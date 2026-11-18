Sahara Refund Status: अगर आपका भी सहारा इंडिया में पैसा फंसा हुआ है, तो आपके लिए बड़ा अपडेट है। केंद्र सरकार के मुताबिक, सिर्फ 7 दिनों में सरकार ने 221 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम निवेशकों के खातों में भेज दी है। अब तक 47 लाख से ज्यादा लोग अपना पैसा वापस पा चुके हैं। ये पैसा सीधे निवेशकों के बैंक अकाउंट में भेजा गया है। अभी भी 20 लाख आवेदन पर काम चल रहा है। आइए जानते हैं आप कैसे चेक कर सकते है कि आपके रिफंड का स्टेटस क्या है।
अगर आपने पहले ही रिफंड के लिए आवेदन कर दिया है, तो उसका स्टेटस ऑनलाइन देख सकते हैं। इसके लिए आपको किसी एजेंट या दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है।
अगर सहारा रिफंड का पैसा आपके बैंक में अभी तक नहीं आया है, तो सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल mocrefund.crcs.gov.in पर जाकर अपना स्टेटस चेक करें। अगर आवेदन में कोई कमी दिखाई दे रही है, तो उसे ठीक करके री-सबमिशन पोर्टल पर दोबारा जमा करें। वहीं, अगर आवेदन Under Process दिखा रहा है, तो जांच पूरी होने का इंतजार करें। कुछ दिनों में पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा।
बता दें कि कुछ दिन पहले निवेशकों के क्लेम करने की रकम में इजाफा किया गया था।पहले रिफंड के लिए सिर्फ 50,000 या 10 लाख रुपये तक का ही क्लेम कर सकते थे, लेकिन अब जमाकर्ता पूरी रकम के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, पैसा सारे सत्यापन के बाद ही बैंक अकाउंट में भेजे जाएंगे।
वहीं अगर आपको आवेदन करने या फिर रिफंड को लेकर कोई समस्या आ रही है, तो आप हेल्पलाइन नंबर पर बात कर सकते हैं। इसके लिए सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल पर तीन नए हेल्पलाइन नंबर— 011-44716198, 011-44716498 और 011-44716887 भी जारी किए गए हैं। यहां पर आपकी सभी शिकायत का समाधान निकाला जाएगा।
अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
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