Gold-Silver Shops: हाल ही में खबर आई थी कि राजस्थान के जोधपुर में सोने की शुद्धता की जांच करवाई गई तो मशीन भी मिलावट नहीं पकड़ पाई। ऐसे में सोना-चांदी की खरीद में धोखा खाने का डर और भी बढ़ गया है। सोना-चांदी खरीदारों और निवेशकों के इस डर से उद्योग जगत भी वाकिफ है। यही वजह है कि सर्राफा और आभूषण उद्योग की प्रमुख शीर्ष संस्था इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन लिमिटेड (IBJA) ने सलाह दी है कि सोने की खरीदारी भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) या परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (NABL) से रजिस्टर्ड ज्वेलर्स से ही की जानी चाहिए।

क्या है BIS और NABL, सोना-चांदी के हर खरीदार जान लें बीआईएस भारत सरकार के उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली राष्ट्रीय मानक संस्था है, जो सोने के आभूषणों की हॉलमार्किंग (HUID), शुद्धता के मानकों (IS 1417) और हॉलमार्किंग केंद्रों की मान्यता से जुड़े नियम तय करती है। एनएबीएल का पूरा नाम नैशनल एक्रिडीशन बोर्ड फोर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबरेटरीज है। यह भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI) के अंतर्गत कार्य करने वाली एक प्रमुख मान्यता संस्था है, जो भारत में परीक्षण और कैलिब्रेशन प्रयोगशालाओं को अंतरराष्ट्रीय मानकों (ISO/IEC 17025) के अनुसार मान्यता देती है।

ध्यान रहे कि किसी हॉलमार्किंग सेंटर को चलाने के लिए बीआईएस की मान्यता अनिवार्य होती है, लेकिन एनएबीएल की मान्यता एक अतिरिक्त गुणवत्ता मानक है, जो लैब की तकनीकी विश्वसनीयता को और मजबूत बनाती है। किसी जूलर का एनएबीएल रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं होता है।

कैसे लगाएं BIS रजिस्टर्ड ज्वेलर्स का पता? अगर आप भी चाहते हैं कि सोने-चांदी की खरीद किसी बीआईएस रजिस्टर्ड ज्वेलर से ही करें, लेकिन यह पता नहीं है कि आपका ज्वेलर बीआईएस रजिस्टर्ड है या नहीं तो इसका पता आप तुरंत लगा सकते हैं। आप चाहें तो बीआईएस मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लें या बीआईएस की वेबसाइट पर सर्च कर लें। आइए आपको स्टेप-बाय-स्टेप बताते हैं कि ऐप और वेबसाइट से कैसे पता करें कि आपके जिले में कौन-कौन से ज्वेलर्स बीआईएस से रजिस्टर्ड हैं और कौन से नहीं।

BIS ऐप से कैसे देखें रजिस्टर्ड ज्वेलर्स की लिस्ट? बीआईएस ऐप पर BIS Registered Jewellers वाले आइकॉन पर क्लिक करें।

View full Image View full Image बीआईएस ऐप पर यह आइकॉन चुनें।

यह आपको अगले पन्ने पर ले जाएगा जहां गोल्ड ज्वेलर्स और सिल्वर ज्वेलर्स के विकल्प दिखेगा। आपको सोना या चांदी में जिसका भी पता करना है, उस पर क्लिक करें।

View full Image View full Image गोल्ड या सिल्वर का ऑप्शन चुनें।

अगले पेज पर राज्य, जिला, आईएस नंबर, ब्रांच और कैप्चा के कॉलम्स दिखेंगे। आईएस नंबर वाले कॉलम में पहले से IS 1417 लिखा दिखेगा। आपको अब सिर्फ अपने राज्य और जिले का नाम वाले कॉलम में ड्रॉपडाउन से सिलेक्ट करना है। फिर कैप्चा भी भरें और जेनरेट रिपोर्ट पर क्लिक कर दें। अगर आप जिला वाला कॉलम सिलेक्ट नहीं करेंगे तो पूरे राज्य के रजिस्टर्ड ज्वेलर्स की लिस्ट खुल जाएगी। अगर राज्य और जिला, दोनों सिलेक्ट करेंगे तो संबंधित जिले के रजिस्टर्ड ज्वेलर्स की सूची खुल जाएगी।

View full Image View full Image इस पेज पर भरें जरूरी कॉलम्स।

ध्यान रहे कि सूची लंबी होने पर एक से अधिक पन्ने हो सकते हैं, इसलिए अगर आपके ज्वेलर्स का नाम नहीं मिले तो आखिरी पन्ने तक सर्च करें। फिर भी नहीं मिले तो समझ लीजिए कि उस ज्वेलर के पास बीआईएस रजिस्ट्रेशन नहीं है।

View full Image View full Image पेज बदल-बदलकर ढूंढे ज्वेलर का नाम।

BIS वेबसाइट से ऐसे पता करें ज्वेलर रजिस्टर्ड है या नहीं? बीआईएस वेबसाइट की इस लिंक पर क्लिक करें। यहां आपको राज्य, आईएस नंबर, जिला, ब्रांच और कैप्चा भर दें। ध्यान रहे कि IS 1417 गोल्ड के लिए होता है जबकि IS 2112 सिल्वर के लिए। आप उचित नंबर चुन लें। जिला और ब्रांच नहीं भी चुनेंगे तो भी कैप्चा भरकर जेनरेट रिपोर्ट का बटन दबाने से ज्वेलर्स की लिस्ट आ जाएगी।

View full Image View full Image BIS की वेबसाइट पर देखें रजिस्टर्ड ज्वेलर्स की लिस्ट।

ब्रांच कोड और उसका मतलब समझिए ब्रांच कोड भरना जरूरी नहीं होता है, लेकिन आपकी सुविधा के लिए यहां ब्रांच कोड की लिस्ट दी जा रही है।

BIS ब्रांच कोड लिस्ट

कोड (Code) पूरा नाम (Full Form) शहर / क्षेत्र (City / Region) AHBO Ahmedabad Branch Office अहमदाबाद BHBO Bhopal Branch Office भोपाल BNBO Bengaluru Branch Office बेंगलुरु BPBO Bhubaneswar Branch Office भुवनेश्वर CHBO Chandigarh Branch Office चंडीगढ़ CNBO Chennai Branch Office चेन्नई CTBO Coimbatore Branch Office कोयंबटूर DHBO Dehradun Branch Office देहरादून DLBO-I Delhi Branch Office - I दिल्ली DLBO-II Delhi Branch Office - II दिल्ली FMCD Foreign Manufacturers Certification Department विदेशी निर्माता प्रमाणन विभाग FRBO Faridabad Branch Office फरीदाबाद GDBO Gandhidham Branch Office गांधीधाम GHBO Guwahati Branch Office गुवाहाटी GZBO Ghaziabad Branch Office गाजियाबाद HRBO Haryana Branch Office हरियाणा (करनाल क्षेत्र) HUBO Hubli Branch Office हुबली JDBO Jodhpur Branch Office जोधपुर JKBO Jammu & Kashmir Branch Office जम्मू और कश्मीर JPBO Jaipur Branch Office जयपुर KKBO Kolkata Branch Office - I कोलकाता KKBO-II Kolkata Branch Office - II कोलकाता KOBO Kochi Branch Office कोच्चि LKBO Lucknow Branch Office लखनऊ MDBO Madurai Branch Office मदुरै MUBO Mumbai Branch Office - I मुंबई MUBO-II Mumbai Branch Office - II मुंबई NGBO Nagpur Branch Office नागपुर NOBO Noida Branch Office नोएडा PNBO Pune Branch Office पुणे PRBO Parwanoo Branch Office परवाणू (हिमाचल प्रदेश) PTBO Patna Branch Office पटना RJBO Rajkot Branch Office राजकोट RPBO Raipur Branch Office रायपुर SUBO Surat Branch Office सूरत VJBO Vijayawada Branch Office विजयवाड़ा

ध्यान रहे कि बीआईएस ऐप की तरह वेबसाइट पर भी अगर आप जिले का चयन नहीं करेंगे तो पूरे राज्य के रजिस्टर्ड ज्वेलर्स की लिस्ट खुल जाएगी। उम्मीद है कि अब आप सोना-चांदी खरीदने से पहले बीआईएस ऐप या वेबसाइट से रजिस्टर्ड ज्वेलर्स की लिस्ट जरूर देखेंगे और जरूर पता करेंगे कि आप जिस ज्वेलर के पास जा रहे हैं, वह रजिस्टर्ड है भी या नहीं। ऐसा करने पर आपके साथ धोखा होने की आशंका लगभग खत्म हो जाएगी।