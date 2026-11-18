Agra Uttar Pradesh ₹ 13,641 ₹ 12,496 ₹ 10,231 ₹ 1,71,388

Ahmedabad Gujarat ₹ 13,626 ₹ 12,482 ₹ 10,220 ₹ 1,71,313

Ajmer Rajasthan ₹ 13,625 ₹ 12,481 ₹ 10,219 ₹ 1,71,363

Aligarh Uttar Pradesh ₹ 13,644 ₹ 12,498 ₹ 10,233 ₹ 1,71,488

Allahabad Uttar Pradesh ₹ 13,645 ₹ 12,499 ₹ 10,234 ₹ 1,71,513

Alwar Rajasthan ₹ 13,625 ₹ 12,480 ₹ 10,219 ₹ 1,71,368

Ambala Haryana ₹ 13,644 ₹ 12,498 ₹ 10,233 ₹ 1,71,458

Amritsar Punjab ₹ 13,641 ₹ 12,496 ₹ 10,231 ₹ 1,71,378

Anand Gujarat ₹ 13,630 ₹ 12,485 ₹ 10,223 ₹ 1,71,463

Aurangabad Maharashtra ₹ 13,627 ₹ 12,482 ₹ 10,220 ₹ 1,71,463

Balaghat Madhya Pradesh ₹ 13,666 ₹ 12,518 ₹ 10,250 ₹ 1,71,588

Banda Uttar Pradesh ₹ 13,646 ₹ 12,500 ₹ 10,235 ₹ 1,71,538

Bangalore Karnataka ₹ 13,635 ₹ 12,490 ₹ 10,227 ₹ 1,71,448

Banswara Rajasthan ₹ 13,625 ₹ 12,481 ₹ 10,219 ₹ 1,71,368

Barmer Rajasthan ₹ 13,624 ₹ 12,480 ₹ 10,218 ₹ 1,71,378

Barnala Punjab ₹ 13,643 ₹ 12,497 ₹ 10,233 ₹ 1,71,453

Bathinda Punjab ₹ 13,644 ₹ 12,498 ₹ 10,233 ₹ 1,71,458

Bhandara Maharashtra ₹ 13,626 ₹ 12,482 ₹ 10,220 ₹ 1,71,513

Bhavnagar Gujarat ₹ 13,634 ₹ 12,489 ₹ 10,226 ₹ 1,71,503

Bhilwara Rajasthan ₹ 13,626 ₹ 12,481 ₹ 10,219 ₹ 1,71,428

Bhiwani Haryana ₹ 13,650 ₹ 12,504 ₹ 10,238 ₹ 1,71,638

Bhopal Madhya Pradesh ₹ 13,659 ₹ 12,512 ₹ 10,245 ₹ 1,71,538

Bijapur Karnataka ₹ 13,642 ₹ 12,496 ₹ 10,232 ₹ 1,71,628

Bikaner Rajasthan ₹ 13,625 ₹ 12,480 ₹ 10,219 ₹ 1,71,378

Bundi Rajasthan ₹ 13,625 ₹ 12,481 ₹ 10,219 ₹ 1,71,413

Chennai Tamil Nadu ₹ 13,645 ₹ 12,499 ₹ 10,234 ₹ 1,71,388

Chitrakoot Uttar Pradesh ₹ 13,649 ₹ 12,502 ₹ 10,237 ₹ 1,71,563

Delhi Delhi ₹ 13,636 ₹ 12,491 ₹ 10,227 ₹ 1,71,363

Dhanbad Jharkhand ₹ 13,649 ₹ 12,503 ₹ 10,237 ₹ 1,71,563

Dhule Maharashtra ₹ 13,625 ₹ 12,481 ₹ 10,219 ₹ 1,71,513

Fatehabad Haryana ₹ 13,650 ₹ 12,504 ₹ 10,238 ₹ 1,71,638

Ganganagar Rajasthan ₹ 13,626 ₹ 12,481 ₹ 10,219 ₹ 1,71,413

Gwalior Madhya Pradesh ₹ 13,664 ₹ 12,517 ₹ 10,248 ₹ 1,71,568

Haridwar Uttarakhand ₹ 13,641 ₹ 12,496 ₹ 10,231 ₹ 1,71,513

Hingoli Maharashtra ₹ 13,624 ₹ 12,480 ₹ 10,218 ₹ 1,71,518

Hisar Haryana ₹ 13,650 ₹ 12,504 ₹ 10,238 ₹ 1,71,638

Hyderabad Telangana ₹ 13,641 ₹ 12,496 ₹ 10,231 ₹ 1,71,323

Indore Madhya Pradesh ₹ 13,656 ₹ 12,509 ₹ 10,242 ₹ 1,71,388

Jabalpur Madhya Pradesh ₹ 13,663 ₹ 12,516 ₹ 10,248 ₹ 1,71,568

Jaipur Rajasthan ₹ 13,621 ₹ 12,477 ₹ 10,216 ₹ 1,71,288

Jalandhar Punjab ₹ 13,643 ₹ 12,497 ₹ 10,232 ₹ 1,71,443

Jalgaon Maharashtra ₹ 13,624 ₹ 12,480 ₹ 10,218 ₹ 1,71,488

Jamnagar Gujarat ₹ 13,632 ₹ 12,487 ₹ 10,224 ₹ 1,71,503

Janjgir Champa Chhattisgarh ₹ 13,652 ₹ 12,506 ₹ 10,239 ₹ 1,71,683

Jhalawar Rajasthan ₹ 13,626 ₹ 12,482 ₹ 10,220 ₹ 1,71,463

Jhansi Uttar Pradesh ₹ 13,650 ₹ 12,503 ₹ 10,237 ₹ 1,71,563

Jodhpur Rajasthan ₹ 13,626 ₹ 12,481 ₹ 10,219 ₹ 1,71,423

Junagadh Gujarat ₹ 13,632 ₹ 12,487 ₹ 10,224 ₹ 1,71,503

Kanpur Nagar Uttar Pradesh ₹ 13,649 ₹ 12,503 ₹ 10,237 ₹ 1,71,538

Katni Madhya Pradesh ₹ 13,666 ₹ 12,518 ₹ 10,250 ₹ 1,71,608

Kolhapur Maharashtra ₹ 13,623 ₹ 12,479 ₹ 10,217 ₹ 1,71,413

Kolkata West Bengal ₹ 13,596 ₹ 12,454 ₹ 10,197 ₹ 1,71,388

Kota Rajasthan ₹ 13,626 ₹ 12,482 ₹ 10,220 ₹ 1,71,418

Kurukshetra Haryana ₹ 13,650 ₹ 12,504 ₹ 10,238 ₹ 1,71,638

Latur Maharashtra ₹ 13,624 ₹ 12,480 ₹ 10,218 ₹ 1,71,388

Lucknow Uttar Pradesh ₹ 13,647 ₹ 12,501 ₹ 10,235 ₹ 1,71,538

Ludhiana Punjab ₹ 13,643 ₹ 12,497 ₹ 10,232 ₹ 1,71,443

Mahabubnagar Telangana ₹ 13,641 ₹ 12,496 ₹ 10,231 ₹ 1,71,323

Mahendragarh Haryana ₹ 13,650 ₹ 12,504 ₹ 10,238 ₹ 1,71,638

Mansa Punjab ₹ 13,643 ₹ 12,497 ₹ 10,232 ₹ 1,71,438

Mathura Uttar Pradesh ₹ 13,647 ₹ 12,501 ₹ 10,236 ₹ 1,71,538

Mau Uttar Pradesh ₹ 13,648 ₹ 12,502 ₹ 10,236 ₹ 1,71,563

Meerut Uttar Pradesh ₹ 13,647 ₹ 12,501 ₹ 10,236 ₹ 1,71,553

Mehsana Gujarat ₹ 13,633 ₹ 12,488 ₹ 10,225 ₹ 1,71,513

Morbi Gujarat ₹ 13,633 ₹ 12,488 ₹ 10,225 ₹ 1,71,513

Mumbai Maharashtra ₹ 13,616 ₹ 12,473 ₹ 10,212 ₹ 1,71,288

Mumbai Suburban Maharashtra ₹ 13,618 ₹ 12,474 ₹ 10,213 ₹ 1,71,363

Muzaffarnagar Uttar Pradesh ₹ 13,649 ₹ 12,502 ₹ 10,237 ₹ 1,71,563

Nagpur Maharashtra ₹ 13,623 ₹ 12,479 ₹ 10,218 ₹ 1,71,513

Nanded Maharashtra ₹ 13,624 ₹ 12,480 ₹ 10,218 ₹ 1,71,503

Nandurbar Maharashtra ₹ 13,623 ₹ 12,479 ₹ 10,217 ₹ 1,71,513

Narsinghpur Madhya Pradesh ₹ 13,667 ₹ 12,519 ₹ 10,251 ₹ 1,71,608

Nashik Maharashtra ₹ 13,622 ₹ 12,478 ₹ 10,216 ₹ 1,71,513

Navsari Gujarat ₹ 13,632 ₹ 12,487 ₹ 10,224 ₹ 1,71,513

Neemuch Madhya Pradesh ₹ 13,667 ₹ 12,519 ₹ 10,251 ₹ 1,71,608

Panipat Haryana ₹ 13,650 ₹ 12,504 ₹ 10,238 ₹ 1,71,638

Parbhani Maharashtra ₹ 13,625 ₹ 12,480 ₹ 10,219 ₹ 1,71,513

Patiala Punjab ₹ 13,643 ₹ 12,497 ₹ 10,232 ₹ 1,71,433

Patna Bihar ₹ 13,641 ₹ 12,496 ₹ 10,231 ₹ 1,71,513

Pratapgarh Rajasthan ₹ 13,629 ₹ 12,484 ₹ 10,222 ₹ 1,71,478

Pratapgarh Uttar Pradesh ₹ 13,648 ₹ 12,502 ₹ 10,236 ₹ 1,71,563

Pune Maharashtra ₹ 13,620 ₹ 12,476 ₹ 10,215 ₹ 1,71,413

Raipur Chhattisgarh ₹ 13,644 ₹ 12,498 ₹ 10,233 ₹ 1,71,463

Rajkot Gujarat ₹ 13,632 ₹ 12,487 ₹ 10,224 ₹ 1,71,503

Rampur Uttar Pradesh ₹ 13,649 ₹ 12,502 ₹ 10,237 ₹ 1,71,563

Ratlam Madhya Pradesh ₹ 13,665 ₹ 12,518 ₹ 10,249 ₹ 1,71,558

Rayagada Odisha ₹ 13,616 ₹ 12,473 ₹ 10,212 ₹ 1,71,388

Rohtak Haryana ₹ 13,651 ₹ 12,504 ₹ 10,238 ₹ 1,71,648

Sagar Madhya Pradesh ₹ 13,668 ₹ 12,520 ₹ 10,251 ₹ 1,71,618

Sangli Maharashtra ₹ 13,624 ₹ 12,480 ₹ 10,218 ₹ 1,71,503

Shahjahanpur Uttar Pradesh ₹ 13,648 ₹ 12,502 ₹ 10,236 ₹ 1,71,538

Solapur Maharashtra ₹ 13,623 ₹ 12,479 ₹ 10,217 ₹ 1,71,513

Sonipat Haryana ₹ 13,650 ₹ 12,504 ₹ 10,238 ₹ 1,71,638

Surat Gujarat ₹ 13,632 ₹ 12,487 ₹ 10,224 ₹ 1,71,513

Surendranagar Gujarat ₹ 13,634 ₹ 12,489 ₹ 10,226 ₹ 1,71,513

Udaipur Rajasthan ₹ 13,626 ₹ 12,481 ₹ 10,219 ₹ 1,71,463

Ujjain Madhya Pradesh ₹ 13,666 ₹ 12,518 ₹ 10,250 ₹ 1,71,588

Vadodara Gujarat ₹ 13,633 ₹ 12,488 ₹ 10,225 ₹ 1,71,513

Varanasi Uttar Pradesh ₹ 13,646 ₹ 12,500 ₹ 10,234 ₹ 1,71,513