Retirement Tax Rules: क्या रिटायरमेंट के बाद भी टैक्स भरना पड़ता है? एक्सपर्ट से समझें पूरा नियम

Retirement Income Tax Planning: नौकरी से रिटायर होने के बाद काफी लोग सोचते हैं कि अब इनकम टैक्स से छुटकारा मिल गया, लेकिन ये सच नहीं है। रिटायरमेंट के बाद भी अगर आपकी कमाई टैक्स के दायरे में आती है, तो आपको इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। इस मामले में फाइनेंशियल एडवाइजर जितेंद्र सोलंकी ने समझाया कि कब रिटायरमेंट के बाद आपको टैक्स भरना पड़ेगा और कब नहीं। आइए समझते हैं।
फाइनेंशियल एडवाइजर जितेंद्र सोलंकी का कहना है कि नौकरी से रिटायर होने के बाद अगर आपको हर महीने पेंशन मिलती है, तो उस पर भी इनकम टैक्स लग सकता है। लेकिन हर पेंशन पाने वाले को टैक्स देना जरूरी नहीं है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि साल भर में आपकी कुल कमाई कितनी है और आपको टैक्स में कितनी छूट मिलती है। अगर आपकी कमाई टैक्स के दायरे में नहीं आती, तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ सकता।
कई लोग रिटायरमेंट के बाद अपनी जमा पूंजी को बैंक की फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में रखते हैं, ताकि उससे नियमित ब्याज मिलता रहे। इस ब्याज को भी इनकम टैक्स में गिना जाता है।FD से मिलने वाला ब्याज आमतौर पर टैक्सेबल होता है। वरिष्ठ नागरिकों को कुछ परिस्थितियों में ब्याज पर निर्धारित कटौती का लाभ मिल सकता है। हालांकि, इसका फायदा पात्रता और लागू नियमों के अनुसार ही मिलता है।
अगर रिटायरमेंट के बाद आप अपना मकान या कोई दूसरी प्रॉपर्टी किराये पर देते हैं, तो उससे मिलने वाला किराया भी इनकम टैक्स के दायरे में आता है। मकान से होने वाली आय की गणना आयकर नियमों के अनुसार की जाती है।
इसके अलावा रिटायरमेंट के बाद कुछ लोग अपनी बचत का निवेश म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार में भी करते हैं। ऐसे निवेश से होने वाले लाभ पर टैक्स लग सकता है। वहीं अगर आप रिटायरमेंट के बाद अगर आप किसी व्यक्ति के सलाहकार के तौर पर काम करते हैं, पार्ट-टाइम नौकरी करत हैं या कोई बिजनेस चलाते हैं, तो उसे भी टैक्स की गणना में शामिल करना पड़ सकता है।
एक्सपर्ट के अनुसार, रिटायरमेंट की योजना बनाते समय केवल ये न देखें कि हर महीने कितनी पेंशन मिलेगी। ये भी समझें कि FD के ब्याज, किराये और निवेश से होने वाली कमाई पर कितना टैक्स लग सकता है। पहले से टैक्स प्लानिंग करने से रिटायरमेंट के बाद अपनी बचत और खर्चों को बेहतर तरीके से संभालने में मदद मिल सकती है।
अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
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