How to Find Unclaimed Money: कभी सर्दियों में पुरानी जैकेट पहनते वक्त उसकी जेब से अचानक 100 या 500 रुपये निकल आए हों, तो चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाती है। जरा सोचिए, अगर ऐसा ही सरप्राइज आपको अपने पुराने बैंक खाते से मिल जाए तो? जी हां, हो सकता है कि सालों पहले खुलवाए गए आपके किसी बैंक अकाउंट में पैसे जमा हों और आप भूल गए हो। अब ऐसे भूले हुए पैसों का पता लगाना आसान हो गया है। भारतीय रिजर्व बैंक का एक पोर्टल है, जो आपको घर बैठे इसकी जानकारी दे सकता है। ध्यान रहे कि UDGAM पोर्टल केवल पैसा खोजने की सुविधा देता है। रकम निकालने या उस पर दावा करने की प्रक्रिया संबंधित बैंक के जरिए ही पूरी करनी होगी।
UDGAM का पूरा नाम Unclaimed Deposits-Gateway to Access Information है। इसे RBI ने लोगों को अलग-अलग बैंकों में पड़ी बिना दावे वाली जमा राशि का पता लगाने में मदद करने के लिए तैयार किया है। इस पोर्टल को 17 अगस्त 2023 को आम लोगों के लिए लॉन्च किया गया था। सेविंग या करंट अकाउंट में 10 साल तक कोई लेनदेन नहीं होने पर खाते में मौजूद रकम को अनक्लेम्ड डिपॉजिट की कैटेगरी में रखा जा सकता है।
ऐसी जमा राशि को बैंक RBI के Depositor Education and Awareness (DEA) Fund में ट्रांसफर कर देते हैं। हालांकि, इसका मतलब ये नहीं है कि खाताधारक का पैसा डूब गया। खाताधारक या उसके कानूनी वारिस संबंधित बैंक से निर्धारित प्रक्रिया के तहत रकम का दावा कर सकते हैं। इसके लिए कोई समय सीमा तय नहीं है।
अगर आपको शक है कि किसी पुराने बैंक खाते या FD में आपका पैसा जमा हो सकता है, तो आप घर बैठे UDGAM पोर्टल पर उसकी जानकारी खोज सकते हैं।
अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
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