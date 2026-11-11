25 साल तक PF से नहीं निकाला एक भी रुपया तो बन सकता है 69 लाख का फंड, 2 लाख निकालने पर कितना नुकसान? जानें

नौकरीपेशा लोगों के लिए हर महीने सैलरी से कटने वाला प्रोविडेंट फंड (PF) उनकी भविष्य की बचत का एक अहम हिस्सा होता है। कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) में जमा होने वाला यह पैसा लंबे समय में एक बड़ा रिटायरमेंट फंड तैयार करने में मदद कर सकता है।
खास बात यह है कि अगर आप नियमित रूप से पीएफ में योगदान करते रहें और बीच में पैसे न निकालें, तो चक्रवृद्धि ब्याज (Compound Interest) की मदद से आपकी छोटी-छोटी बचत भी बड़ा फंड बन सकती है।
इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए अमित की उम्र 30 साल है और वह एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। उनके पीएफ खाते में हर महीने 7,000 रुपये जमा होते हैं। अगर अगले 25 साल तक उनके खाते में हर महीने इतनी ही रकम जमा होती रहे और इस पर सालाना 8.25 फीसदी की दर से ब्याज मिले, तो 25 साल बाद उनके पीएफ खाते में करीब 69.3 लाख रुपये जमा हो सकते हैं।
इसमें अमित का कुल योगदान सिर्फ 21 लाख रुपये होगा। यानी बाकी करीब 48.3 लाख रुपये उन्हें ब्याज के रूप में मिलेंगे। यह दिखाता है कि लंबे समय तक निवेश बनाए रखने से चक्रवृद्धि ब्याज का कितना फायदा मिल सकता है।
अब मान लीजिए कि अमित नौकरी के 10 साल पूरे होने के बाद अपने पीएफ खाते से घर की मरम्मत के लिए 2 लाख रुपये निकाल लेते हैं। पहली नजर में उन्हें लग सकता है कि 69 लाख रुपये के संभावित रिटायरमेंट फंड के मुकाबले 2 लाख रुपये की निकासी बहुत बड़ी नहीं है।
लेकिन इसका असर लंबे समय में दिखाई देगा। अगर अमित 2 लाख रुपये नहीं निकालते और यह रकम अगले 15 साल तक खाते में 8.25 फीसदी सालाना ब्याज की दर से बनी रहती, तो यह बढ़कर करीब 6.86 लाख रुपये हो सकती थी।
इसका मतलब है कि आज निकाले गए 2 लाख रुपये की वजह से अमित को भविष्य में करीब 4.86 लाख रुपये का नुकसान हो सकता है। यानी पीएफ से निकाली गई छोटी रकम भी लंबे समय में आपके रिटायरमेंट फंड को काफी कम कर सकती है।
ईपीएफ सिर्फ सैलरी से होने वाली एक नियमित कटौती नहीं है, बल्कि रिटायरमेंट के लिए लंबी अवधि की बचत का जरिया है। इसमें हर महीने जमा होने वाला पैसा ब्याज के साथ बढ़ता रहता है। जितने लंबे समय तक पैसा खाते में बना रहता है, चक्रवृद्धि ब्याज का फायदा उतना ही ज्यादा मिल सकता है।
हालांकि, जरूरत पड़ने पर ईपीएफ से कुछ शर्तों के तहत पैसे निकालने की सुविधा मिलती है। मेडिकल इमरजेंसी, घर खरीदने या अन्य निर्धारित जरूरतों के लिए निकासी की अनुमति है। लेकिन हर बड़े खर्च के लिए पीएफ का पैसा निकालने से बचना चाहिए। ऐसा करने से रिटायरमेंट के समय मिलने वाली कुल रकम पर असर पड़ सकता है।
मनाली रस्तोगी मीडिया जगत की एक समर्पित और अनुभवी लेखिका हैं, जो पिछले 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। उन्होंने वर्ष 2019 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने मीडिया की दुनिया को समझना और लेखन के प्रति अपनी रुचि को मजबूत करना शुरू कर दिया था। अपनी प्रोफेशनल यात्रा की शुरुआत उन्होंने वैसे तो ग्रेजुएशन के समय लखनऊ से कर दी थी, लेकिन उनके करियर को नया आयाम दिल्ली में लोकमत ग्रुप के साथ मिला, जहां उन्होंने करीब 2 साल 10 महीने तक काम किया और इस दौरान उन्होंने खबरों की गहराई को समझने और पाठकों तक सही और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का अनुभव हासिल किया। इसके बाद उन्होंने टीवी9 भारतवर्ष के साथ बतौर फ्रीलांसर काम किया, जहां उन्होंने लाइफस्टाइल सेक्शन में काम कर अपनी लेखन शैली और अनुभव को और मजबूत बनाया। वर्तमान में मनाली रस्तोगी लाइव मिंट हिंदी के साथ जुड़ी हुई हैं, जहां उन्हें काम करते हुए लगभग 10 महीने हो चुके हैं। यहां वह मुख्य रूप से एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं, साथ ही पर्सनल फाइनेंस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी आसान और समझने योग्य भाषा में जानकारी साझा करती हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को ऐसी जानकारी देना है, जो उनके दैनिक जीवन में उपयोगी साबित हो और उन्हें सही फैसले लेने में मदद करे। मनाली सरल, स्पष्ट और पाठकों से जुड़ने वाली भाषा में लिखना पसंद करती हैं। काम के अलावा मनाली को अपने खाली समय में स्विमिंग करना, नई जगहों पर घूमना और फिल्में देखना बेहद पसंद है। उन्हें अपने घर को बजट फ्रेंडली तरीके से सजाना भी अच्छा लगता है, जिससे उन्हें रचनात्मक संतुष्टि मिलती है। मनाली दिल्ली में रहती हैं।
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