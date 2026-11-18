Gold-Silver Rates Today: आज सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। ऑल इंडिया बुलियन (AIB) की वेबसाइट के अनुसार, भारत में 24 कैरेट का 10 ग्राम सोना 1,36,145 रुपये, 22 कैरेट का 10 ग्राम सोना 1,24,709 रुपये जबकि एक किलो चांदी 1,71,290 रुपये का है। सोना पिछले बंद भाव से 2,394 रुपये (1.73%) जबकि चांदी 4,305 रुपये (2.45%) सस्ता हो गया है। इस गिरावट के बाद सोना-चांदी के भाव इस वर्ष जनवरी के बाद सबसे निचले स्तर पर आ गए। बीते 20 अक्टूबर से सोने का भाव 6.91% टूट चुका है। 20 अक्टूबर को 10 ग्राम सोने की कीमत 1,48,823 रुपये थी जो 18 नवंबर को घटकर औसतन 1,38,544 रुपये पर आ गई।
|City
|State
|24K / g
|22K / g
|18K / g
|Silver / kg
|Agra
|Uttar Pradesh
|₹13,641
|₹12,496
|₹10,231
|₹1,71,388
|Ahmedabad
|Gujarat
|₹13,626
|₹12,482
|₹10,220
|₹1,71,313
|Ajmer
|Rajasthan
|₹13,625
|₹12,481
|₹10,219
|₹1,71,363
|Aligarh
|Uttar Pradesh
|₹13,644
|₹12,498
|₹10,233
|₹1,71,488
|Allahabad
|Uttar Pradesh
|₹13,645
|₹12,499
|₹10,234
|₹1,71,513
|Alwar
|Rajasthan
|₹13,625
|₹12,480
|₹10,219
|₹1,71,368
|Ambala
|Haryana
|₹13,644
|₹12,498
|₹10,233
|₹1,71,458
|Amritsar
|Punjab
|₹13,641
|₹12,496
|₹10,231
|₹1,71,378
|Anand
|Gujarat
|₹13,630
|₹12,485
|₹10,223
|₹1,71,463
|Aurangabad
|Maharashtra
|₹13,627
|₹12,482
|₹10,220
|₹1,71,463
|Balaghat
|Madhya Pradesh
|₹13,666
|₹12,518
|₹10,250
|₹1,71,588
|Banda
|Uttar Pradesh
|₹13,646
|₹12,500
|₹10,235
|₹1,71,538
|Bangalore
|Karnataka
|₹13,635
|₹12,490
|₹10,227
|₹1,71,448
|Banswara
|Rajasthan
|₹13,625
|₹12,481
|₹10,219
|₹1,71,368
|Barmer
|Rajasthan
|₹13,624
|₹12,480
|₹10,218
|₹1,71,378
|Barnala
|Punjab
|₹13,643
|₹12,497
|₹10,233
|₹1,71,453
|Bathinda
|Punjab
|₹13,644
|₹12,498
|₹10,233
|₹1,71,458
|Bhandara
|Maharashtra
|₹13,626
|₹12,482
|₹10,220
|₹1,71,513
|Bhavnagar
|Gujarat
|₹13,634
|₹12,489
|₹10,226
|₹1,71,503
|Bhilwara
|Rajasthan
|₹13,626
|₹12,481
|₹10,219
|₹1,71,428
|Bhiwani
|Haryana
|₹13,650
|₹12,504
|₹10,238
|₹1,71,638
|Bhopal
|Madhya Pradesh
|₹13,659
|₹12,512
|₹10,245
|₹1,71,538
|Bijapur
|Karnataka
|₹13,642
|₹12,496
|₹10,232
|₹1,71,628
|Bikaner
|Rajasthan
|₹13,625
|₹12,480
|₹10,219
|₹1,71,378
|Bundi
|Rajasthan
|₹13,625
|₹12,481
|₹10,219
|₹1,71,413
|Chennai
|Tamil Nadu
|₹13,645
|₹12,499
|₹10,234
|₹1,71,388
|Chitrakoot
|Uttar Pradesh
|₹13,649
|₹12,502
|₹10,237
|₹1,71,563
|Delhi
|Delhi
|₹13,636
|₹12,491
|₹10,227
|₹1,71,363
|Dhanbad
|Jharkhand
|₹13,649
|₹12,503
|₹10,237
|₹1,71,563
|Dhule
|Maharashtra
|₹13,625
|₹12,481
|₹10,219
|₹1,71,513
|Fatehabad
|Haryana
|₹13,650
|₹12,504
|₹10,238
|₹1,71,638
|Ganganagar
|Rajasthan
|₹13,626
|₹12,481
|₹10,219
|₹1,71,413
|Gwalior
|Madhya Pradesh
|₹13,664
|₹12,517
|₹10,248
|₹1,71,568
|Haridwar
|Uttarakhand
|₹13,641
|₹12,496
|₹10,231
|₹1,71,513
|Hingoli
|Maharashtra
|₹13,624
|₹12,480
|₹10,218
|₹1,71,518
|Hisar
|Haryana
|₹13,650
|₹12,504
|₹10,238
|₹1,71,638
|Hyderabad
|Telangana
|₹13,641
|₹12,496
|₹10,231
|₹1,71,323
|Indore
|Madhya Pradesh
|₹13,656
|₹12,509
|₹10,242
|₹1,71,388
|Jabalpur
|Madhya Pradesh
|₹13,663
|₹12,516
|₹10,248
|₹1,71,568
|Jaipur
|Rajasthan
|₹13,621
|₹12,477
|₹10,216
|₹1,71,288
|Jalandhar
|Punjab
|₹13,643
|₹12,497
|₹10,232
|₹1,71,443
|Jalgaon
|Maharashtra
|₹13,624
|₹12,480
|₹10,218
|₹1,71,488
|Jamnagar
|Gujarat
|₹13,632
|₹12,487
|₹10,224
|₹1,71,503
|Janjgir Champa
|Chhattisgarh
|₹13,652
|₹12,506
|₹10,239
|₹1,71,683
|Jhalawar
|Rajasthan
|₹13,626
|₹12,482
|₹10,220
|₹1,71,463
|Jhansi
|Uttar Pradesh
|₹13,650
|₹12,503
|₹10,237
|₹1,71,563
|Jodhpur
|Rajasthan
|₹13,626
|₹12,481
|₹10,219
|₹1,71,423
|Junagadh
|Gujarat
|₹13,632
|₹12,487
|₹10,224
|₹1,71,503
|Kanpur Nagar
|Uttar Pradesh
|₹13,649
|₹12,503
|₹10,237
|₹1,71,538
|Katni
|Madhya Pradesh
|₹13,666
|₹12,518
|₹10,250
|₹1,71,608
|Kolhapur
|Maharashtra
|₹13,623
|₹12,479
|₹10,217
|₹1,71,413
|Kolkata
|West Bengal
|₹13,596
|₹12,454
|₹10,197
|₹1,71,388
|Kota
|Rajasthan
|₹13,626
|₹12,482
|₹10,220
|₹1,71,418
|Kurukshetra
|Haryana
|₹13,650
|₹12,504
|₹10,238
|₹1,71,638
|Latur
|Maharashtra
|₹13,624
|₹12,480
|₹10,218
|₹1,71,388
|Lucknow
|Uttar Pradesh
|₹13,647
|₹12,501
|₹10,235
|₹1,71,538
|Ludhiana
|Punjab
|₹13,643
|₹12,497
|₹10,232
|₹1,71,443
|Mahabubnagar
|Telangana
|₹13,641
|₹12,496
|₹10,231
|₹1,71,323
|Mahendragarh
|Haryana
|₹13,650
|₹12,504
|₹10,238
|₹1,71,638
|Mansa
|Punjab
|₹13,643
|₹12,497
|₹10,232
|₹1,71,438
|Mathura
|Uttar Pradesh
|₹13,647
|₹12,501
|₹10,236
|₹1,71,538
|Mau
|Uttar Pradesh
|₹13,648
|₹12,502
|₹10,236
|₹1,71,563
|Meerut
|Uttar Pradesh
|₹13,647
|₹12,501
|₹10,236
|₹1,71,553
|Mehsana
|Gujarat
|₹13,633
|₹12,488
|₹10,225
|₹1,71,513
|Morbi
|Gujarat
|₹13,633
|₹12,488
|₹10,225
|₹1,71,513
|Mumbai
|Maharashtra
|₹13,616
|₹12,473
|₹10,212
|₹1,71,288
|Mumbai Suburban
|Maharashtra
|₹13,618
|₹12,474
|₹10,213
|₹1,71,363
|Muzaffarnagar
|Uttar Pradesh
|₹13,649
|₹12,502
|₹10,237
|₹1,71,563
|Nagpur
|Maharashtra
|₹13,623
|₹12,479
|₹10,218
|₹1,71,513
|Nanded
|Maharashtra
|₹13,624
|₹12,480
|₹10,218
|₹1,71,503
|Nandurbar
|Maharashtra
|₹13,623
|₹12,479
|₹10,217
|₹1,71,513
|Narsinghpur
|Madhya Pradesh
|₹13,667
|₹12,519
|₹10,251
|₹1,71,608
|Nashik
|Maharashtra
|₹13,622
|₹12,478
|₹10,216
|₹1,71,513
|Navsari
|Gujarat
|₹13,632
|₹12,487
|₹10,224
|₹1,71,513
|Neemuch
|Madhya Pradesh
|₹13,667
|₹12,519
|₹10,251
|₹1,71,608
|Panipat
|Haryana
|₹13,650
|₹12,504
|₹10,238
|₹1,71,638
|Parbhani
|Maharashtra
|₹13,625
|₹12,480
|₹10,219
|₹1,71,513
|Patiala
|Punjab
|₹13,643
|₹12,497
|₹10,232
|₹1,71,433
|Patna
|Bihar
|₹13,641
|₹12,496
|₹10,231
|₹1,71,513
|Pratapgarh
|Rajasthan
|₹13,629
|₹12,484
|₹10,222
|₹1,71,478
|Pratapgarh
|Uttar Pradesh
|₹13,648
|₹12,502
|₹10,236
|₹1,71,563
|Pune
|Maharashtra
|₹13,620
|₹12,476
|₹10,215
|₹1,71,413
|Raipur
|Chhattisgarh
|₹13,644
|₹12,498
|₹10,233
|₹1,71,463
|Rajkot
|Gujarat
|₹13,632
|₹12,487
|₹10,224
|₹1,71,503
|Rampur
|Uttar Pradesh
|₹13,649
|₹12,502
|₹10,237
|₹1,71,563
|Ratlam
|Madhya Pradesh
|₹13,665
|₹12,518
|₹10,249
|₹1,71,558
|Rayagada
|Odisha
|₹13,616
|₹12,473
|₹10,212
|₹1,71,388
|Rohtak
|Haryana
|₹13,651
|₹12,504
|₹10,238
|₹1,71,648
|Sagar
|Madhya Pradesh
|₹13,668
|₹12,520
|₹10,251
|₹1,71,618
|Sangli
|Maharashtra
|₹13,624
|₹12,480
|₹10,218
|₹1,71,503
|Shahjahanpur
|Uttar Pradesh
|₹13,648
|₹12,502
|₹10,236
|₹1,71,538
|Solapur
|Maharashtra
|₹13,623
|₹12,479
|₹10,217
|₹1,71,513
|Sonipat
|Haryana
|₹13,650
|₹12,504
|₹10,238
|₹1,71,638
|Surat
|Gujarat
|₹13,632
|₹12,487
|₹10,224
|₹1,71,513
|Surendranagar
|Gujarat
|₹13,634
|₹12,489
|₹10,226
|₹1,71,513
|Udaipur
|Rajasthan
|₹13,626
|₹12,481
|₹10,219
|₹1,71,463
|Ujjain
|Madhya Pradesh
|₹13,666
|₹12,518
|₹10,250
|₹1,71,588
|Vadodara
|Gujarat
|₹13,633
|₹12,488
|₹10,225
|₹1,71,513
|Varanasi
|Uttar Pradesh
|₹13,646
|₹12,500
|₹10,234
|₹1,71,513
|Visakhapatnam
|Andhra Pradesh
|₹13,643
|₹12,497
|₹10,232
|₹1,71,338
अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोने की कीमत 2% घटकर एक वर्ष के सबसे निचले स्तर पर आ गई। डॉलर की मजबूती और अमेरिकी केंद्रीय बैंक की ओर से ब्याज दरें बढ़ाने की आशंका में सोने का भाव गिरा है। अमेरिका में बुधवार को सोने का भाव 1.9% टूटकर 3,777.83 डॉलर प्रति औंस पर आ गया जो पिछले वर्ष 2025 के सितंबर महीने के भाव के बाद सबसे निचला स्तर है। दिसंबर महीने के अमेरिकी गोल्ड फ्यूचर्स का भाव भी 2.2% टूटकर 3,779.50 डॉलर पर फिसल गया।
एक्सिस सिक्यॉरिटीज ने कहा कि पिछले सत्र में अमेरिकी रिटेल बिक्री के आंकड़े उम्मीद से बेहतर रहे, जिससे अमेरिकी डॉलर इंडेक्स कई महीनों के उच्च स्तर के करीब बना रहा और इसके चलते कॉमेक्स (COMEX) गोल्ड की कीमतों में गिरावट आई। फेडरल रिजर्व के अधिकारियों की ओर से लगातार बनी हुई महंगाई से निपटने के लिए ब्याज दरों में और बढ़ोतरी की वकालत करने के बाद सोना 25 सितंबर के बाद के अपने सबसे निचले स्तर पर आ गया।
ब्रोकरेज के अनुसार, सोने की कीमतों में लगातार तीसरे सत्र में गिरावट दर्ज की गई। यह गिरावट सेंट लुइस फेड के अध्यक्ष अल्बर्टो मुसालेम के उस बयान के बाद आई, जिसमें उन्होंने कहा कि वसंत ऋतु आने से पहले अमेरिकी अर्थव्यवस्था को संभवतः 'ब्याज दरों में कई बार बढ़ोतरी' की आवश्यकता होगी। इन घटनाक्रमों का सोने की कीमतों पर दबाव बना रहा।
भारत में सोने-चांद की कीमत अंतरराष्ट्रीय भाव को रुपये में बदलकर, लागू शुल्क और स्थानीय प्रीमियम जोड़ने से बनती है। इसलिए सोने-चांदी का अंतरराष्ट्रीय भाव और रुपये का भाव भारत में सोने-चांदी का भाव बहुत हद तक प्रभावित करता है।
टेलीवीजन की दुनिया से अखबार का संसार और अब डिजिटल वर्ल्ड। नवीन कुमार पाण्डेय पत्रकारिता की बहुआयामी विधाओं में 17 वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हैं। प्रतिष्ठित दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में द्विवर्षीय पीजी डिप्लोमा की डिग्री लेकर वर्ष 2008 से पत्रकारिता की शुरू हुई यात्रा अनवरत जारी है। करियर के एक छोर पर नोएडा तो दूसरे पर दिल्ली है जबकि बीच में पटना और रांची का पड़ाव प्राप्त हुआ है। नवीन नोएडा, पटना, रांची, फिर नोएडा के विभिन्न मीडिया संस्थानों का हिस्सा रहने के बाद मिंट हिंदी से जुड़कर दिल्ली पहुंचे हैं। पूरे पत्रकारीय जीवन में डिजिटल मीडिया का अनुभव सबसे ज्यादा रहा है। पिछला संस्थान नवभारत टाइम्स ऑनलाइन रहा जिसका एक दशक से भी ज्यादा लंबा और बहुत सुहावना साथ रहा। एनबीटी में मेन डेस्क का हिस्सा रहते हुए राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खबरों पर लंबे समय तक काम किया। बीच में तीन वर्ष बिजनेस सेक्शन को लीड करने में बीते। फिर एआई का दौर आया तो इकनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया और नवभारत टाइम्स की ओर से 5-5 सदस्यों की टीम बनाई गई। नवीन ने एनबीटी की टीम की अगुवाई करते हुए तीन वर्षों तक न्यूज रूम में एआई की उपयोगिता पर लंबा रिसर्च किया और कई प्रॉजेक्ट्स जमीन पर उतारे। इस दौरान उन्हें संस्था से इनोवेटिव माइंड का अवॉर्ड भी हासिल हुआ। हमेशा नयेपन की खोज में जुटे रहकर नवीन अपने नाम को सार्थक करने को आज भी प्रयासरत हैं। मिंट हिंदी का संपादकीय नेतृत्व करते हुए बिजनेस के विभिन्न आयामों को छूते हुए राजनीति, कानून, कूटनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध, अर्थव्यवस्था समेत विभिन्न विषयों पर लेख और विचार यहां प्रकाशित करते रहेंगे।
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