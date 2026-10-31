EPFO पेंशनर्स ध्यान दें! घर बैठे बन जाएगा जीवन प्रमाण पत्र, नहीं लगाने होंगे दफ्तरों के चक्कर

How To Submit Life Certificate Online: अगर आपके घर में किसी बुजुर्ग या फिर आपकी भी पेंशन ईपीएफओ से आती है, तो ये खबर आपके काफी काम की हो सकती है। हर साल ईपीएफओ से पेंशन लेने वाले शख्स को अपना जीवन प्रमाणपत्र जमा करनवाना पड़ता है। हालांकि अब इसे बनवाने के लिए आपको EPFO दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
आप अपने स्मार्टफोन की मदद से घर बैठे ही अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाकर जमा कर सकते हैं। इसके लिए उत्तर प्रदेश के आगरा में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है, जो 1 नवंबर से 30 नवंबर तक चलेगा। इसका उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा पेंशनर्स को घर बैठे डिजिटल तरीके से जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा से जोड़ना है।
पेंशन के लिए जीवन प्रमाण पत्र सबमिट करना बेहद जरूरी है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर घर बैठे मोबाइल से जीवन प्रमाण पत्र कैसे जमा होगा? बस इसके लिए आपको दो ऐप डाउनलोड करना होगा। आइए जानते हैं इसका पूरा प्रोसेस
अभी तक कई पेंशनभोगियों को जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए बैंक या संबंधित कार्यालय जाना पड़ता था। जिनकी उम्र ज्यादा है या जिन्हें चलने-फिरने में परेशानी होती है, उनके लिए ये काफी मददगार है। डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र की वजह से घर बैठे ही सारा काम हो जाता है। बता दें कि EPFO ने पेंशनभोगियों की सुविधा के लिए कई अहम कदम उठाए हैं, जिससे पेंशनभोगियों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।
अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
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