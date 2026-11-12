बच्चे के नाम पर बनाना है 40 लाख का फंड? LIC की इन 3 योजनाओं में कर सकते हैं निवेश, जानिए इनके बारे में

बच्चे के जन्म के साथ ही माता-पिता उसके भविष्य की योजना बनाना शुरू कर देते हैं। अच्छी पढ़ाई, कॉलेज की फीस और करियर बनाने के लिए होने वाले खर्चों का इंतजाम करना आसान नहीं है। समय के साथ शिक्षा का खर्च भी तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि बच्चे के 18 से 25 साल का होने तक 30 से 40 लाख रुपये का फंड तैयार हो जाए, तो छोटी उम्र से ही निवेश शुरू करना बेहतर रहेगा।
इसके लिए हर महीने अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा बचाकर निवेश किया जा सकता है। बाजार में बच्चों के भविष्य के लिए कई निवेश विकल्प मौजूद हैं। इनमें भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) की कुछ योजनाएं भी शामिल हैं। LIC के अमृतबाल, जीवन तरुण और न्यू चिल्ड्रन्स मनी बैक प्लान बच्चों की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं।
इन तीनों योजनाओं में प्रीमियम भरने का तरीका, पैसा मिलने का समय और मिलने वाले लाभ अलग-अलग हैं। आइए समझते हैं कि ये प्लान कैसे काम करते हैं और इनमें निवेश करने पर क्या फायदे मिल सकते हैं।
अगर आप बच्चे के लिए लंबी अवधि में एक निश्चित रकम तैयार करना चाहते हैं, तो LIC अमृतबाल पर विचार कर सकते हैं। इस योजना की खास बात यह है कि इसमें हर साल गारंटीड एडिशन जुड़ता है।
पॉलिसी के हर पूरे साल के लिए 1,000 रुपये के बेसिक सम अश्योर्ड पर 80 रुपये का गारंटीड एडिशन मिलता है। यानी पॉलिसी जितने साल चलेगी, उतने साल का एडिशन इसमें जुड़ता जाएगा।
इस योजना में 30 दिन से लेकर 13 साल तक की उम्र के बच्चे के नाम पर पॉलिसी ली जा सकती है। इसकी मैच्योरिटी के लिए बच्चे की उम्र 18 से 25 साल के बीच चुनी जा सकती है।
प्रीमियम भरने के लिए भी विकल्प दिए गए हैं। माता-पिता चाहें तो एकमुश्त भुगतान कर सकते हैं या सीमित वर्षों तक किस्तों में प्रीमियम जमा कर सकते हैं। पॉलिसी की अवधि पूरी होने पर बेसिक सम अश्योर्ड के साथ जमा हुए गारंटीड एडिशन का भुगतान किया जाता है। इसमें न्यूनतम बेसिक सम अश्योर्ड 2 लाख रुपये है।
बच्चे के बड़े होने पर स्कूल और कॉलेज की फीस के अलावा हॉस्टल, किताबों और दूसरे खर्चों के लिए भी पैसों की जरूरत पड़ती है। LIC जीवन तरुण को इसी तरह की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है।
इस योजना में माता-पिता अपनी जरूरत के मुताबिक भुगतान का विकल्प चुन सकते हैं। इसमें बच्चे की उम्र 20 से 24 साल के बीच होने पर हर साल एक निश्चित रकम लेने की सुविधा मिलती है।
इस प्लान में कुल चार तरह के भुगतान विकल्प हैं।
इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए माता-पिता बच्चे के जन्म के समय जीवन तरुण पॉलिसी लेते हैं और हर महीने करीब 5,000 रुपये प्रीमियम भरने का बजट रखते हैं। इस हिसाब से सालाना प्रीमियम करीब 60,000 रुपये होगा। अगर 18 साल तक प्रीमियम जमा किया जाए, तो कुल भुगतान 10.80 लाख रुपये होगा।
दिए गए उदाहरण के मुताबिक, बच्चे को 20 से 24 साल की उम्र के बीच अलग-अलग किस्तों में करीब 9 लाख रुपये मिल सकते हैं। इसके बाद 25 साल की उम्र में मैच्योरिटी के तौर पर लगभग 22 से 26 लाख रुपये मिलने का अनुमान है।
हालांकि, यह केवल एक उदाहरण है। वास्तविक भुगतान पॉलिसी में चुने गए विकल्प, बोनस, प्रीमियम और अन्य शर्तों के आधार पर अलग हो सकता है। निवेश से पहले LIC से व्यक्तिगत बेनिफिट इलस्ट्रेशन जरूर प्राप्त करें।
कुछ माता-पिता चाहते हैं कि बच्चे को पढ़ाई के अलग-अलग चरणों में भी आर्थिक मदद मिलती रहे। ऐसे में एकमुश्त भुगतान के बजाय कई किस्तों में पैसा देने वाली योजना बेहतर विकल्प हो सकती है। LIC का न्यू चिल्ड्रन्स मनी बैक प्लान इसी तरह की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया है।
इसमें बच्चे के 18 साल का होने पर बेसिक सम अश्योर्ड का 20 फीसदी हिस्सा दिया जाता है। इसके बाद 20 और 22 साल की उम्र में भी 20-20 फीसदी रकम मिलती है। इस तरह तीन किस्तों में कुल 60 फीसदी बेसिक सम अश्योर्ड का भुगतान हो जाता है।
बाकी बची 40 फीसदी रकम बच्चे के 25 साल का होने पर मिलती है। इसके साथ पॉलिसी की शर्तों के अनुसार बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस का लाभ भी मिल सकता है।
इस योजना में 0 से 12 साल की उम्र के बच्चे के लिए पॉलिसी खरीदी जा सकती है। इसमें प्रीमियम का भुगतान बच्चे के 18 साल का होने तक करना होता है। इसके बाद मिलने वाली रकम का इस्तेमाल उच्च शिक्षा, करियर या दूसरी जरूरतों के लिए किया जा सकता है।
बच्चे के लिए 30 से 40 लाख रुपये का फंड तैयार करने के लिए सिर्फ किसी योजना का नाम या अनुमानित रिटर्न देखकर निवेश नहीं करना चाहिए। कुछ जरूरी बातों को समझना भी जरूरी है।
बच्चे की पढ़ाई और भविष्य के लिए फंड जुटाने के लिए सिर्फ बीमा योजनाओं पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। माता-पिता दूसरे निवेश विकल्पों को भी अपनी वित्तीय योजना में शामिल कर सकते हैं।
बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना एक विकल्प है। वहीं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) और पोस्ट ऑफिस की बचत योजनाओं के जरिए भी लंबी अवधि के लिए पैसा जमा किया जा सकता है।
अगर आप लंबी अवधि में ज्यादा रिटर्न की संभावना तलाश रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) पर भी विचार कर सकते हैं। हालांकि, इसमें बाजार के उतार-चढ़ाव का जोखिम रहता है और रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती।
इसलिए निवेश का विकल्प चुनते समय बच्चे की उम्र, निवेश की अवधि, जोखिम उठाने की क्षमता और अपनी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखें। LIC की किसी भी योजना में पैसा लगाने से पहले कंपनी से अपनी जरूरत के हिसाब से आधिकारिक बेनिफिट इलस्ट्रेशन जरूर लें।
मनाली रस्तोगी मीडिया जगत की एक समर्पित और अनुभवी लेखिका हैं, जो पिछले 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। उन्होंने वर्ष 2019 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने मीडिया की दुनिया को समझना और लेखन के प्रति अपनी रुचि को मजबूत करना शुरू कर दिया था। अपनी प्रोफेशनल यात्रा की शुरुआत उन्होंने वैसे तो ग्रेजुएशन के समय लखनऊ से कर दी थी, लेकिन उनके करियर को नया आयाम दिल्ली में लोकमत ग्रुप के साथ मिला, जहां उन्होंने करीब 2 साल 10 महीने तक काम किया और इस दौरान उन्होंने खबरों की गहराई को समझने और पाठकों तक सही और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का अनुभव हासिल किया। इसके बाद उन्होंने टीवी9 भारतवर्ष के साथ बतौर फ्रीलांसर काम किया, जहां उन्होंने लाइफस्टाइल सेक्शन में काम कर अपनी लेखन शैली और अनुभव को और मजबूत बनाया। वर्तमान में मनाली रस्तोगी लाइव मिंट हिंदी के साथ जुड़ी हुई हैं, जहां उन्हें काम करते हुए लगभग 10 महीने हो चुके हैं। यहां वह मुख्य रूप से एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं, साथ ही पर्सनल फाइनेंस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी आसान और समझने योग्य भाषा में जानकारी साझा करती हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को ऐसी जानकारी देना है, जो उनके दैनिक जीवन में उपयोगी साबित हो और उन्हें सही फैसले लेने में मदद करे। मनाली सरल, स्पष्ट और पाठकों से जुड़ने वाली भाषा में लिखना पसंद करती हैं। काम के अलावा मनाली को अपने खाली समय में स्विमिंग करना, नई जगहों पर घूमना और फिल्में देखना बेहद पसंद है। उन्हें अपने घर को बजट फ्रेंडली तरीके से सजाना भी अच्छा लगता है, जिससे उन्हें रचनात्मक संतुष्टि मिलती है। मनाली दिल्ली में रहती हैं।
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