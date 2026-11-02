पति-पत्नी के नाम पर अलग-अलग है निवेश, तो क्या सच में बचता है टैक्स? एक्सपर्ट से समझें पूरा गणित

कई पति-पत्नी टैक्स बचाने के लिए अपने निवेश अलग-अलग नामों से करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर पति और पत्नी दोनों के नाम पर एफडी, म्यूचुअल फंड या शेयरों में निवेश किया जाए तो परिवार की कुल टैक्स देनदारी कम हो सकती है।
हालांकि, सिर्फ निवेश का नाम अलग होने से टैक्स की बचत नहीं होती। इसके लिए यह देखना जरूरी है कि निवेश में इस्तेमाल किया गया पैसा किसकी कमाई है। नवराज ग्लोबल एडवाइजर्स के सीए निशांत शंकर के मुताबिक, आयकर कानून में क्लबिंग ऑफ इनकम के प्रावधान इस मामले में अहम भूमिका निभाते हैं।
सीए निशांत शंकर के अनुसार, अगर पति अपनी पत्नी को 20 लाख रुपये गिफ्ट करता है और पत्नी उस रकम को बैंक एफडी में निवेश करती है, तो उससे मिलने वाला ब्याज आमतौर पर पति की आय में जोड़ा जाएगा।
यही नियम गिफ्ट की गई रकम से म्यूचुअल फंड या शेयरों में निवेश करने पर मिलने वाले लाभांश और पूंजीगत लाभ पर भी लागू हो सकता है। आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 99 में पति-पत्नी के बीच संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाली आय को जोड़ने का प्रावधान है।
हालांकि, अगर पति और पत्नी अपनी-अपनी कमाई से निवेश करते हैं तो दोनों की निवेश से होने वाली आय अलग-अलग मानी जाएगी। उदाहरण के लिए, पति अपनी सैलरी से एफडी करता है और पत्नी अपनी सैलरी से म्यूचुअल फंड में निवेश करती है, तो दोनों पर उनकी व्यक्तिगत आय के हिसाब से टैक्स लगेगा। इससे परिवार की कुल टैक्स देनदारी कम हो सकती है।
क्लबिंग के नियमों में एक अहम बात यह भी है कि गिफ्ट की गई रकम से पहली बार हुई कमाई और उस कमाई को दोबारा निवेश करके हुई आय का टैक्स अलग-अलग हो सकता है। उदाहरण के लिए, पति से मिले 20 लाख रुपये की एफडी पर पत्नी को ब्याज मिला। यह ब्याज पति की आय में जुड़ेगा। लेकिन अगर पत्नी उस ब्याज को दोबारा निवेश करके अतिरिक्त कमाई करती है तो उससे होने वाली आय आमतौर पर पत्नी के नाम पर ही टैक्स के दायरे में आएगी।
कुछ परिस्थितियों में क्लबिंग के नियम लागू नहीं होते। मसलन, पति-पत्नी अपनी स्वतंत्र कमाई से निवेश करें, वास्तविक और दस्तावेजों के साथ लिया गया कर्ज हो या संपत्ति का हस्तांतरण पर्याप्त भुगतान के बदले किया गया हो। शादी से पहले किए गए कुछ हस्तांतरण भी इन नियमों के दायरे से बाहर हो सकते हैं। हालांकि, हर मामले में लेनदेन की वास्तविक प्रकृति और दस्तावेजों को देखना जरूरी है।
इसलिए पति-पत्नी के नाम पर अलग-अलग बैंक खाते, एफडी या म्यूचुअल फंड होना अपने आप में टैक्स बचाने का तरीका नहीं है। निवेश के लिए इस्तेमाल की गई रकम का स्रोत सबसे ज्यादा मायने रखता है। अगर दोनों अपनी स्वतंत्र कमाई से निवेश करते हैं तो टैक्स की योजना बेहतर तरीके से बनाई जा सकती है। निवेश करने से पहले आयकर के नियमों और अपनी टैक्स व्यवस्था को समझना जरूरी है।
मनाली रस्तोगी मीडिया जगत की एक समर्पित और अनुभवी लेखिका हैं, जो पिछले 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। उन्होंने वर्ष 2019 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने मीडिया की दुनिया को समझना और लेखन के प्रति अपनी रुचि को मजबूत करना शुरू कर दिया था। अपनी प्रोफेशनल यात्रा की शुरुआत उन्होंने वैसे तो ग्रेजुएशन के समय लखनऊ से कर दी थी, लेकिन उनके करियर को नया आयाम दिल्ली में लोकमत ग्रुप के साथ मिला, जहां उन्होंने करीब 2 साल 10 महीने तक काम किया और इस दौरान उन्होंने खबरों की गहराई को समझने और पाठकों तक सही और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का अनुभव हासिल किया। इसके बाद उन्होंने टीवी9 भारतवर्ष के साथ बतौर फ्रीलांसर काम किया, जहां उन्होंने लाइफस्टाइल सेक्शन में काम कर अपनी लेखन शैली और अनुभव को और मजबूत बनाया। वर्तमान में मनाली रस्तोगी लाइव मिंट हिंदी के साथ जुड़ी हुई हैं, जहां उन्हें काम करते हुए लगभग 10 महीने हो चुके हैं। यहां वह मुख्य रूप से एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं, साथ ही पर्सनल फाइनेंस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी आसान और समझने योग्य भाषा में जानकारी साझा करती हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को ऐसी जानकारी देना है, जो उनके दैनिक जीवन में उपयोगी साबित हो और उन्हें सही फैसले लेने में मदद करे। मनाली सरल, स्पष्ट और पाठकों से जुड़ने वाली भाषा में लिखना पसंद करती हैं। काम के अलावा मनाली को अपने खाली समय में स्विमिंग करना, नई जगहों पर घूमना और फिल्में देखना बेहद पसंद है। उन्हें अपने घर को बजट फ्रेंडली तरीके से सजाना भी अच्छा लगता है, जिससे उन्हें रचनात्मक संतुष्टि मिलती है। मनाली दिल्ली में रहती हैं।
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