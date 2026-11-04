नकली चांदी के सिक्कों की पहचान करना हुआ आसान, धनतेरस पर खरीदारी से पहले इन 4 तरीकों से करिए जांच

त्योहारों का मौसम शुरू होते ही देशभर में सोने और चांदी की मांग बढ़ने लगती है। धनतेरस नजदीक आते ही कई घरों में कीमती धातुएं खरीदने की परंपरा निभाई जाती है। इस दौरान चांदी के सिक्के खरीदना भी काफी लोकप्रिय है। लोग इन्हें निवेश के साथ-साथ धार्मिक और शुभ कार्यों के लिए भी खरीदते हैं।
हालांकि, चांदी के सिक्के खरीदते समय लोगों के मन में उनकी शुद्धता और असली होने को लेकर कई सवाल रहते हैं। कुछ बेईमान दुकानदार चांदी में तांबा, निकल, एल्युमिनियम, जिंक और कैडमियम जैसी दूसरी धातुएं मिला सकते हैं। इससे सिक्के में चांदी की वास्तविक मात्रा कम हो जाती है।
ऐसे में हॉलमार्किंग की मदद से कीमती धातु की शुद्धता की जानकारी मिल सकती है। लेकिन केवल सिक्के की चमक या दिखावट देखकर उसकी असलियत का पता नहीं लगाया जा सकता। कुछ आसान तरीके हैं, जिनकी मदद से आप घर पर ही चांदी के सिक्के की शुरुआती जांच कर सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे चार तरीके।
घर पर चांदी की जांच करने का सबसे आसान तरीका बर्फ वाला टेस्ट है। चांदी में गर्मी को तेजी से अपने अंदर से गुजारने की क्षमता होती है। यानी यह कई दूसरी आम धातुओं के मुकाबले गर्मी को तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है।
इस जांच के लिए चांदी के सिक्के या धातु की सतह पर बर्फ का एक छोटा टुकड़ा रखें। अगर उस वस्तु में चांदी की अच्छी मात्रा मौजूद है, तो धातु से बर्फ तक गर्मी तेजी से पहुंचेगी और बर्फ अपेक्षाकृत जल्दी पिघलने लगेगी।
हालांकि, इस टेस्ट को चांदी की शुद्धता का पक्का प्रमाण नहीं माना जा सकता। दूसरी धातुएं भी गर्मी का संचार करती हैं, लेकिन उनकी क्षमता अलग-अलग होती है। इसके अलावा सिक्के का आकार, तापमान और आसपास का वातावरण भी जांच के नतीजे को प्रभावित कर सकता है।
चांदी के सिक्के की जांच करने का एक दूसरा आसान तरीका चुंबक है। इसके लिए एक मजबूत नियोडिमियम चुंबक को सिक्के के पास लाकर देखें कि उस पर क्या असर होता है।
शुद्ध चांदी चुंबकीय नहीं होती है। इसलिए उसे चुंबक से चिपकना नहीं चाहिए। अगर सिक्का चुंबक की ओर तेजी से आकर्षित होता है, तो उसमें लोहे या निकल की कुछ मिश्रित धातुएं होने की आशंका हो सकती है।
हालांकि, यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि चुंबक से न चिपकने का मतलब यह नहीं है कि सिक्का असली ही है। तांबा, एल्युमिनियम और जिंक जैसी कई दूसरी धातुएं भी चुंबकीय नहीं होती हैं।
इसलिए चुंबक वाला तरीका केवल शुरुआती जांच के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। इससे चांदी की शुद्धता की पूरी जानकारी नहीं मिलती।
चांदी के सिक्के की पहचान करने का एक पारंपरिक तरीका उसकी आवाज सुनना भी है। इसके लिए सिक्के को अपनी एक उंगली पर रखें और किसी दूसरी धातु की वस्तु से उस पर हल्की चोट करें। असली चांदी के सिक्के से आमतौर पर साफ और थोड़ी तेज झंकार वाली आवाज निकलती है। यह आवाज कुछ समय तक गूंज भी सकती है।
वहीं, कुछ दूसरी सामान्य धातुओं से बने सिक्कों की आवाज छोटी और धीमी हो सकती है। हालांकि, सिक्के की मोटाई, आकार, बनावट और उसमें मौजूद धातुओं के आधार पर आवाज बदल सकती है। इसलिए इस तरीके से शुद्धता की पुष्टि नहीं की जा सकती। इसका इस्तेमाल एक जैसी बनावट और आकार वाले सिक्कों की आपस में तुलना करने के लिए ज्यादा उपयोगी है।
चांदी के सिक्के या गहने खरीदते समय हॉलमार्क की जांच करना सबसे जरूरी कदमों में से एक है। हॉलमार्क के जरिए आपको चांदी की शुद्धता और उसमें मौजूद चांदी की मात्रा की जानकारी मिलती है।
उदाहरण के लिए, 925 चांदी का मतलब है कि उसमें 92.5 फीसदी शुद्ध चांदी मौजूद है। वहीं, 999 चांदी में 99.9 फीसदी शुद्ध चांदी होती है।
इसलिए चांदी खरीदने से पहले उस पर लगा हॉलमार्क जरूर देखें। इसके साथ ही दुकानदार से खरीदारी का बिल और शुद्धता से जुड़ा प्रमाणपत्र भी मांगें।
हालांकि, केवल हॉलमार्क का निशान देखकर भरोसा नहीं करना चाहिए। यह भी जांचना जरूरी है कि हॉलमार्क असली है या नहीं।
बर्फ, चुंबक और आवाज से जुड़े ये तीनों तरीके चांदी के सिक्के में मौजूद कुछ गड़बड़ियों की शुरुआती पहचान करने में मदद कर सकते हैं। लेकिन इनमें से कोई भी तरीका अकेले सिक्के की सटीक शुद्धता साबित नहीं कर सकता।
अगर आप चांदी खरीदने जा रहे हैं, तो हमेशा किसी भरोसेमंद जौहरी या प्रतिष्ठित दुकान से ही खरीदारी करें। खरीदारी के समय पक्का बिल जरूर लें और उस पर चांदी की शुद्धता की जानकारी भी जांचें।
अगर सिक्के की असलियत को लेकर कोई संदेह है, तो किसी मान्यता प्राप्त शुद्धता जांच केंद्र पर उसकी जांच कराना बेहतर होगा। धनतेरस और दिवाली के दौरान चांदी की खरीदारी बढ़ जाती है। ऐसे में कुछ जरूरी सावधानियां बरतकर आप मिलावटी या गलत शुद्धता वाले चांदी के सिक्के खरीदने से बच सकते हैं।
(डिस्क्लेमर: ये सलाह सामान्य जानकारी के लिए दी गई है। कोई फैसला लेने से पहले विशेषज्ञ से बात करें। मिंट हिंदी किसी भी परिणाम के लिए जिम्मेदार नहीं है।)
मनाली रस्तोगी मीडिया जगत की एक समर्पित और अनुभवी लेखिका हैं, जो पिछले 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। उन्होंने वर्ष 2019 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने मीडिया की दुनिया को समझना और लेखन के प्रति अपनी रुचि को मजबूत करना शुरू कर दिया था। अपनी प्रोफेशनल यात्रा की शुरुआत उन्होंने वैसे तो ग्रेजुएशन के समय लखनऊ से कर दी थी, लेकिन उनके करियर को नया आयाम दिल्ली में लोकमत ग्रुप के साथ मिला, जहां उन्होंने करीब 2 साल 10 महीने तक काम किया और इस दौरान उन्होंने खबरों की गहराई को समझने और पाठकों तक सही और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का अनुभव हासिल किया। इसके बाद उन्होंने टीवी9 भारतवर्ष के साथ बतौर फ्रीलांसर काम किया, जहां उन्होंने लाइफस्टाइल सेक्शन में काम कर अपनी लेखन शैली और अनुभव को और मजबूत बनाया। वर्तमान में मनाली रस्तोगी लाइव मिंट हिंदी के साथ जुड़ी हुई हैं, जहां उन्हें काम करते हुए लगभग 10 महीने हो चुके हैं। यहां वह मुख्य रूप से एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं, साथ ही पर्सनल फाइनेंस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी आसान और समझने योग्य भाषा में जानकारी साझा करती हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को ऐसी जानकारी देना है, जो उनके दैनिक जीवन में उपयोगी साबित हो और उन्हें सही फैसले लेने में मदद करे। मनाली सरल, स्पष्ट और पाठकों से जुड़ने वाली भाषा में लिखना पसंद करती हैं। काम के अलावा मनाली को अपने खाली समय में स्विमिंग करना, नई जगहों पर घूमना और फिल्में देखना बेहद पसंद है। उन्हें अपने घर को बजट फ्रेंडली तरीके से सजाना भी अच्छा लगता है, जिससे उन्हें रचनात्मक संतुष्टि मिलती है। मनाली दिल्ली में रहती हैं।
Catch all the Business News, Market News, Breaking News Events and Latest News Updates on Live Mint. Download The Mint News App to get Daily Market Updates.
Oops! Looks like you have exceeded the limit to bookmark the image. Remove some to bookmark this image.