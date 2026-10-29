Money Fraud: डिजिटल अरेस्ट में गंवाया पैसा तो भरपाई करेगा बैंक, सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ी बात कह दी

Supreme Court on Digital Arrest: सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ कर दिया कि अगर किसी ने डिजिटल अरेस्ट के फर्जीवाड़े में पैसा गंवाया तो बैंक को इसकी भरपाई करनी होगी। उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने इस बात पर भी हैरानी जताई कि पढ़े-लिखे लोग भी मान रहे हैं कि उन्हें कोई मोबाइल पर अरेस्ट कर सकता है, वो भी तब जब जमकर जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं।

डिजिटल अरेस्ट के मामलों में स्वतः संज्ञान सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की सदस्यता वाली बेंच जाली दस्तावेजों से जुड़े डिजिटल अरेस्ट के पीड़ितों के मामले में सुनवाई कर रही थी। इस बेंच ने मामले में स्वत: संज्ञान लिया है। यह मामला डिजिटल अरेस्ट के नाम पर बड़े पैमाने पर की जा रही वित्तीय धोखाधड़ी से संबंधित है।

डिजिटल अरेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बात कह दी सर्वोच्च न्यायालय ने आज की सुनवाई में एक बड़ी बात कही। उसने कहा कि बैंकों को डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ठगी के प्रति संवेदनशील ग्राहकों के लिए 'सुरक्षा कवच' की तरह काम करना चाहिए। पीठ ने कहा कि वित्तीय धोखाधड़ी के पीड़ितों के नुकसान की भरपाई के लिए बैंकों को जवाबदेह बनाया जाना चाहिए।

अगर बैंक ने ध्यान नहीं दिया तो करनी होगी भरपाई सुप्रीम कोर्ट बेंच ने कहा कि डिजिटल अरेस्ट जैसे अपराधों के पीड़ितों को कम से कम उतनी राशि का मुआवजा मिलना चाहिए, जितना उन्हें नुकसान हुआ है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए एक शर्त भी रखी। बेंच ने कहा कि बैंक भरपाई का जिम्मेदार तभी होगा, जब पाया जाए कि धोखाधड़ी बैंक की उचित सावधानी बरतने में विफलता के कारण हुई।

जागरूकता अभियान का हो रहा है असर, लेकिन... अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने शीर्ष अदालत को बताया कि न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद डिजिटल अरेस्ट के मामले आधे हो गए। उन्होंने कहा कि बैंक अब संदिग्ध लेनदेन की पहचान कर रहे हैं और नियम बनाने के संबंध में उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के साथ बैठकें की हैं।

पीड़िता को मुआवजा देने पर सु्प्रीम कोर्ट की स्पष्ट राय शीर्ष अदालत ने कहा कि वह ऐसे निर्देश देने पर विचार कर रही है, जिनके तहत डिजिटल अरेस्ट से जुड़ी धोखाधड़ी में उचित सावधानी बरतने में बैंक की विफलता सामने आने पर उसे पीड़ित को मुआवजा देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा कि ऐसे मामलों में बैंक के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज किया जा सकता है। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा, 'हम यह निर्देश देने का प्रस्ताव कर रहे हैं कि जहां भी ऐसी धोखाधड़ी होती है, बैंक पीड़ित को मुआवजा देगा और अभियोजन का सामना करेगा। ऐसा करना होगा।'

सीजेआई हैरान, बोले- ये कैसे लोग हैं? उधर, भारत के प्रधान न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत ने इस बात पर हैरानी जताई कि आखिर पढ़े-लिखे लोग ऐसे फर्जीवाड़े का शिकार कैसे हो रहे हैं। उन्होंने मौखिक टिप्पणी में कहा, 'इन पीड़ितों को क्या हो गया है? वे इस तरह जाल में कैसे फंस रहे हैं? क्या वे इतनी बुनियादी बात भी नहीं समझ सकते? मोबाइल फोन पर गिरफ्तारी का डर कैसा?'

सीजेआई ने तंज में कहा कि जब कोई डिजिटल अरेस्ट की बात करे तो मोबाइल दीवार पर मार दीजिए, झंझट ही खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा, 'मोबाइल को दीवार पर मार दीजिए, गिरफ्तारी खत्म हो जाएगी। लोगों के साथ कुछ गड़बड़ है। भगवान जाने क्या है। लोकतांत्रिक देश में आप किस तरह के व्यक्ति हैं, अगर आपको लगता है कि मोबाइल फोन पर आपकी गिरफ्तारी हो रही है।'

जस्टिस सूर्यकांत ने आगे इस बात पर चिंता जताई कि भला ऐसे लोग अपनी पीढ़ियों को क्या सिखाएंगे। उन्होंने कहा, 'हमें यह देखकर निराशा होती है कि पढ़े-लिखे लोग भी ठगी का शिकार हो रहे हैं। अगर इस उम्र में आप डिजिटल अरेस्ट के शिकार हो रहे हैं, तो अगली पीढ़ी को क्या सिखाएंगे? लोग यह पता लगाने के लिए अदालत की वेबसाइट देख सकते हैं कि गिरफ्तारी का कोई आदेश है या नहीं।'