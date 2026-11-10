How to Submit Life Certificate Online: जीवन प्रमाण पत्र हुआ रिजेक्ट? पेंशन रुकने से पहले तुरंत करें ठीक, जानिए प्रोसेस

How to Check Jeevan Pramaan Status: नौकरी से रिटायरमेंट के बाद हर महीने मिलने वाली पेंशन बुजुर्गों के लिए आर्थिक सहारा होती है। इस पेंशन को जारी रखने के लिए हर साल बुजुर्गों को अपना जीनव प्रमाण पत्र सबमिट करना होता है। अगर कोई पेंशनभोगी अपना जीवन प्रमाणपत्र सबमिट नहीं करता है, तो उसको पेंशन मिलने में दिक्कत होती है। इसलिए अंतिम तारीख से पहले सभी पेंशनभोगियों को अपना जीवन प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट जमा करना होगा।
कई बार पेंशनर्स ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र जमा तो कर देते हैं, लेकिन कुछ तकनीकी या जानकारी से जुड़ी गलतियों के कारण उनका सर्टिफिकेट स्वीकार नहीं हो पाता। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो घबराने की जरूरत नहीं है। समय रहते गलती सुधारकर दोबारा जीवन प्रमाण पत्र जमा किया जा सकता है।
जीवन प्रमाण पत्र रिजेक्ट होने के पीछे कई वजहें हो सकती हैं। कई बार बैंक, पेंशन रिकॉर्ड या आधार से जुड़ी जानकारी में अंतर होने के कारण भी समस्या आ सकती है, लेकिन किसी भी वजह से अगर जीवन प्रमाण पत्र रिजेक्ट हुआ है, तो उसे फिर से भरकर जमा करना होगा।
अगर आपका भी जीवन प्रमाण पत्र रिजेक्ट हो गया हो, तो घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले उसका स्टेटस और रिजेक्शन की वजह पता करें। Jeevan Pramaan पोर्टल पर आपको वजह पता चल जाएगी। उसके बाद उस गलती को सुधार लें। गलती ठीक करने के बाद आप दोबारा डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। इसके लिए बैंक, पोस्ट ऑफिस, कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या अधिकृत जीवन प्रमाण केंद्र की मदद ली जा सकती है।
पेंशनर्स के मन में ये सवाल जरूर आता है कि क्या क्या जीवन प्रमाण पत्र रिजेक्ट होने से तुरंत पेंशन बंद हो जाएगी? अगर आप भी इसका जवाब खोज रहे हैं, तो बता दें कि जीवन प्रमाण पत्र रिजेक्ट होने का मतलब यह नहीं है कि उसी समय आपकी पेंशन बंद हो जाएगी। हालांकि, अगर निर्धारित समय तक वैध जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं होता है तो पेंशन के भुगतान में रुकावट आ सकती है। इसलिए वक्त रहते अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करवा लें।
नोट- जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के बाद उसका Pramaan ID और जमा करने की रसीद संभालकर रखें। इससे भविष्य में स्टेटस चेक करने या शिकायत दर्ज कराने में आसानी होगी।
अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
Catch all the Business News, Market News, Breaking News Events and Latest News Updates on Live Mint. Download The Mint News App to get Daily Market Updates.
Oops! Looks like you have exceeded the limit to bookmark the image. Remove some to bookmark this image.