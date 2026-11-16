Income Tax Rule: प्रॉपर्टी बेचकर दो फ्लैट खरीदने पर मिलेगी टैक्स छूट? ITAT ने सुनाया अहम फैसला

Income Tax Rule: अगर आपने कमर्शियल प्रॉपर्टी बेची है और उससे मिली रकम से दो रिहायशी फ्लैट खरीदे हैं, तो क्या आपको दोनों पर कैपिटल गेन टैक्स छूट मिल सकती है? मुंबई की आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) ने इस सवाल पर अहम फैसला सुनाया है। ट्रिब्यूनल ने एक टैक्सपेयर्स को ₹2.51 करोड़ की टैक्स छूट देने का निर्देश दिया है। टैक्सपेयर्स ने कमर्शियल प्रॉपर्टी बेचकर एक ही बिल्डिंग की अलग-अलग मंजिलों पर दो फ्लैट खरीदे थे।

इस मामले में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दूसरे फ्लैट पर छूट देने से इनकार कर दिया था। उसका तर्क था कि दोनों फ्लैट अलग-अलग मंजिलों पर हैं। उनके अलग रजिस्ट्रेशन और प्रवेश द्वार हैं। लेकिन ITAT ने कहा कि सिर्फ इन वजहों से दोनों फ्लैट को अलग-अलग रिहायशी मकान नहीं माना जा सकता। मामले में यह देखना जरूरी है कि दोनों यूनिट वास्तव में एक ही रिहायशी आवास के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती हैं या नहीं।

6 कमर्शियल यूनिट बेचकर खरीदे थे दो फ्लैट यह मामला मुंबई के टैक्सपेयर्स सुनील इंद्रवदन शाह से जुड़ा है। उन्होंने 13 जून 2019 से 5 जुलाई 2019 के बीच कालबादेवी रोड स्थित सॉलिटेयर चैंबर्स में अपनी छह कमर्शियल यूनिट बेची थीं। इनकी बिक्री से उन्हें करीब ₹5.32 करोड़ की शुद्ध रकम मिली और लगभग ₹4.97 करोड़ का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ। इस रकम को दोबारा निवेश करने के लिए उन्होंने मुंबई के परेल इलाके में स्थित 22 धोलेरा बिल्डिंग में दो रिहायशी फ्लैट खरीदे। दोनों फ्लैट एक ही बिल्डिंग के विंग-A में थे, लेकिन अलग-अलग मंजिलों पर स्थित थे।

दोनों फ्लैट 29 सितंबर 2020 को एक ही डेवलपर से खरीदे गए थे। प्रत्येक फ्लैट का क्षेत्रफल 1,334.19 वर्ग फुट था और कीमत करीब ₹2.65 करोड़ थी। टैक्सपेयर्स ने आयकर कानून की धारा 54F के तहत करीब ₹4.97 करोड़ की टैक्स छूट का दावा किया।

आयकर विभाग ने दूसरे फ्लैट पर क्यों रोकी टैक्स छूट? आयकर अधिकारी ने टैक्सपेयर्स के टैक्स छूट के दावे को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। विभाग ने एक फ्लैट पर छूट मंजूर कर दी, लेकिन दूसरे फ्लैट से जुड़े ₹2,51,31,621 के दावे को खारिज कर दिया। विभाग का तर्क था कि धारा 54F के तहत टैक्स छूट एक रिहायशी मकान में निवेश पर मिलती है। टैक्सपेयर्स ने दो अलग-अलग फ्लैट खरीदे हैं, इसलिए दूसरे फ्लैट को अलग रिहायशी मकान माना जाना चाहिए।

विभाग ने दोनों फ्लैट के अलग-अलग बिक्री समझौते, रजिस्ट्रेशन, स्टांप ड्यूटी और प्रवेश द्वार को भी अपने फैसले का आधार बनाया। आयकर आयुक्त (अपील) ने भी विभाग के इस फैसले को बरकरार रखा। इसके बाद टैक्सपेयर्स ने मुंबई ITAT का रुख किया।

ITAT ने दी ₹ 2.51 करोड़ की राहत? मुंबई ITAT ने मामले के तथ्यों और पहले दिए गए अदालती फैसलों पर विचार किया। ट्रिब्यूनल ने दिल्ली हाई कोर्ट के CIT बनाम गीता दुग्गल (2013) और प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बनाम लता गोयल के फैसलों का भी हवाला दिया। ट्रिब्यूनल के मुताबिक, किसी रिहायशी मकान को एक ही भौतिक यूनिट या एक रजिस्ट्रेशन दस्तावेज तक सीमित नहीं किया जा सकता।

यह देखना ज्यादा जरूरी है कि संबंधित यूनिट का वास्तविक स्वरूप और इस्तेमाल एक रिहायशी आवास के रूप में है या नहीं इस मामले में दोनों फ्लैट एक ही दिन, एक ही डेवलपर से, एक ही बिल्डिंग और एक ही विंग में खरीदे गए थे। दोनों का क्षेत्रफल और कीमत भी समान थी।

टैक्सपेयर्स ने दलील दी कि मुंबई में एक-दूसरे से जुड़े हुए फ्लैट उपलब्ध नहीं थे, इसलिए परिवार के लिए एक ही बिल्डिंग में अलग-अलग मंजिलों पर फ्लैट खरीदने पड़े। ITAT ने माना कि केवल अलग मंजिल, प्रवेश द्वार या रजिस्ट्रेशन के आधार पर दोनों फ्लैट को अलग-अलग मकान नहीं माना जा सकता। ट्रिब्यूनल ने अपीलीय आदेश को रद्द करते हुए असेसिंग ऑफिसर को कानून के अनुसार धारा 54F की छूट देने का निर्देश दिया।

जानिए क्या है इनकम टैक्स की धारा 54F? आयकर कानून की धारा 54F उन व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवारों (HUF) को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स छूट का फायदा मिलता है।

इस छूट के लिए कुछ जरूरी शर्तें हैं: