय करें कि बच्चे की पढ़ाई या दूसरी जरूरतों के लिए किस उम्र में कितने पैसों की आवश्यकता होगी।

अपनी आमदनी और खर्चों को देखते हुए ऐसा प्रीमियम चुनें, जिसे लंबे समय तक आसानी से जमा किया जा सके।

पॉलिसी में मिलने वाली रकम की जानकारी लें। यह समझें कि कितना भुगतान गारंटीड है और कितना बोनस पर निर्भर करता है।

प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर की सुविधा के बारे में भी जानकारी लें। इसके तहत पॉलिसी लेने वाले माता-पिता की मृत्यु होने पर तय शर्तों के अनुसार बाकी प्रीमियम बीमा कंपनी भर सकती है। इस सुविधा के लिए अतिरिक्त प्रीमियम देना पड़ सकता है।

टैक्स में मिलने वाली छूट की जानकारी भी लें। पात्रता और लागू नियमों के आधार पर सेक्शन 80C और 10(10D) के तहत टैक्स लाभ मिल सकते हैं। LIC के अलावा भी हैं निवेश के विकल्प बच्चे की पढ़ाई और भविष्य के लिए फंड जुटाने के लिए सिर्फ बीमा योजनाओं पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। माता-पिता दूसरे निवेश विकल्पों को भी अपनी वित्तीय योजना में शामिल कर सकते हैं।

बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना एक विकल्प है। वहीं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) और पोस्ट ऑफिस की बचत योजनाओं के जरिए भी लंबी अवधि के लिए पैसा जमा किया जा सकता है।

अगर आप लंबी अवधि में ज्यादा रिटर्न की संभावना तलाश रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) पर भी विचार कर सकते हैं। हालांकि, इसमें बाजार के उतार-चढ़ाव का जोखिम रहता है और रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती।