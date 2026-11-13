Aadhaar Card: आपके आधार से कब और कहां हुआ वेरिफिकेशन? UIDAI की इस सुविधा से मिलेगी पूरी जानकारी

आज के समय में बैंकिंग लेनदेन से लेकर सरकारी योजनाओं का लाभ लेने और मोबाइल कनेक्शन प्राप्त करने तक कई जरूरी कामों में आधार कार्ड का इस्तेमाल होता है। ऐसे में आधार की अहमियत लगातार बढ़ रही है। इसके साथ ही आधार से जुड़ी निजी जानकारी के गलत इस्तेमाल का खतरा भी बना रहता है। कई बार व्यक्ति को पता भी नहीं चलता कि उसके आधार का इस्तेमाल कहां और कब किया गया है।
इस तरह की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) आधार कार्ड धारकों को ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री चेक करने की सुविधा देता है। इसकी मदद से आप जान सकते हैं कि आपके आधार का इस्तेमाल कब, कहां और किस काम के लिए किया गया है। अगर आपको कोई अनजान गतिविधि दिखाई देती है, तो समय रहते इसकी शिकायत भी कर सकते हैं।
UIDAI अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर आधार ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री देखने की सुविधा देता है। इसके लिए आप नीचे दिए गए आसान स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं।
UIDAI की यह सुविधा पिछले छह महीनों की ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री देखने की अनुमति देती है। इसमें एक बार में अधिकतम 50 रिकॉर्ड देखे जा सकते हैं।
अगर आपको अपनी ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री में कोई ऐसा रिकॉर्ड दिखाई देता है, जिसे आप पहचान नहीं पा रहे हैं, तो उसे नजरअंदाज न करें। सबसे पहले उस लेनदेन की तारीख, समय और दूसरी उपलब्ध जानकारियों को ध्यान से देखें।
इसके बाद संबंधित सेवा प्रदाता से संपर्क करके पूछें कि आपके आधार का इस्तेमाल किस वजह से किया गया था। अगर आपको लगता है कि आपके आधार का गलत इस्तेमाल हुआ है, तो UIDAI के शिकायत निवारण माध्यमों से शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
इसके अलावा आप UIDAI के टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1947 पर भी संपर्क कर सकते हैं। शिकायत करते समय संबंधित लेनदेन का रेफरेंस नंबर और जरूरी जानकारी अपने पास रखें। इससे अधिकारियों को मामले की जांच करने में मदद मिल सकती है।
आधार से जुड़ी निजी जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए कुछ सावधानियां बरतना जरूरी है। इसके लिए UIDAI कई सुरक्षा सुविधाएं भी देता है।
इस तरह समय-समय पर आधार ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री चेक करके और UIDAI की सुरक्षा सुविधाओं का इस्तेमाल करके आप अपने आधार को गलत इस्तेमाल से बचा सकते हैं।
मनाली रस्तोगी मीडिया जगत की एक समर्पित और अनुभवी लेखिका हैं, जो पिछले 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। उन्होंने वर्ष 2019 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने मीडिया की दुनिया को समझना और लेखन के प्रति अपनी रुचि को मजबूत करना शुरू कर दिया था। अपनी प्रोफेशनल यात्रा की शुरुआत उन्होंने वैसे तो ग्रेजुएशन के समय लखनऊ से कर दी थी, लेकिन उनके करियर को नया आयाम दिल्ली में लोकमत ग्रुप के साथ मिला, जहां उन्होंने करीब 2 साल 10 महीने तक काम किया और इस दौरान उन्होंने खबरों की गहराई को समझने और पाठकों तक सही और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का अनुभव हासिल किया। इसके बाद उन्होंने टीवी9 भारतवर्ष के साथ बतौर फ्रीलांसर काम किया, जहां उन्होंने लाइफस्टाइल सेक्शन में काम कर अपनी लेखन शैली और अनुभव को और मजबूत बनाया। वर्तमान में मनाली रस्तोगी लाइव मिंट हिंदी के साथ जुड़ी हुई हैं, जहां उन्हें काम करते हुए लगभग 10 महीने हो चुके हैं। यहां वह मुख्य रूप से एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं, साथ ही पर्सनल फाइनेंस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी आसान और समझने योग्य भाषा में जानकारी साझा करती हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को ऐसी जानकारी देना है, जो उनके दैनिक जीवन में उपयोगी साबित हो और उन्हें सही फैसले लेने में मदद करे। मनाली सरल, स्पष्ट और पाठकों से जुड़ने वाली भाषा में लिखना पसंद करती हैं। काम के अलावा मनाली को अपने खाली समय में स्विमिंग करना, नई जगहों पर घूमना और फिल्में देखना बेहद पसंद है। उन्हें अपने घर को बजट फ्रेंडली तरीके से सजाना भी अच्छा लगता है, जिससे उन्हें रचनात्मक संतुष्टि मिलती है। मनाली दिल्ली में रहती हैं।
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