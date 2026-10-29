What is Tatkal NPS: क्या है तत्काल एनपीएस? PhonePe ने शुरू की सुविधा, घर बैठे ऐसे करें निवेश, समझें पूरा प्रोसेस

Tatkal NPS Account Opening Process: अगर आप अभी 25-30 साल की उम्र में हैं और रिटायरमेंट के बाद एक अच्छी इनकम चाहते हैं, तो आपको अभी से निवेश करना शुरू कर देना चाहिए। आज के दौरान में SIP और NPS का दौर चल रहा है, लेकिन कई बार इनके प्रोसेस को देखकर माथा चकरा जाता है। हालाकिं, अब इस परेशानी का हल फोनपे लेकर आ गया है। डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म PhonePe ने अपने ऐप पर तत्काल NPS की सुविधा शुरू की है।
इसके जरिए पात्र यूजर्स मोबाइल से ही नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) का खाता खोल सकते हैं। इसकी शुरुआत 250 रुपये के न्यूनतम योगदान से की जा सकती है। आइए समझते हैं कि तत्काल NPS क्या है, कौन इसका फायदा उठा सकता है और PhonePe पर खाता खोलने का पूरा तरीका क्या है।
फोन पे ने तत्काल एनपीएस की सुविधा शुरू की है। इसके जरिए यूजर्स नेशनल पेंशन सिस्टम में अपना खाता खोल सकते हैं। फोन पे पर ये सुविधा पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) के नियामकीय ढांचे के तहत उपलब्ध कराई गई है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये पूरी तरह से ऑनलाइन है। इसमें OTP के जरिए यूजर का वेरिफिकेशन होता है।
PhonePe के अनुसार, पूरी प्रक्रिया तीन आसान चरणों में पूरी की जा सकती है। खाता खुलने के बाद यूजर को परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर यानी PRAN मिलता है, जो उसके NPS खाते की पहचान होता है।
PhonePe ने तत्काल एनपीएस की कुछ शर्तें भी रखीं है। अगर कोई शख्स फोन पे से तत्काल एनपीएस का अकाउंट खोलता है, तो उसे नीचे दी गई शर्तों का पालन करना होगा।
नोट- अगर आपके पास पहले से NPS का PRAN नंबर है, तो नया खाता खोलने के बजाय अपने मौजूदा खाते का ही इस्तेमाल कर सकते हैं।
अगर आप तत्काल NPS के लिए पात्र हैं और रिटायरमेंट के लिए निवेश शुरू करना चाहते हैं, तो PhonePe ऐप पर नीचे दिए गए तरीके से आगे बढ़ सकते हैं।
PhonePe से मिली जानकारी के मुताबिक, इसके लिए एक बार का 100 रुपये शुल्क और उस पर 18 रुपये GST देना होगा। यानी शुरुआती शुल्क कुल 118 रुपये है।अगर आप 250 रुपये का शुरुआती निवेश करते हैं, तो इसके अलावा 118 रुपये का खाता खोलने का शुल्क भी देना होगा।
वहीं अगर पैसों का भुगतान करते वक्त बैंक सर्वर या UPI से जुड़ी समस्या के कारण भुगतान पूरा नहीं हो पाए, तो परेशान नहीं होना है। ऐसी स्थिति में सबसे पहले PhonePe ऐप में भुगतान का स्टेटस चेक करें। अगर भुगतान पेंडिंग दिख रहा है, तो बैंक से पुष्टि मिलने तक दोबारा भुगतान करने में जल्दबाजी न करें। PhonePe के अनुसार, भुगतान असफल होने और खाते से पैसे कट जाने की स्थिति में रकम आम तौर पर 5 से 7 कार्यदिवस के भीतर वापस की जा सकती है।
अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
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