हर महीने 1,000 रुपये बचाकर महिलाएं बना सकती हैं गोल्ड फंड, जानिए निवेश के 3 शानदार विकल्प

सोने में निवेश करना भारतीय महिलाओं की पसंद रहा है। कोई गहनों के रूप में सोना खरीदता है तो कोई मुश्किल समय के लिए सोने के सिक्के और बिस्किट जमा करता है। हालांकि, लगातार बढ़ती सोने की कीमतों के कारण हर महीने सोना खरीदना सभी के लिए आसान नहीं है।
ऐसे में महिलाएं चाहें तो हर महीने सिर्फ 1,000 रुपये बचाकर अपना गोल्ड फंड तैयार कर सकती हैं। इसके लिए गोल्ड म्यूचुअल फंड में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) एक विकल्प हो सकता है।
गोल्ड फंड के जरिए निवेशक को सोना खरीदकर रखने, उसकी शुद्धता जांचने और सुरक्षा की चिंता नहीं करनी पड़ती। इसमें छोटी रकम से निवेश शुरू किया जा सकता है। आइए जानते हैं ऐसे तीन विकल्पों के बारे में।
एसबीआई गोल्ड फंड उन महिलाओं के लिए एक विकल्प है, जो हर महीने छोटी रकम से सोने में निवेश करना चाहती हैं। यह फंड एसबीआई गोल्ड ईटीएफ की यूनिट में निवेश करता है। इसमें न्यूनतम 500 रुपये से मासिक एसआईपी शुरू की जा सकती है। यानी महिलाएं अपनी बचत से हर महीने 1,000 रुपये भी निवेश कर सकती हैं।
एचडीएफसी गोल्ड ईटीएफ फंड ऑफ फंड भी निवेश का एक विकल्प है। यह फंड एचडीएफसी गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में निवेश करता है। इसकी खासियत यह है कि इसमें न्यूनतम 100 रुपये से एसआईपी शुरू की जा सकती है। जिन महिलाओं की बचत अभी कम है, वे इस विकल्प से शुरुआत कर सकती हैं। इसमें निवेश के लिए डीमैट खाते की जरूरत नहीं होती।
यूटीआई गोल्ड ईटीएफ फंड ऑफ फंड भी छोटी बचत से निवेश करने वालों के लिए विकल्प है। यह यूटीआई गोल्ड ईटीएफ की यूनिट में निवेश करता है। इसमें न्यूनतम 25 रुपये से निवेश की सुविधा है। ऐसे में महिलाएं अपनी सुविधा के अनुसार हर महीने 1,000 रुपये की एसआईपी शुरू कर सकती हैं।
अगर कोई महिला हर महीने 1,000 रुपये निवेश करती है तो एक साल में कुल 12,000 रुपये जमा होंगे। पांच साल में यह रकम 60,000 रुपये हो जाएगी। हालांकि, गोल्ड फंड में मिलने वाला रिटर्न सोने की कीमतों पर निर्भर करता है। इसमें रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती।
निवेश करने से पहले फंड का एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड और जोखिम जरूर समझें। फंड ऑफ फंड में अंतर्निहित ईटीएफ का खर्च भी जुड़ सकता है।
इसलिए केवल पिछले रिटर्न को देखकर फंड का चुनाव न करें। अपनी जरूरत, निवेश की अवधि और जोखिम उठाने की क्षमता के हिसाब से फैसला लें। गोल्ड फंड को पूरे निवेश का विकल्प बनाने के बजाय अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाने के एक माध्यम के तौर पर देखना बेहतर है।
(डिस्क्लेमर: ये सलाह सामान्य जानकारी के लिए दी गई है। कोई फैसला लेने से पहले विशेषज्ञ से बात करें। मिंट हिंदी किसी भी परिणाम के लिए जिम्मेदार नहीं है।)
मनाली रस्तोगी मीडिया जगत की एक समर्पित और अनुभवी लेखिका हैं, जो पिछले 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। उन्होंने वर्ष 2019 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने मीडिया की दुनिया को समझना और लेखन के प्रति अपनी रुचि को मजबूत करना शुरू कर दिया था। अपनी प्रोफेशनल यात्रा की शुरुआत उन्होंने वैसे तो ग्रेजुएशन के समय लखनऊ से कर दी थी, लेकिन उनके करियर को नया आयाम दिल्ली में लोकमत ग्रुप के साथ मिला, जहां उन्होंने करीब 2 साल 10 महीने तक काम किया और इस दौरान उन्होंने खबरों की गहराई को समझने और पाठकों तक सही और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का अनुभव हासिल किया। इसके बाद उन्होंने टीवी9 भारतवर्ष के साथ बतौर फ्रीलांसर काम किया, जहां उन्होंने लाइफस्टाइल सेक्शन में काम कर अपनी लेखन शैली और अनुभव को और मजबूत बनाया। वर्तमान में मनाली रस्तोगी लाइव मिंट हिंदी के साथ जुड़ी हुई हैं, जहां उन्हें काम करते हुए लगभग 10 महीने हो चुके हैं। यहां वह मुख्य रूप से एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं, साथ ही पर्सनल फाइनेंस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी आसान और समझने योग्य भाषा में जानकारी साझा करती हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को ऐसी जानकारी देना है, जो उनके दैनिक जीवन में उपयोगी साबित हो और उन्हें सही फैसले लेने में मदद करे। मनाली सरल, स्पष्ट और पाठकों से जुड़ने वाली भाषा में लिखना पसंद करती हैं। काम के अलावा मनाली को अपने खाली समय में स्विमिंग करना, नई जगहों पर घूमना और फिल्में देखना बेहद पसंद है। उन्हें अपने घर को बजट फ्रेंडली तरीके से सजाना भी अच्छा लगता है, जिससे उन्हें रचनात्मक संतुष्टि मिलती है। मनाली दिल्ली में रहती हैं।
Catch all the Business News, Market News, Breaking News Events and Latest News Updates on Live Mint. Download The Mint News App to get Daily Market Updates.More
Oops! Looks like you have exceeded the limit to bookmark the image. Remove some to bookmark this image.