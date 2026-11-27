Income tax Calendar December 2026: दिसंबर का महीना टैक्स से जुड़े कामों के लिहाज से काफी अहम रहने वाला है। इस दौरान नौकरीपेशा लोगों, कारोबारियों और टैक्स काटने वाली संस्थाओं को कई जरूरी समय सीमाओं का ध्यान रखना होगा। इनमें नवंबर का TDS और TCS जमा करना शामिल है। एडवांस टैक्स की तीसरी किस्त भी इसी महीने देनी है। जिन लोगों ने असेसमेंट ईयर 2026-27 का आयकर रिटर्न तय समय पर नहीं भरा है, उनके पास भी दिसंबर के अंत तक मौका है।

इसके अलावा, विदेशी संपत्ति या आय की जानकारी देने के लिए शुरू की गई FAST-DS योजना की समयसीमा भी 31 दिसंबर को खत्म हो रही है। आइये जानते हैं दिसंबर की चार अहम तारीखें और उनसे जुड़े जरूरी काम।

7 दिसंबर: नवंबर का TDS और TCS जमा करने की आखिरी तारीख नवंबर 2026 के दौरान काटा या जमा किया गया TDS और TCS सरकार के खाते में 7 दिसंबर तक जमा करना होगा। यह नियम उन कंपनियों, कारोबारियों और अन्य लोगों पर लागू होता है, जिन पर संबंधित भुगतान या लेनदेन में टैक्स काटने या जमा करने की जिम्मेदारी है। इसी तारीख तक नवंबर में मिले फॉर्म 127 से जुड़े घोषणापत्र भी अपलोड करना होगा। यह फॉर्म खरीदार की ओर से विक्रेता को दिया जाता है। इसके जरिए पात्र खरीदार कुछ शर्तों के तहत बिना TCS के सामान खरीदने की सुविधा ले सकते हैं।

15 दिसंबर: एडवांस टैक्स की तीसरी किस्त जमा करें 15 दिसंबर टैक्स भुगतान के लिहाज से महत्वपूर्ण तारीख है। इस दिन तक टैक्सपेयर्स को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए एडवांस टैक्स की तीसरी किस्त जमा करना होगा। जिन लोगों की अनुमानित सालाना टैक्स देनदारी TDS और TCS घटाने के बाद ₹10,000 या उससे अधिक है, उन्हें एडवांस टैक्स देना होता है। 15 दिसंबर तक कुल अनुमानित एडवांस टैक्स का कम से कम 75% जमा होना चाहिए।

हालांकि, जिन लोगों की कमाई सिर्फ वेतन से होती है और नियोक्ता उनका जरूरी टैक्स TDS के रूप में काटकर जमा करता है, उन्हें आम तौर पर अलग से एडवांस टैक्स देने की जरूरत नहीं होती। इसी दिन TDS प्रमाणपत्र जारी करने की भी समय सीमा है। अक्टूबर 2026 में कुछ तय लेनदेन पर काटे गए TDS के लिए संबंधित टैक्स काटने वालों को Form 132 जारी करना होगा।

इसमें प्रॉपर्टी की खरीद, किराया, ठेकेदारों और पेशेवरों को भुगतान तथा वर्चुअल डिजिटल एसेट से जुड़े कुछ लेनदेन शामिल हैं। यह प्रमाणपत्र टैक्स कटौती का रिकॉर्ड देता है। इससे संबंधित व्यक्ति को ITR भरते समय TDS क्रेडिट का दावा करने में मदद मिलती है।

30 दिसंबर: फॉर्म 141 जमा करने की डेडलाइन नवंबर 2026 में कुछ खास लेनदेन पर काटे गए TDS के लिए फॉर्म (Form) 141 जमा करने की आखिरी तारीख 30 दिसंबर है। यह फॉर्म चालान और विवरण दोनों का काम करता है। इसके जरिए संबंधित व्यक्ति टैक्स जमा करने के साथ लेनदेन की जानकारी भी देता है। इसमें प्रॉपर्टी की खरीद या बिक्री, किराया, ठेकेदारों और पेशेवरों को भुगतान तथा वर्चुअल डिजिटल एसेट से जुड़े कुछ लेनदेन शामिल हैं। यह समयसीमा उन्हीं लोगों पर लागू होगी, जिनके लेनदेन के लिए फॉर्म 141 जमा करना जरूरी है।

31 दिसंबर: बिलेटेड ITR भरने का आखिरी मौका जिन करदाताओं ने असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए तय समय सीमा में आयकर रिटर्न नहीं भरा है, वे 31 दिसंबर 2026 तक देरी से (Belated) ITR दाखिल कर सकते हैं। यह सुविधा उन लोगों के लिए है, जो मूल समय सीमा 31 जुलाई 2026 तक अपना रिटर्न दाखिल नहीं कर पाए थे। हालांकि, रिटर्न दाखिल करने की यह सुविधा आकलन पूरा होने से पहले तक ही उपलब्ध है।

यानी आकलन पहले पूरा हो जाता है, तो उसके बाद यह विकल्प नहीं मिलेगा। देरी से रिटर्न भरने पर इनकम टैक्स एक्ट के तहत शुल्क भी देना पड़ सकता है। कुल आय ₹5 लाख तक होने पर यह शुल्क ₹1,000 है। इससे अधिक आय होने पर शुल्क ₹5,000 हो सकता है।

FAST-DS योजना: विदेशी संपत्ति की जानकारी देने का मौका 31 दिसंबर 2026 विदेशी संपत्ति से जुड़ी जानकारी देने के लिहाज से भी अहम है। FAST-DS यानी Foreign Assets of Small Taxpayers – Disclosure Scheme के तहत पात्र टैक्सपेयर्स फॉर्म 1 जमा कर सकते हैं। यह एक बार मिलने वाली सुविधा है। इसके तहत पात्र व्यक्ति अपने ITR में पहले घोषित नहीं की गई कुछ विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की जानकारी स्वेच्छा से दे सकते हैं। इसके लिए तय शुल्क का भुगतान करना होगा। यह सुविधा सभी करदाताओं के लिए नहीं है। इसका लाभ केवल योजना की पात्रता शर्तें पूरी करने वाले लोग ही ले सकते हैं।

कंपनियों के लिए फॉर्म 3CEAD की भी समय सीमा 31 दिसंबर को कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियों से जुड़ी रिपोर्टिंग की समय सीमा भी है। निर्धारित भारतीय मूल कंपनियों, वैकल्पिक रिपोर्टिंग संस्थाओं और बहुराष्ट्रीय समूहों (Multinational Groups) की कुछ अन्य इकाइयों को फॉर्म 3CEAD जमा करना होगा। यह फॉर्म देश-दर-देश रिपोर्टिंग से जुड़ा है। दिसंबर की यह समय सीमा उन मामलों में लागू होती है, जहां रिपोर्टिंग अकाउंटिंग वर्ष 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हुआ था।

दिसंबर 2026 की टैक्स डेडलाइन एक नजर में

तारीख जरूरी काम 7 दिसंबर नवंबर का TDS और TCS जमा करना 7 दिसंबर नवंबर में मिले Form 127 के घोषणापत्र अपलोड करना 15 दिसंबर एडवांस टैक्स की तीसरी किस्त जमा करना 15 दिसंबर अक्टूबर के कुछ लेनदेन के लिए Form 132 जारी करना 30 दिसंबर नवंबर के कुछ लेनदेन के लिए Form 141 जमा करना 31 दिसंबर असेसमेंट ईयर 2026-27 का Belated ITR 31 दिसंबर FAST-DS के तहत Form 1 जमा करना 31 दिसंबर पात्र संस्थाओं के लिए Form 3CEAD जमा करना