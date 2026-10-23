ICICI Bank के ग्राहकों को झटका! 1 दिसंबर से बदलेंगे बैंकिंग सेवाओं के चार्ज, जानें नए नियम

आईसीआईसीआई बैंक के ग्राहकों के लिए जरूरी खबर है। बैंक 1 दिसंबर 2026 से कुछ बैंकिंग सेवाओं के शुल्क में बदलाव करने जा रहा है। ग्राहकों को भेजे गए ईमेल के मुताबिक, डिमांड ड्राफ्ट, तय सीमा से अधिक नकद जमा और निकासी के साथ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस (ECS) से जुड़े कुछ शुल्क बदले जाएंगे। ऐसे में ग्राहकों को अपनी बैंकिंग सेवाओं के नए शुल्क की जानकारी पहले ही ले लेनी चाहिए।
बैंक की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, डिमांड ड्राफ्ट, नकद लेनदेन और ईसीएस डेबिट रिटर्न पर नए शुल्क लागू होंगे। इन बदलावों का असर इस बात पर निर्भर करेगा कि ग्राहक किस तरह का खाता इस्तेमाल कर रहे हैं और महीने में कितने लेनदेन करते हैं।
|बैंकिंग सेवा
|1 दिसंबर 2026 से लागू शुल्क
|1 लाख रुपए से कम का डिमांड ड्राफ्ट
|कोई शुल्क नहीं
|1 लाख रुपए या उससे अधिक का डिमांड ड्राफ्ट
|हर 1,000 रुपए पर 2 रुपए, अधिकतम 15,000 रुपए
|महीने में 3 मुफ्त लेनदेन के बाद नकद जमा
|हर लेनदेन पर 150 रुपए
|महीने में 3 मुफ्त लेनदेन के बाद नकद निकासी
|हर लेनदेन पर 150 रुपए
|महीने में 1 लाख रुपए की सीमा से अधिक नकद लेनदेन
|हर 1,000 रुपए पर 4 रुपए या 150 रुपए, जो भी अधिक हो
|वित्तीय कारणों से पहली बार ईसीएस डेबिट रिटर्न
|500 रुपए
|वित्तीय कारणों से दूसरी और तीसरी बार ईसीएस डेबिट रिटर्न
|प्रत्येक पर 550 रुपए
ये शुल्क उपलब्ध ईमेल में दी गई जानकारी पर आधारित हैं। ग्राहकों को अपने खाते की श्रेणी के अनुसार बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर शुल्क की पुष्टि करनी चाहिए।
बैंक हर महीने 3 नकद जमा और 3 नकद निकासी लेनदेन मुफ्त रखेगा। इसके अलावा, नकद जमा और नकद निकासी के लिए हर महीने 1 लाख रुपए की मुफ्त मूल्य सीमा अलग-अलग लागू होगी।
अगर कोई ग्राहक लेनदेन की तय संख्या और रकम, दोनों सीमाओं को पार करता है, तो लागू होने वाले दोनों शुल्कों में से अधिक शुल्क लिया जाएगा।
डिमांड ड्राफ्ट के मामले में भी ग्राहकों को ध्यान देना होगा। ईमेल में 1 लाख रुपए से कम और 1 लाख रुपए या उससे अधिक के डिमांड ड्राफ्ट के लिए अलग-अलग शुल्क श्रेणियां दी गई हैं। हालांकि, ठीक 1 लाख रुपए के डिमांड ड्राफ्ट पर कितना शुल्क लगेगा, इसकी पुष्टि बैंक से करना बेहतर होगा।
वित्तीय कारणों से ईसीएस डेबिट रिटर्न होने पर पहली बार 500 रुपए और दूसरी व तीसरी बार 550-550 रुपए का शुल्क लगेगा। एक महीने में एक ही मैंडेट के तहत अधिकतम 3 बार यह शुल्क लगाया जाएगा। इसके अलावा, ऊपर बताए गए सभी शुल्कों पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) भी लागू होगा।
ग्राहकों को 1 दिसंबर से पहले अपने खाते पर लागू शुल्कों की जांच कर लेनी चाहिए। इसके लिए वे आईसीआईसीआई बैंक की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं या ग्राहक सेवा से संपर्क कर सकते हैं। नए शुल्कों की जानकारी रखने से अनावश्यक खर्च से बचने में मदद मिलेगी।
मनाली रस्तोगी मीडिया जगत की एक समर्पित और अनुभवी लेखिका हैं, जो पिछले 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। उन्होंने वर्ष 2019 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने मीडिया की दुनिया को समझना और लेखन के प्रति अपनी रुचि को मजबूत करना शुरू कर दिया था। अपनी प्रोफेशनल यात्रा की शुरुआत उन्होंने वैसे तो ग्रेजुएशन के समय लखनऊ से कर दी थी, लेकिन उनके करियर को नया आयाम दिल्ली में लोकमत ग्रुप के साथ मिला, जहां उन्होंने करीब 2 साल 10 महीने तक काम किया और इस दौरान उन्होंने खबरों की गहराई को समझने और पाठकों तक सही और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का अनुभव हासिल किया। इसके बाद उन्होंने टीवी9 भारतवर्ष के साथ बतौर फ्रीलांसर काम किया, जहां उन्होंने लाइफस्टाइल सेक्शन में काम कर अपनी लेखन शैली और अनुभव को और मजबूत बनाया। वर्तमान में मनाली रस्तोगी लाइव मिंट हिंदी के साथ जुड़ी हुई हैं, जहां उन्हें काम करते हुए लगभग 10 महीने हो चुके हैं। यहां वह मुख्य रूप से एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं, साथ ही पर्सनल फाइनेंस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी आसान और समझने योग्य भाषा में जानकारी साझा करती हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को ऐसी जानकारी देना है, जो उनके दैनिक जीवन में उपयोगी साबित हो और उन्हें सही फैसले लेने में मदद करे। मनाली सरल, स्पष्ट और पाठकों से जुड़ने वाली भाषा में लिखना पसंद करती हैं। काम के अलावा मनाली को अपने खाली समय में स्विमिंग करना, नई जगहों पर घूमना और फिल्में देखना बेहद पसंद है। उन्हें अपने घर को बजट फ्रेंडली तरीके से सजाना भी अच्छा लगता है, जिससे उन्हें रचनात्मक संतुष्टि मिलती है। मनाली दिल्ली में रहती हैं।
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