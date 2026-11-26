How to Change Aadhaar Mobile Number: अगर आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर बंद हो गया है या खो गया है और आप उसे बदलवाना चाहते हैं, तो आप ये काम घर बैठे भी कर सकते हैं। आधार कार्ड से जुड़े कई सारे काम अब घर बैठे ऑनलाइन हो जाते हैं। हालांकि मोबाइल नंबर अपडेट करवाने की फीस आपको जमा करनी होगी। उसके बाद ही आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट हो पाएगा।
कैसे बदल सकते हैं आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर?
आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर को बदलने का तरीका काफी आसान है। इसके लिए बस आपको नीचे दिए गए स्टेप को फॉलो करना होगा।
कितने दिन में अपडेट हो जाएगा नंबर?
आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट करवाने के इस प्रोसेस को पूरा करने के बाद आपका नया नंबर 15 दिन में अपडेट हो जाएगा। इसके लिए आपको आधार कार्ड केंद्र जाने की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा अगर आप नंबर के साथ ही एड्रेस भी बदलवाना चाहते हैं, तो ये काम भी आप घर बैठे कर सकते हैं। आइए ऑनलाइन आधार कार्ड में एड्रेस बदलने का तरीका जानते हैं।