What is Tatkal NPS: क्या है तत्काल एनपीएस? PhonePe ने शुरू की सुविधा, घर बैठे ऐसे करें निवेश, समझें पूरा प्रोसेस

Tatkal NPS Account Opening Process: अगर आप अभी 25-30 साल की उम्र में हैं और रिटायरमेंट के बाद एक अच्छी इनकम चाहते हैं, तो आपको अभी से निवेश करना शुरू कर देना चाहिए। आज के दौरान में SIP और NPS का दौर चल रहा है, लेकिन कई बार इनके प्रोसेस को देखकर माथा चकरा जाता है। हालाकिं, अब इस परेशानी का हल फोनपे लेकर आ गया है। डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म PhonePe ने अपने ऐप पर तत्काल NPS की सुविधा शुरू की है।

इसके जरिए पात्र यूजर्स मोबाइल से ही नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) का खाता खोल सकते हैं। इसकी शुरुआत 250 रुपये के न्यूनतम योगदान से की जा सकती है। आइए समझते हैं कि तत्काल NPS क्या है, कौन इसका फायदा उठा सकता है और PhonePe पर खाता खोलने का पूरा तरीका क्या है।

क्या है PhonePe का तत्काल NPS? फोन पे ने तत्काल एनपीएस की सुविधा शुरू की है। इसके जरिए यूजर्स नेशनल पेंशन सिस्टम में अपना खाता खोल सकते हैं। फोन पे पर ये सुविधा पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) के नियामकीय ढांचे के तहत उपलब्ध कराई गई है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये पूरी तरह से ऑनलाइन है। इसमें OTP के जरिए यूजर का वेरिफिकेशन होता है।

PhonePe के अनुसार, पूरी प्रक्रिया तीन आसान चरणों में पूरी की जा सकती है। खाता खुलने के बाद यूजर को परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर यानी PRAN मिलता है, जो उसके NPS खाते की पहचान होता है।

PhonePe पर तत्काल NPS अकाउंट खोलने की शर्तें? PhonePe ने तत्काल एनपीएस की कुछ शर्तें भी रखीं है। अगर कोई शख्स फोन पे से तत्काल एनपीएस का अकाउंट खोलता है, तो उसे नीचे दी गई शर्तों का पालन करना होगा।

आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए।

आवेदक की उम्र 18 से 85 साल के बीच होनी चाहिए।

उसके पास PAN कार्ड होना चाहिए।

आवेदक का बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।

आवेदक की बैंक खाते की KYC पूरी होनी चाहिए। केवाईसी अधूरी होने पर अकाउंट नहीं खुल पाएगा। नोट- अगर आपके पास पहले से NPS का PRAN नंबर है, तो नया खाता खोलने के बजाय अपने मौजूदा खाते का ही इस्तेमाल कर सकते हैं।

PhonePe ऐप पर Tatkal NPS खाता कैसे खोलें? अगर आप तत्काल NPS के लिए पात्र हैं और रिटायरमेंट के लिए निवेश शुरू करना चाहते हैं, तो PhonePe ऐप पर नीचे दिए गए तरीके से आगे बढ़ सकते हैं।

सबसे पहले अपने मोबाइल में PhonePe ऐप खोलें।

अब सर्चबार में NPS लिखें और National Pension Scheme विकल्प चुनें।

अब Start Pension Account Journey विकल्प पर क्लिक करें।

इसके बाद वह बैंक खाता चुनें, जिसे आप अपने पेंशन खाते से जोड़ना चाहते हैं।

बैंक की ओर से भेजे गए सुरक्षित OTP के जरिए सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करें। ध्यान रहे कि आपका बैंक खाता आधार से जुड़ा हो और उसकी KYC पूरी हो।

अब शुरुआती योगदान की रकम दर्ज करें।

कम से कम 250 रुपये से शुरुआत की जा सकती है।

रकम दर्ज करने के बाद PhonePe UPI के जरिए भुगतान पूरा करें।

भुगतान और जरूरी सत्यापन पूरा होने के बाद आपका PRAN नंबर जनरेट हो जाएगा।

PRAN नंबर को सुरक्षित रखें, क्योंकि भविष्य में NPS खाते से जुड़ी जानकारी और सेवाओं के लिए इसकी जरूरत पड़ सकती है। कितने रुपये में खुलेगा तत्काल NPS खाता? PhonePe से मिली जानकारी के मुताबिक, इसके लिए एक बार का 100 रुपये शुल्क और उस पर 18 रुपये GST देना होगा। यानी शुरुआती शुल्क कुल 118 रुपये है।अगर आप 250 रुपये का शुरुआती निवेश करते हैं, तो इसके अलावा 118 रुपये का खाता खोलने का शुल्क भी देना होगा।