ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड यूजर्स को झटका! मुफ्त इंश्योरेंस और मूवी बेनिफिट खत्म, कार्ड बदलवाना भी होगा महंगा

अगर आप आईसीआईसीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, तो आपके लिए जरूरी खबर है। बैंक ने अपने क्रेडिट कार्ड से जुड़े कई नियमों में बदलाव करने का फैसला किया है। इसके तहत कुछ कार्ड पर मिलने वाले मुफ्त इंश्योरेंस और मूवी टिकट से जुड़े फायदे बंद किए जाएंगे।
इसके अलावा कार्ड बदलवाने और कुछ अंतरराष्ट्रीय लेनदेन पर लगने वाला शुल्क भी बढ़ाया जाएगा। ये सभी बदलाव नवंबर और दिसंबर 2026 में अलग-अलग तारीखों से लागू होंगे। ऐसे में कार्डधारकों को इनकी जानकारी रखना जरूरी है, ताकि उन्हें बाद में अतिरिक्त खर्च न उठाना पड़े।
आईसीआईसीआई बैंक के कुछ चुनिंदा क्रेडिट कार्ड पर 15 दिसंबर 2026 से मुफ्त एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस और उससे जुड़े बीमा कवर की सुविधा नहीं मिलेगी। प्रभावित कार्डों में एमराल्ड प्राइवेट मेटल, टाइम्स ब्लैक, एमराल्ड, डायमंड, सैफिरो और रूबीएक्स शामिल हैं।
इसके अलावा एमराल्ड प्राइवेट मेटल, टाइम्स ब्लैक, एमराल्ड और एमराल्ड प्राइवेट कार्डधारकों को मिलने वाला कैंसिलेशन फॉर एनी रीजन (CFAR) कवर भी इसी तारीख से बंद हो जाएगा। इस सुविधा के तहत ग्राहक किसी भी कारण से यात्रा रद्द होने पर तय शर्तों के अनुसार कवर का लाभ उठा सकते थे।
वहीं, पराक्रम सिलेक्ट और पराक्रम क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाला मुफ्त पर्सनल एक्सीडेंट और एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी अब उपलब्ध नहीं होगा। मूवी देखने के शौकीन कार्डधारकों को भी झटका लग सकता है। रूबीएक्स, कोरल, एक्सप्रेशंस, चेन्नई सुपर किंग्स, मेकमायट्रिप और एचपीसीएल सहित कुछ क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाला मुफ्त आईनॉक्स बेनिफिट भी 15 दिसंबर से बंद कर दिया जाएगा।
बैंक ने क्रेडिट कार्ड बदलवाने की फीस में भी बढ़ोतरी की है। 11 दिसंबर 2026 से ज्यादातर आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड को रिप्लेस कराने के लिए 300 रुपये और उस पर लागू जीएसटी देना होगा। फिलहाल यह शुल्क 200 रुपये और जीएसटी है।
हालांकि, एमराल्ड प्राइवेट मेटल, 1838 रिजर्व और टाइम्स ब्लैक क्रेडिट कार्ड को इस बदलाव से बाहर रखा गया है। इसी तारीख से कुछ चुनिंदा कार्डधारकों को प्रायोरिटी पास बदलवाने के लिए भी 300 रुपये और जीएसटी चुकाना होगा। अभी तक इस सेवा के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता था।
आईसीआईसीआई बैंक ने कुछ बिजनेस और कॉरपोरेट क्रेडिट कार्ड के लिए डायनैमिक करेंसी कन्वर्जन (DCC) शुल्क भी बढ़ाने का फैसला किया है। 25 नवंबर 2026 से यह शुल्क 1 फीसदी से बढ़कर 3.50 फीसदी हो जाएगा।
यह बदलाव उन चुनिंदा लेनदेन पर लागू होगा, जिनमें विदेश में किसी मर्चेंट को भारतीय रुपये में भुगतान किया जाता है। इसके अलावा भारत में किसी ऐसे विदेशी मर्चेंट को रुपये में पेमेंट करने पर भी यह शुल्क लागू हो सकता है, जिसका रजिस्ट्रेशन विदेश में है।
इस तरह आईसीआईसीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वालों को नवंबर और दिसंबर में लागू होने वाले इन बदलावों पर ध्यान देना चाहिए। खासतौर पर जिन ग्राहकों को इंश्योरेंस, मूवी टिकट या अंतरराष्ट्रीय भुगतान से जुड़ी सुविधाएं मिलती हैं, उन्हें अपने कार्ड के नए नियम जरूर जांच लेने चाहिए।
मनाली रस्तोगी मीडिया जगत की एक समर्पित और अनुभवी लेखिका हैं, जो पिछले 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। उन्होंने वर्ष 2019 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने मीडिया की दुनिया को समझना और लेखन के प्रति अपनी रुचि को मजबूत करना शुरू कर दिया था। अपनी प्रोफेशनल यात्रा की शुरुआत उन्होंने वैसे तो ग्रेजुएशन के समय लखनऊ से कर दी थी, लेकिन उनके करियर को नया आयाम दिल्ली में लोकमत ग्रुप के साथ मिला, जहां उन्होंने करीब 2 साल 10 महीने तक काम किया और इस दौरान उन्होंने खबरों की गहराई को समझने और पाठकों तक सही और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का अनुभव हासिल किया। इसके बाद उन्होंने टीवी9 भारतवर्ष के साथ बतौर फ्रीलांसर काम किया, जहां उन्होंने लाइफस्टाइल सेक्शन में काम कर अपनी लेखन शैली और अनुभव को और मजबूत बनाया। वर्तमान में मनाली रस्तोगी लाइव मिंट हिंदी के साथ जुड़ी हुई हैं, जहां उन्हें काम करते हुए लगभग 10 महीने हो चुके हैं। यहां वह मुख्य रूप से एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं, साथ ही पर्सनल फाइनेंस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी आसान और समझने योग्य भाषा में जानकारी साझा करती हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को ऐसी जानकारी देना है, जो उनके दैनिक जीवन में उपयोगी साबित हो और उन्हें सही फैसले लेने में मदद करे। मनाली सरल, स्पष्ट और पाठकों से जुड़ने वाली भाषा में लिखना पसंद करती हैं। काम के अलावा मनाली को अपने खाली समय में स्विमिंग करना, नई जगहों पर घूमना और फिल्में देखना बेहद पसंद है। उन्हें अपने घर को बजट फ्रेंडली तरीके से सजाना भी अच्छा लगता है, जिससे उन्हें रचनात्मक संतुष्टि मिलती है। मनाली दिल्ली में रहती हैं।
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