Gold-Silver Shops: हाल ही में खबर आई थी कि राजस्थान के जोधपुर में सोने की शुद्धता की जांच करवाई गई तो मशीन भी मिलावट नहीं पकड़ पाई। ऐसे में सोना-चांदी की खरीद में धोखा खाने का डर और भी बढ़ गया है। सोना-चांदी खरीदारों और निवेशकों के इस डर से उद्योग जगत भी वाकिफ है। यही वजह है कि सर्राफा और आभूषण उद्योग की प्रमुख शीर्ष संस्था इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन लिमिटेड (IBJA) ने सलाह दी है कि सोने की खरीदारी भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) या परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (NABL) से रजिस्टर्ड ज्वेलर्स से ही की जानी चाहिए।
बीआईएस भारत सरकार के उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली राष्ट्रीय मानक संस्था है, जो सोने के आभूषणों की हॉलमार्किंग (HUID), शुद्धता के मानकों (IS 1417) और हॉलमार्किंग केंद्रों की मान्यता से जुड़े नियम तय करती है। एनएबीएल का पूरा नाम नैशनल एक्रिडीशन बोर्ड फोर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबरेटरीज है। यह भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI) के अंतर्गत कार्य करने वाली एक प्रमुख मान्यता संस्था है, जो भारत में परीक्षण और कैलिब्रेशन प्रयोगशालाओं को अंतरराष्ट्रीय मानकों (ISO/IEC 17025) के अनुसार मान्यता देती है।
ध्यान रहे कि किसी हॉलमार्किंग सेंटर को चलाने के लिए बीआईएस की मान्यता अनिवार्य होती है, लेकिन एनएबीएल की मान्यता एक अतिरिक्त गुणवत्ता मानक है, जो लैब की तकनीकी विश्वसनीयता को और मजबूत बनाती है। किसी जूलर का एनएबीएल रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं होता है।
अगर आप भी चाहते हैं कि सोने-चांदी की खरीद किसी बीआईएस रजिस्टर्ड ज्वेलर से ही करें, लेकिन यह पता नहीं है कि आपका ज्वेलर बीआईएस रजिस्टर्ड है या नहीं तो इसका पता आप तुरंत लगा सकते हैं। आप चाहें तो बीआईएस मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लें या बीआईएस की वेबसाइट पर सर्च कर लें। आइए आपको स्टेप-बाय-स्टेप बताते हैं कि ऐप और वेबसाइट से कैसे पता करें कि आपके जिले में कौन-कौन से ज्वेलर्स बीआईएस से रजिस्टर्ड हैं और कौन से नहीं।
बीआईएस ऐप पर BIS Registered Jewellers वाले आइकॉन पर क्लिक करें।
यह आपको अगले पन्ने पर ले जाएगा जहां गोल्ड ज्वेलर्स और सिल्वर ज्वेलर्स के विकल्प दिखेगा। आपको सोना या चांदी में जिसका भी पता करना है, उस पर क्लिक करें।
अगले पेज पर राज्य, जिला, आईएस नंबर, ब्रांच और कैप्चा के कॉलम्स दिखेंगे। आईएस नंबर वाले कॉलम में पहले से IS 1417 लिखा दिखेगा। आपको अब सिर्फ अपने राज्य और जिले का नाम वाले कॉलम में ड्रॉपडाउन से सिलेक्ट करना है। फिर कैप्चा भी भरें और जेनरेट रिपोर्ट पर क्लिक कर दें। अगर आप जिला वाला कॉलम सिलेक्ट नहीं करेंगे तो पूरे राज्य के रजिस्टर्ड ज्वेलर्स की लिस्ट खुल जाएगी। अगर राज्य और जिला, दोनों सिलेक्ट करेंगे तो संबंधित जिले के रजिस्टर्ड ज्वेलर्स की सूची खुल जाएगी।
ध्यान रहे कि सूची लंबी होने पर एक से अधिक पन्ने हो सकते हैं, इसलिए अगर आपके ज्वेलर्स का नाम नहीं मिले तो आखिरी पन्ने तक सर्च करें। फिर भी नहीं मिले तो समझ लीजिए कि उस ज्वेलर के पास बीआईएस रजिस्ट्रेशन नहीं है।
बीआईएस वेबसाइट की इस लिंक पर क्लिक करें। यहां आपको राज्य, आईएस नंबर, जिला, ब्रांच और कैप्चा भर दें। ध्यान रहे कि IS 1417 गोल्ड के लिए होता है जबकि IS 2112 सिल्वर के लिए। आप उचित नंबर चुन लें। जिला और ब्रांच नहीं भी चुनेंगे तो भी कैप्चा भरकर जेनरेट रिपोर्ट का बटन दबाने से ज्वेलर्स की लिस्ट आ जाएगी।
ब्रांच कोड भरना जरूरी नहीं होता है, लेकिन आपकी सुविधा के लिए यहां ब्रांच कोड की लिस्ट दी जा रही है।
|कोड (Code)
|पूरा नाम (Full Form)
|शहर / क्षेत्र (City / Region)
|AHBO
|Ahmedabad Branch Office
|अहमदाबाद
|BHBO
|Bhopal Branch Office
|भोपाल
|BNBO
|Bengaluru Branch Office
|बेंगलुरु
|BPBO
|Bhubaneswar Branch Office
|भुवनेश्वर
|CHBO
|Chandigarh Branch Office
|चंडीगढ़
|CNBO
|Chennai Branch Office
|चेन्नई
|CTBO
|Coimbatore Branch Office
|कोयंबटूर
|DHBO
|Dehradun Branch Office
|देहरादून
|DLBO-I
|Delhi Branch Office - I
|दिल्ली
|DLBO-II
|Delhi Branch Office - II
|दिल्ली
|FMCD
|Foreign Manufacturers Certification Department
|विदेशी निर्माता प्रमाणन विभाग
|FRBO
|Faridabad Branch Office
|फरीदाबाद
|GDBO
|Gandhidham Branch Office
|गांधीधाम
|GHBO
|Guwahati Branch Office
|गुवाहाटी
|GZBO
|Ghaziabad Branch Office
|गाजियाबाद
|HRBO
|Haryana Branch Office
|हरियाणा (करनाल क्षेत्र)
|HUBO
|Hubli Branch Office
|हुबली
|JDBO
|Jodhpur Branch Office
|जोधपुर
|JKBO
|Jammu & Kashmir Branch Office
|जम्मू और कश्मीर
|JPBO
|Jaipur Branch Office
|जयपुर
|KKBO
|Kolkata Branch Office - I
|कोलकाता
|KKBO-II
|Kolkata Branch Office - II
|कोलकाता
|KOBO
|Kochi Branch Office
|कोच्चि
|LKBO
|Lucknow Branch Office
|लखनऊ
|MDBO
|Madurai Branch Office
|मदुरै
|MUBO
|Mumbai Branch Office - I
|मुंबई
|MUBO-II
|Mumbai Branch Office - II
|मुंबई
|NGBO
|Nagpur Branch Office
|नागपुर
|NOBO
|Noida Branch Office
|नोएडा
|PNBO
|Pune Branch Office
|पुणे
|PRBO
|Parwanoo Branch Office
|परवाणू (हिमाचल प्रदेश)
|PTBO
|Patna Branch Office
|पटना
|RJBO
|Rajkot Branch Office
|राजकोट
|RPBO
|Raipur Branch Office
|रायपुर
|SUBO
|Surat Branch Office
|सूरत
|VJBO
|Vijayawada Branch Office
|विजयवाड़ा
ध्यान रहे कि बीआईएस ऐप की तरह वेबसाइट पर भी अगर आप जिले का चयन नहीं करेंगे तो पूरे राज्य के रजिस्टर्ड ज्वेलर्स की लिस्ट खुल जाएगी। उम्मीद है कि अब आप सोना-चांदी खरीदने से पहले बीआईएस ऐप या वेबसाइट से रजिस्टर्ड ज्वेलर्स की लिस्ट जरूर देखेंगे और जरूर पता करेंगे कि आप जिस ज्वेलर के पास जा रहे हैं, वह रजिस्टर्ड है भी या नहीं। ऐसा करने पर आपके साथ धोखा होने की आशंका लगभग खत्म हो जाएगी।
Disclaimer: यह लेख सिर्फ जानकारी के लिए है। BIS रजिस्टर्ड ज्वेलर्स सोने-चांदी में मिलावट नहीं करेंगे, मिंट हिंदी नहीं इसकी गारंटी नहीं दे सकती है। इसलिए आपके किसी भी निर्णय के लिए मिंट हिंदी बिल्कुल भी उत्तरदायी नहीं है।