Ration Card Eligibility: अगर आपका राशन कार्ड उत्तर प्रदेश का बना हुआ है, लेकिन आप दिल्ली या किसी दूसरे शहर में नौकरी की वजह से रह रहे, तो आपको सरकारी राशन लेने के लिए हर महीने अपने गांव या शहर लौटने की जरूरत नहीं है। आप दिल्ली में रहते हुए भी यूपी के राशन कार्ड पर अपने हिस्से का राशन ले सकते हैं।
केंद्र सरकार की 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' योजना के तहत देशभर में यह सुविधा दी जा रही है। इसके लिए दिल्ली में नया राशन कार्ड बनवाने या यूपी वाले राशन कार्ड को ट्रांसफर कराने की जरूरत नहीं होती।आइए जानते हैं आप इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं।
पहले राशन कार्ड की सुविधा काफी हद तक उसी राज्य तक सीमित थी, जहां से कार्ड जारी हुआ था। ऐसे में नौकरी या मजदूरी के लिए दूसरे राज्यों में जाने वाले लोगों को राशन लेने में परेशानी होती थी। उन्हें अपने परिवार के लिए राशन लेने या तो वापस घर जाना पड़ता था या फिर दूसरे इंतजाम करने पड़ते थे। इसी समस्या को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने वन नेशन, वन राशन कार्ड (ONORC) व्यवस्था लागू की। इसके तहत पात्र लाभार्थी अपने मौजूदा राशन कार्ड के जरिए देश के किसी भी राज्य की ई-पॉस (e-PoS) मशीन से जुड़ी सरकारी राशन दुकान से अपने हिस्से का अनाज ले सकते हैं।
केंद्र सरकार के 12 नवंबर 2026 के आंकड़ों के मुताबिक, यह सुविधा देश के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। इसका सबसे ज्यादा फायदा प्रवासी मजदूरों और दूसरे शहरों में रहकर काम करने वाले परिवारों को मिलता है।
अगर आप यूपी के राशन कार्डधारक हैं और दिल्ली में राशन लेना चाहते हैं, तो प्रक्रिया काफी आसान है। आपको दिल्ली में अपने आसपास की सरकारी राशन दुकान यानी फेयर प्राइस शॉप पर जाना होगा।वहां दुकानदार को बताना होगा कि आपका राशन कार्ड उत्तर प्रदेश का है और आप वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना के तहत राशन लेना चाहते हैं।
इसके बाद राशन दुकान पर मौजूद ई-पॉस मशीन के जरिए आपके राशन कार्ड या आधार नंबर से आपकी पात्रता की जानकारी निकाली जाएगी और आपको राशन मिल जाएगा।
कई बार दूसरे राज्य के राशन कार्ड को लेकर राशन दुकानदार राशन देने से मना करता है। अगर आपके साथ ऐसा होता है, तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं।दिल्ली सरकार ने वन नेशन, वन राशन कार्ड से जुड़ी शिकायतों और जानकारी के लिए 14445 टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध कराया है।इसके अलावा दिल्ली खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के सामान्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) शिकायत नंबर 1967 और 1800-11-0841 पर भी संपर्क किया जा सकता है।
अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
Catch all the Business News, Market News, Breaking News Events and Latest News Updates on Live Mint. Download The Mint News App to get Daily Market Updates.
Oops! Looks like you have exceeded the limit to bookmark the image. Remove some to bookmark this image.