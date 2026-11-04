नकली चांदी के सिक्कों की पहचान करना हुआ आसान, धनतेरस पर खरीदारी से पहले इन 4 तरीकों से करिए जांच

त्योहारों का मौसम शुरू होते ही देशभर में सोने और चांदी की मांग बढ़ने लगती है। धनतेरस नजदीक आते ही कई घरों में कीमती धातुएं खरीदने की परंपरा निभाई जाती है। इस दौरान चांदी के सिक्के खरीदना भी काफी लोकप्रिय है। लोग इन्हें निवेश के साथ-साथ धार्मिक और शुभ कार्यों के लिए भी खरीदते हैं।

हालांकि, चांदी के सिक्के खरीदते समय लोगों के मन में उनकी शुद्धता और असली होने को लेकर कई सवाल रहते हैं। कुछ बेईमान दुकानदार चांदी में तांबा, निकल, एल्युमिनियम, जिंक और कैडमियम जैसी दूसरी धातुएं मिला सकते हैं। इससे सिक्के में चांदी की वास्तविक मात्रा कम हो जाती है।

ऐसे में हॉलमार्किंग की मदद से कीमती धातु की शुद्धता की जानकारी मिल सकती है। लेकिन केवल सिक्के की चमक या दिखावट देखकर उसकी असलियत का पता नहीं लगाया जा सकता। कुछ आसान तरीके हैं, जिनकी मदद से आप घर पर ही चांदी के सिक्के की शुरुआती जांच कर सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे चार तरीके।

1. बर्फ के टुकड़े से करें चांदी की पहचान घर पर चांदी की जांच करने का सबसे आसान तरीका बर्फ वाला टेस्ट है। चांदी में गर्मी को तेजी से अपने अंदर से गुजारने की क्षमता होती है। यानी यह कई दूसरी आम धातुओं के मुकाबले गर्मी को तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है।

इस जांच के लिए चांदी के सिक्के या धातु की सतह पर बर्फ का एक छोटा टुकड़ा रखें। अगर उस वस्तु में चांदी की अच्छी मात्रा मौजूद है, तो धातु से बर्फ तक गर्मी तेजी से पहुंचेगी और बर्फ अपेक्षाकृत जल्दी पिघलने लगेगी।

हालांकि, इस टेस्ट को चांदी की शुद्धता का पक्का प्रमाण नहीं माना जा सकता। दूसरी धातुएं भी गर्मी का संचार करती हैं, लेकिन उनकी क्षमता अलग-अलग होती है। इसके अलावा सिक्के का आकार, तापमान और आसपास का वातावरण भी जांच के नतीजे को प्रभावित कर सकता है।

2. नकली चांदी पहचानने के लिए चुंबक का करें इस्तेमाल चांदी के सिक्के की जांच करने का एक दूसरा आसान तरीका चुंबक है। इसके लिए एक मजबूत नियोडिमियम चुंबक को सिक्के के पास लाकर देखें कि उस पर क्या असर होता है।

शुद्ध चांदी चुंबकीय नहीं होती है। इसलिए उसे चुंबक से चिपकना नहीं चाहिए। अगर सिक्का चुंबक की ओर तेजी से आकर्षित होता है, तो उसमें लोहे या निकल की कुछ मिश्रित धातुएं होने की आशंका हो सकती है।

हालांकि, यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि चुंबक से न चिपकने का मतलब यह नहीं है कि सिक्का असली ही है। तांबा, एल्युमिनियम और जिंक जैसी कई दूसरी धातुएं भी चुंबकीय नहीं होती हैं।

इसलिए चुंबक वाला तरीका केवल शुरुआती जांच के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। इससे चांदी की शुद्धता की पूरी जानकारी नहीं मिलती।

3. सिक्के की आवाज से करें असली चांदी की पहचान चांदी के सिक्के की पहचान करने का एक पारंपरिक तरीका उसकी आवाज सुनना भी है। इसके लिए सिक्के को अपनी एक उंगली पर रखें और किसी दूसरी धातु की वस्तु से उस पर हल्की चोट करें। असली चांदी के सिक्के से आमतौर पर साफ और थोड़ी तेज झंकार वाली आवाज निकलती है। यह आवाज कुछ समय तक गूंज भी सकती है।

वहीं, कुछ दूसरी सामान्य धातुओं से बने सिक्कों की आवाज छोटी और धीमी हो सकती है। हालांकि, सिक्के की मोटाई, आकार, बनावट और उसमें मौजूद धातुओं के आधार पर आवाज बदल सकती है। इसलिए इस तरीके से शुद्धता की पुष्टि नहीं की जा सकती। इसका इस्तेमाल एक जैसी बनावट और आकार वाले सिक्कों की आपस में तुलना करने के लिए ज्यादा उपयोगी है।

4. चांदी खरीदने से पहले हॉलमार्क जरूर जांचें चांदी के सिक्के या गहने खरीदते समय हॉलमार्क की जांच करना सबसे जरूरी कदमों में से एक है। हॉलमार्क के जरिए आपको चांदी की शुद्धता और उसमें मौजूद चांदी की मात्रा की जानकारी मिलती है।

उदाहरण के लिए, 925 चांदी का मतलब है कि उसमें 92.5 फीसदी शुद्ध चांदी मौजूद है। वहीं, 999 चांदी में 99.9 फीसदी शुद्ध चांदी होती है।

इसलिए चांदी खरीदने से पहले उस पर लगा हॉलमार्क जरूर देखें। इसके साथ ही दुकानदार से खरीदारी का बिल और शुद्धता से जुड़ा प्रमाणपत्र भी मांगें।

हालांकि, केवल हॉलमार्क का निशान देखकर भरोसा नहीं करना चाहिए। यह भी जांचना जरूरी है कि हॉलमार्क असली है या नहीं।

क्या घर पर किए गए ये टेस्ट असली चांदी की गारंटी देते हैं? बर्फ, चुंबक और आवाज से जुड़े ये तीनों तरीके चांदी के सिक्के में मौजूद कुछ गड़बड़ियों की शुरुआती पहचान करने में मदद कर सकते हैं। लेकिन इनमें से कोई भी तरीका अकेले सिक्के की सटीक शुद्धता साबित नहीं कर सकता।

अगर आप चांदी खरीदने जा रहे हैं, तो हमेशा किसी भरोसेमंद जौहरी या प्रतिष्ठित दुकान से ही खरीदारी करें। खरीदारी के समय पक्का बिल जरूर लें और उस पर चांदी की शुद्धता की जानकारी भी जांचें।

अगर सिक्के की असलियत को लेकर कोई संदेह है, तो किसी मान्यता प्राप्त शुद्धता जांच केंद्र पर उसकी जांच कराना बेहतर होगा। धनतेरस और दिवाली के दौरान चांदी की खरीदारी बढ़ जाती है। ऐसे में कुछ जरूरी सावधानियां बरतकर आप मिलावटी या गलत शुद्धता वाले चांदी के सिक्के खरीदने से बच सकते हैं।