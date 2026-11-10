भाई दूज पर गोल्ड ETF गिफ्ट करने का है प्लान? जानिए डीमैट अकाउंट से लेकर टैक्स तक की पूरी जानकारी

भाई दूज कल यानी 11 नवंबर को मनाई जाएगी। इस मौके पर आप अपने भाई या बहन को पारंपरिक उपहार देने या लाखों रुपये खर्च करके सोने के गहने खरीदने के बजाय गोल्ड ईटीएफ (Gold ETF) की यूनिट्स भी गिफ्ट कर सकते हैं। यह सोना उपहार में देने का एक अलग तरीका हो सकता है। इससे आपके भाई या बहन को अपना निवेश पोर्टफोलियो बनाने में भी मदद मिल सकती है।

हालांकि, गोल्ड ईटीएफ दूसरे म्यूचुअल फंड से अलग होते हैं। इनकी खरीद-बिक्री शेयर बाजार में होती है और इन्हें डीमैट खाते में रखा जाता है। बाजार खुलने के दौरान इनकी कीमतों में लगातार बदलाव होता रहता है।

वहीं, म्यूचुअल फंड में लेनदेन एसेट मैनेजमेंट कंपनी (AMC) की ओर से दिन के अंत में घोषित नेट एसेट वैल्यू (NAV) के आधार पर होता है। ऐसे में सवाल है कि भाई या बहन को गोल्ड ईटीएफ कैसे गिफ्ट कर सकते हैं और इसकी प्रक्रिया सामान्य म्यूचुअल फंड से कितनी अलग है? आइए समझते हैं।

भाई या बहन को गोल्ड ईटीएफ कैसे गिफ्ट करें? निवेश प्लेटफॉर्म ट्रैक (Trackk) के सह-संस्थापक और सीईओ वेदांत गुप्ते ने लाइवमिंट इंग्लिश को बताया कि गोल्ड ईटीएफ केवल डीमैट फॉर्म में ही रखे जाते हैं। इसलिए इन्हें गिफ्ट करने के लिए देने वाले व्यक्ति के डीमैट खाते से लेने वाले व्यक्ति के डीमैट खाते में ऑफ-मार्केट ट्रांसफर करना पड़ता है। इसके लिए इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा।

1. डीमैट खाता होना जरूरी: सबसे पहले सुनिश्चित करें कि आपके भाई या बहन का सक्रिय डीमैट खाता है। इसके बाद उनका 16 अंकों का बीओ आईडी (CDSL) या डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी (NSDL) प्राप्त करें।

2. लाभार्थी के रूप में नाम जोड़ें: अपने डिपॉजिटरी की ऑनलाइन सुविधा जैसे सीडीएसएल ईजीएस्ट (CDSL Easiest) या एनएसडीएल स्पीड-ई (NSDL SPEED-e) के जरिए अपने भाई या बहन को लाभार्थी के रूप में जोड़ें। इसके लिए ब्रोकर के ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा विकल्प डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप (DIS) भरना है।

3. गोल्ड ईटीएफ की जानकारी भरें: अब ईटीएफ का आईएसआईएन नंबर, ट्रांसफर की जाने वाली यूनिट्स की संख्या और ट्रांसफर का कारण 'गिफ्ट' दर्ज करें।

4. ट्रांसफर को मंजूरी दें: ओटीपी या टीपिन के जरिए ट्रांसफर को मंजूरी दें। अगर आप ऑफलाइन प्रक्रिया अपना रहे हैं तो हस्ताक्षर की हुई डीआईएस अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (DP) यानी ब्रोकर को जमा करें।

5. ट्रांसफर पूरा होने का इंतजार करें: लाभार्थी का नाम रजिस्टर होने के बाद यूनिट्स ट्रांसफर की प्रक्रिया आमतौर पर जल्दी पूरी हो जाती है।

धनवेस्टर (Dhanvesttor) की सीईओ और संस्थापक अनुष्का सोहम बाथवाल ने लाइवमिंट इंग्लिश को बताया कि गोल्ड ईटीएफ डीमैट रूप में रखी जाने वाली सिक्योरिटीज हैं। इसलिए इन्हें केवल डीमैट खाते के जरिए ही ट्रांसफर किया जा सकता है। इसके लिए निवेशक ऑफलाइन डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप भी जमा कर सकते हैं। ब्रोकर या डिपॉजिटरी सेवा प्रदाता के आधार पर इस प्रक्रिया में आमतौर पर एक से दो कारोबारी दिन लग सकते हैं।

क्या होता है गोल्ड ईटीएफ में ऑफ-मार्केट ट्रांसफर? अनुष्का सोहम बाथवाल के मुताबिक, ऑफ-मार्केट ट्रांसफर का मतलब है कि कोई व्यक्ति शेयर बाजार में यूनिट्स बेचे बिना सीधे अपने डीमैट खाते से किसी दूसरे व्यक्ति के डीमैट खाते में गोल्ड ईटीएफ ट्रांसफर कर सकता है।

यह ट्रांसफर एक ही डिपॉजिटरी के दो खातों के बीच या सीडीएसएल और एनएसडीएल के अलग-अलग खातों के बीच भी हो सकता है। हालांकि, यूनिट्स ट्रांसफर करने पर देने वाले व्यक्ति के डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की ओर से कुछ शुल्क लिया जा सकता है।

वेदांत गुप्ते के मुताबिक, गिफ्ट के रूप में यूनिट्स ट्रांसफर करने पर स्टांप ड्यूटी का नियम अलग हो सकता है। इसलिए ट्रांसफर शुरू करने से पहले अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से इसकी जानकारी जरूर ले लें।

अगर आपका भाई या बहन नाबालिग है, तब भी उसे गोल्ड ईटीएफ की यूनिट्स गिफ्ट की जा सकती हैं। इसके लिए अभिभावक की ओर से संचालित डीमैट खाते की जरूरत होगी।

गोल्ड ईटीएफ और म्यूचुअल फंड गिफ्ट करने में क्या अंतर है? अनुष्का सोहम बाथवाल के मुताबिक, गोल्ड ईटीएफ केवल डीमैट खाते में रखे जाते हैं। इसलिए इन्हें गिफ्ट करने के लिए देने वाले और लेने वाले, दोनों के पास डीमैट खाता होना जरूरी है।

वहीं, म्यूचुअल फंड यूनिट्स डीमैट और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट (SoA) दोनों रूपों में रखी जा सकती हैं। एसओए फॉर्म में रखी गई पात्र म्यूचुअल फंड यूनिट्स को एएमसी और रजिस्ट्रार के प्लेटफॉर्म जैसे सीएएमएस (CAMS), केफिनटेक (KFintech) और एमएफ सेंट्रल (MF Central) के जरिए भी ट्रांसफर किया जा सकता है। इसके लिए डीमैट खाते की जरूरत नहीं होती।

एसओए एक ऐसा तरीका है, जिसमें म्यूचुअल फंड यूनिट्स को डीमैट खाते के बजाय एएमसी या उसके रजिस्ट्रार के पास फोलियो में रखा जाता है। वेदांत गुप्ते ने गोल्ड ईटीएफ और म्यूचुअल फंड गिफ्ट करने के बीच ये प्रमुख अंतर बताए हैं।

आधार गोल्ड ईटीएफ म्यूचुअल फंड गिफ्ट और ट्रांसफर दो डीमैट खातों के बीच ऑफ-मार्केट ट्रांसफर से गिफ्ट कर सकते हैं। दोनों के पास डीमैट खाता जरूरी है। डीमैट और एसओए, दोनों तरह की यूनिट्स गिफ्ट की जा सकती हैं। ट्रांसफर का प्लेटफॉर्म सीडीएसएल, एनएसडीएल या ब्रोकर प्लेटफॉर्म। एसओए यूनिट्स के लिए सीएएमएस, केफिनटेक, एएमसी की वेबसाइट और एमएफ सेंट्रल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जरूरी शर्तें दोनों के पास डीमैट खाता होना चाहिए। लेने वाले के पास उसी फंड हाउस में फोलियो होना चाहिए। इसके लिए जीरो बैलेंस फोलियो भी खोला जा सकता है। दोनों का केवाईसी पूरा होना चाहिए। खर्च एक्सपेंस रेशियो, ब्रोकरेज, खरीद-बिक्री की कीमतों का अंतर और डीपी शुल्क लग सकता है। डायरेक्ट प्लान में ब्रोकरेज शुल्क नहीं लगता। कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट (CAS) डीमैट खाते में रखी यूनिट्स सीएएस में दिखाई देती हैं। एसओए यूनिट्स एएमसी फोलियो में रखी जाती हैं। डीमैट और एसओए, दोनों तरह की होल्डिंग सीएएस में दिखाई देती हैं।

वेदांत गुप्ते के मुताबिक, अगर आपके भाई या बहन के पास डीमैट खाता नहीं है तो उन्हें म्यूचुअल फंड या गोल्ड फंड ऑफ फंड्स (FoFs) की एसओए फॉर्म में रखी यूनिट्स गिफ्ट करना आसान विकल्प हो सकता है।

गोल्ड फंड ऑफ फंड्स ऐसी म्यूचुअल फंड योजनाएं होती हैं, जो गोल्ड ईटीएफ की यूनिट्स में निवेश करती हैं। इनके जरिए निवेशक सीधे गोल्ड ईटीएफ यूनिट्स खरीदे बिना सोने में निवेश का फायदा ले सकते हैं।

गोल्ड ईटीएफ या म्यूचुअल फंड गिफ्ट करने पर कितना टैक्स लगेगा? अनुष्का सोहम बाथवाल के मुताबिक, भाई या बहन को गोल्ड ईटीएफ या म्यूचुअल फंड की यूनिट्स गिफ्ट करने पर ट्रांसफर के समय कोई टैक्स नहीं लगता है। आयकर कानून के तहत भाई-बहन रिश्तेदारों की श्रेणी में आते हैं। इसलिए उन्हें मिलने वाला गिफ्ट उसकी कीमत चाहे कितनी भी हो, टैक्स के दायरे से बाहर रहता है।