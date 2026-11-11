Jeevan Pramaan ऐप से अब घर बैठे ऑनलाइन जेनरेट करें लाइफ सर्टिफिकेट, आसान है प्रोसेस, जानिए आप भी

पेंशनर्स को हर साल पेंशन जारी रखने के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है। अब वे जीवन प्रमाण ऐप की मदद से घर बैठे डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बना सकते हैं। इसके लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन जरूरी है। सर्टिफिकेट ऑनलाइन सुरक्षित रहता है और बैंक इसे देख सकता है।

Manali Rastogi
पब्लिश्ड11 Nov 2026, 03:53 PM IST
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रुक सकती है पेंशन अगर नहीं दिया जीवन प्रमाण पत्र, जानिए घर बैठे ऑनलाइन जमा करने का तरीका
रुक सकती है पेंशन अगर नहीं दिया जीवन प्रमाण पत्र, जानिए घर बैठे ऑनलाइन जमा करने का तरीका

पेंशन पाने वाले बुजुर्गों को हर साल अपना लाइफ सर्टिफिकेट यानी जीवन प्रमाण पत्र जमा करना जरूरी होता है। ऐसा नहीं करने पर उनकी पेंशन रुक सकती है। पहले पेंशनर्स को यह प्रमाण पत्र जमा करने के लिए बैंक या पोस्ट ऑफिस जाना पड़ता था।

बुजुर्गों और चलने-फिरने में परेशानी का सामना करने वाले लोगों के लिए यह काम कई बार मुश्किल हो जाता था। हालांकि, अब सरकार ने इस प्रक्रिया को आसान बना दिया है। पेंशनर्स घर बैठे डिजिटल तरीके से भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं।

इसके लिए भारत सरकार की जीवन प्रमाण (Jeevan Pramaan) सेवा उपलब्ध है। इसकी मदद से आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन करके डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनाया जा सकता है। आइए जानते हैं कि यह सुविधा कैसे काम करती है और इसका इस्तेमाल करने के लिए किन चीजों की जरूरत होगी।

लाइफ सर्टिफिकेट क्या है और जीवन प्रमाण ऐप कैसे करता है मदद?

लाइफ सर्टिफिकेट एक जरूरी दस्तावेज है, जिसके जरिए पेंशनर्स यह प्रमाणित करते हैं कि वे जीवित हैं और उन्हें पेंशन मिलती रहनी चाहिए। इसे संबंधित पेंशन वितरण एजेंसी यानी बैंक, पोस्ट ऑफिस या अन्य अधिकृत संस्थान में जमा करना होता है।

आमतौर पर पेंशनर्स को हर साल नवंबर में जीवन प्रमाण पत्र देना होता है। इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सरकार ने जीवन प्रमाण योजना शुरू की है। इसके तहत पेंशनर्स आधार से जुड़े बायोमेट्रिक सत्यापन के जरिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (DLC) बनवा सकते हैं।

इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि सर्टिफिकेट तैयार होने के बाद उसे डिजिटल रूप में सुरक्षित रखा जाता है। संबंधित पेंशन वितरण एजेंसी भी इसे ऑनलाइन देख सकती है। इससे पेंशनर्स को हर बार बैंक जाकर कागजी दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं पड़ती।

डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनाने के लिए जरूरी चीजें

ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले कुछ जरूरी दस्तावेज और सुविधाएं अपने पास रखें।

  • आधार कार्ड
  • आधार से लिंक मोबाइल नंबर
  • पेंशन वितरण करने वाली एजेंसी में आधार का रजिस्ट्रेशन
  • ऑथेंटिकेशन डिवाइस
  • जीवन प्रमाण ऐप और जरूरी डिवाइस ड्राइवर

जीवन प्रमाण ऐप से ऑनलाइन लाइफ सर्टिफिकेट कैसे बनाएं?

डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनाने के लिए पेंशनर्स को नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करने होंगे।

  • स्टेप 1: सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर जीवन प्रमाण (Jeevan Pramaan) ऐप डाउनलोड करें। इसके लिए सरकार की आधिकारिक वेबसाइट का इस्तेमाल करें।
  • स्टेप 2: ऐप खोलने के बाद डिवाइस रजिस्ट्रेशन या ऑपरेटर ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया पूरी करें। यह प्रक्रिया बायोमेट्रिक डिवाइस को पहली बार इस्तेमाल करने पर करनी होती है। इसके लिए आधार नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा।
  • स्टेप 3: मोबाइल पर आए ओटीपी को दर्ज करके सत्यापन पूरा करें। इसके बाद ऑपरेटर का नाम और ईमेल आईडी जैसी जानकारी भरें। अब फिंगरप्रिंट स्कैन का विकल्प चुनकर अपना बायोमेट्रिक सत्यापन करें। प्रक्रिया सफल होने पर डिवाइस रजिस्ट्रेशन पूरा होने का मैसेज दिखाई देगा।
  • स्टेप 4: अब पेंशनर्स ऑथेंटिकेशन का विकल्प खोलें। यहां पेंशनर का आधार नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी को सत्यापित करने के बाद मांगी गई पेंशन संबंधी जानकारी भरें।
  • स्टेप 5: सभी जरूरी जानकारियां दर्ज करने के बाद स्क्रीन पर दिए गए चेक बॉक्स को चुनें। इसके बाद Scan Finger के विकल्प पर क्लिक करें। अब पेंशनर का फिंगरप्रिंट स्कैन करें। अगर डिवाइस में सुविधा उपलब्ध है तो आइरिस स्कैन के जरिए भी पहचान सत्यापित की जा सकती है।
  • स्टेप 6: बायोमेट्रिक सत्यापन सफल होने के बाद डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट तैयार हो जाएगा। इसकी जानकारी पेंशनर के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस के जरिए भी भेजी जाएगी। इस मैसेज में जीवन प्रमाण आईडी और प्रमाण आईडी जैसी जानकारी मिलेगी। तैयार सर्टिफिकेट डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट रिपॉजिटरी में सुरक्षित हो जाता है, जहां से संबंधित पेंशन वितरण एजेंसी इसे देख सकती है।
  • स्टेप 7: पेंशनर्स अपने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की पीडीएफ कॉपी भी डाउनलोड करके रख सकते हैं। इसके लिए जीवन प्रमाण की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जीवन प्रमाण आईडी या आधार नंबर की मदद से सर्टिफिकेट एक्सेस किया जा सकता है।

घर बैठे जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा

डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की सुविधा से पेंशनर्स को बैंक या पोस्ट ऑफिस के चक्कर लगाने से राहत मिल सकती है। खासकर बुजुर्गों के लिए यह एक सुविधाजनक विकल्प है। हालांकि, इसके लिए आधार और पेंशन रिकॉर्ड में जरूरी जानकारी सही होनी चाहिए। साथ ही बायोमेट्रिक सत्यापन के लिए जरूरी डिवाइस और तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए।

About the Author

Manali Rastogi

मनाली रस्तोगी मीडिया जगत की एक समर्पित और अनुभवी लेखिका हैं, जो पिछले 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। उन्होंने वर्ष 2019 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने मीडिया की दुनिया को समझना और लेखन के प्रति अपनी रुचि को मजबूत करना शुरू कर दिया था। अपनी प्रोफेशनल यात्रा की शुरुआत उन्होंने वैसे तो ग्रेजुएशन के समय लखनऊ से कर दी थी, लेकिन उनके करियर को नया आयाम दिल्ली में लोकमत ग्रुप के साथ मिला, जहां उन्होंने करीब 2 साल 10 महीने तक काम किया और इस दौरान उन्होंने खबरों की गहराई को समझने और पाठकों तक सही और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का अनुभव हासिल किया। इसके बाद उन्होंने टीवी9 भारतवर्ष के साथ बतौर फ्रीलांसर काम किया, जहां उन्होंने लाइफस्टाइल सेक्शन में काम कर अपनी लेखन शैली और अनुभव को और मजबूत बनाया। वर्तमान में मनाली रस्तोगी लाइव मिंट हिंदी के साथ जुड़ी हुई हैं, जहां उन्हें काम करते हुए लगभग 10 महीने हो चुके हैं। यहां वह मुख्य रूप से एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं, साथ ही पर्सनल फाइनेंस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी आसान और समझने योग्य भाषा में जानकारी साझा करती हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को ऐसी जानकारी देना है, जो उनके दैनिक जीवन में उपयोगी साबित हो और उन्हें सही फैसले लेने में मदद करे। मनाली सरल, स्पष्ट और पाठकों से जुड़ने वाली भाषा में लिखना पसंद करती हैं। काम के अलावा मनाली को अपने खाली समय में स्विमिंग करना, नई जगहों पर घूमना और फिल्में देखना बेहद पसंद है। उन्हें अपने घर को बजट फ्रेंडली तरीके से सजाना भी अच्छा लगता है, जिससे उन्हें रचनात्मक संतुष्टि मिलती है। मनाली दिल्ली में रहती हैं।

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