भाई दूज से पहले खर्च हो गई सैलरी? टेंशन नॉट! गिफ्ट खरीदने में काम आएगा Paytm Postpaid का ये सिस्टम

Paytm Postpaid Eligibility: नवंबर का महीना त्योहारों और खरीदारी के लिहाज से काफी व्यस्त रहता है। पहले धनतेरस, फिर दिवाली और गोवर्धन पूजा। इन त्योहारों के दौरान घर की सजावट से लेकर कपड़े, मिठाई और दूसरे सामान पर अच्छा-खासा खर्च हो जाता है। अब 11 नवंबर को भाई दूज है। बहन के लिए गिफ्ट भी खरीदना है, लेकिन जेब में पैसे कम हैं और अगली सैलरी आने में अभी वक्त है। अगर आप भी इसी उलझन में हैं तो डिजिटल पेमेंट का एक विकल्प आपके काम आ सकता है।
भाई दूज पर कोई बहन के लिए साड़ी, तो कोई ज्वेलरी, स्मार्टफोन या उसकी पसंद का दूसरा सामान खरीदता है, लेकिन लगातार त्योहारों के कारण बजट कम पड़ जाता है। अगर आप भी कम बजट की वजह से परेशान हैं, तो आप Paytm Postpaid का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी मदद से आप अभी गिफ्ट खरीदने के बाद अगले महीने पेमेंट कर सकते हैं।
अगर भाई दूज से पहले आपकी सैलरी खर्च हो गई है, तो आप Paytm Postpaid का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप Buy Now, Pay Later विकल्प चुन सकते हैं। इसके तहत पात्र ग्राहकों को एक क्रेडिट लिमिट दी जाती है। यानी खरीदारी के समय अपने बैंक खाते से तुरंत पैसे खर्च करने के बजाय इस क्रेडिट सुविधा का इस्तेमाल किया जा सकता है और बिल का भुगतान बाद में करना होता है।
Paytm Postpaid के तहत पात्र ग्राहकों को ₹60,000 तक की क्रेडिट लिमिट मिल सकती है। कंपनी के मुताबिक, इसमें 45 दिनों तक कोई ब्याज नहीं लगता है। अगर आप नवंबर में भाई दूज के लिए बहन का गिफ्ट खरीदते हैं, तो उसका बिल 1 दिसंबर को बन सकता है। इसका इस्तेमाल सिर्फ ऑनलाइन खरीदारी तक सीमित नहीं है। ग्राहक दुकानों पर उपलब्ध UPI QR कोड स्कैन करके भी भुगतान कर सकते हैं। हालांकि, इस सुविधा के जरिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को पैसे ट्रांसफर नहीं किए जा सकते।
Paytm ने अपने चुनिंदा यूजर्स को ही Postpaid का विकल्प दिया है। अगर आप इसकी पात्रता जांचना चाहते हैं तो Paytm ऐप में Postpaid आइकन पर जाकर देख सकते हैं कि आपके अकाउंट में यह विकल्प उपलब्ध है या नहीं। पात्र ग्राहक PAN, KYC और आधार वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी करके इसका इस्तेमाल शुरू कर सकते हैं। इसके बाद जरूरी UPI सेटअप करना होगा।
अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
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