Income Tax Rule: प्रॉपर्टी बेचकर दो फ्लैट खरीदने पर मिलेगी टैक्स छूट? ITAT ने सुनाया अहम फैसला

Income Tax Rule: क्या आप अलग-अलग मंजिलों पर खरीदे गए दो फ्लैटों के लिए कैपिटल गेन टैक्स में छूट का दावा कर सकते हैं? मुंबई ITAT ने एक टैक्सपेयर्स को धारा 54F के तहत 2.51 करोड़ रुपये की छूट की अनुमति दी है। टैक्सपेयर्स ने 6 कमर्शियल यूनिट्स बेची थीं और उससे मिली रकम से 2 फ्लैट खरीदे थे।

Jitendra Singh
पब्लिश्ड16 Nov 2026, 04:00 PM IST
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Income Tax Rule: दो फ्लैट को एक मकान मानकर टैक्स में मिली राहत
Income Tax Rule: दो फ्लैट को एक मकान मानकर टैक्स में मिली राहत

Income Tax Rule: अगर आपने कमर्शियल प्रॉपर्टी बेची है और उससे मिली रकम से दो रिहायशी फ्लैट खरीदे हैं, तो क्या आपको दोनों पर कैपिटल गेन टैक्स छूट मिल सकती है? मुंबई की आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) ने इस सवाल पर अहम फैसला सुनाया है। ट्रिब्यूनल ने एक टैक्सपेयर्स को 2.51 करोड़ की टैक्स छूट देने का निर्देश दिया है। टैक्सपेयर्स ने कमर्शियल प्रॉपर्टी बेचकर एक ही बिल्डिंग की अलग-अलग मंजिलों पर दो फ्लैट खरीदे थे।

इस मामले में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दूसरे फ्लैट पर छूट देने से इनकार कर दिया था। उसका तर्क था कि दोनों फ्लैट अलग-अलग मंजिलों पर हैं। उनके अलग रजिस्ट्रेशन और प्रवेश द्वार हैं। लेकिन ITAT ने कहा कि सिर्फ इन वजहों से दोनों फ्लैट को अलग-अलग रिहायशी मकान नहीं माना जा सकता। मामले में यह देखना जरूरी है कि दोनों यूनिट वास्तव में एक ही रिहायशी आवास के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती हैं या नहीं।

6 कमर्शियल यूनिट बेचकर खरीदे थे दो फ्लैट

यह मामला मुंबई के टैक्सपेयर्स सुनील इंद्रवदन शाह से जुड़ा है। उन्होंने 13 जून 2019 से 5 जुलाई 2019 के बीच कालबादेवी रोड स्थित सॉलिटेयर चैंबर्स में अपनी छह कमर्शियल यूनिट बेची थीं। इनकी बिक्री से उन्हें करीब 5.32 करोड़ की शुद्ध रकम मिली और लगभग 4.97 करोड़ का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ। इस रकम को दोबारा निवेश करने के लिए उन्होंने मुंबई के परेल इलाके में स्थित 22 धोलेरा बिल्डिंग में दो रिहायशी फ्लैट खरीदे। दोनों फ्लैट एक ही बिल्डिंग के विंग-A में थे, लेकिन अलग-अलग मंजिलों पर स्थित थे।

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दोनों फ्लैट 29 सितंबर 2020 को एक ही डेवलपर से खरीदे गए थे। प्रत्येक फ्लैट का क्षेत्रफल 1,334.19 वर्ग फुट था और कीमत करीब 2.65 करोड़ थी। टैक्सपेयर्स ने आयकर कानून की धारा 54F के तहत करीब 4.97 करोड़ की टैक्स छूट का दावा किया।

आयकर विभाग ने दूसरे फ्लैट पर क्यों रोकी टैक्स छूट?

आयकर अधिकारी ने टैक्सपेयर्स के टैक्स छूट के दावे को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। विभाग ने एक फ्लैट पर छूट मंजूर कर दी, लेकिन दूसरे फ्लैट से जुड़े 2,51,31,621 के दावे को खारिज कर दिया। विभाग का तर्क था कि धारा 54F के तहत टैक्स छूट एक रिहायशी मकान में निवेश पर मिलती है। टैक्सपेयर्स ने दो अलग-अलग फ्लैट खरीदे हैं, इसलिए दूसरे फ्लैट को अलग रिहायशी मकान माना जाना चाहिए।

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विभाग ने दोनों फ्लैट के अलग-अलग बिक्री समझौते, रजिस्ट्रेशन, स्टांप ड्यूटी और प्रवेश द्वार को भी अपने फैसले का आधार बनाया। आयकर आयुक्त (अपील) ने भी विभाग के इस फैसले को बरकरार रखा। इसके बाद टैक्सपेयर्स ने मुंबई ITAT का रुख किया।

ITAT ने दी 2.51 करोड़ की राहत?

मुंबई ITAT ने मामले के तथ्यों और पहले दिए गए अदालती फैसलों पर विचार किया। ट्रिब्यूनल ने दिल्ली हाई कोर्ट के CIT बनाम गीता दुग्गल (2013) और प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बनाम लता गोयल के फैसलों का भी हवाला दिया। ट्रिब्यूनल के मुताबिक, किसी रिहायशी मकान को एक ही भौतिक यूनिट या एक रजिस्ट्रेशन दस्तावेज तक सीमित नहीं किया जा सकता।

यह देखना ज्यादा जरूरी है कि संबंधित यूनिट का वास्तविक स्वरूप और इस्तेमाल एक रिहायशी आवास के रूप में है या नहीं इस मामले में दोनों फ्लैट एक ही दिन, एक ही डेवलपर से, एक ही बिल्डिंग और एक ही विंग में खरीदे गए थे। दोनों का क्षेत्रफल और कीमत भी समान थी।

टैक्सपेयर्स ने दलील दी कि मुंबई में एक-दूसरे से जुड़े हुए फ्लैट उपलब्ध नहीं थे, इसलिए परिवार के लिए एक ही बिल्डिंग में अलग-अलग मंजिलों पर फ्लैट खरीदने पड़े। ITAT ने माना कि केवल अलग मंजिल, प्रवेश द्वार या रजिस्ट्रेशन के आधार पर दोनों फ्लैट को अलग-अलग मकान नहीं माना जा सकता। ट्रिब्यूनल ने अपीलीय आदेश को रद्द करते हुए असेसिंग ऑफिसर को कानून के अनुसार धारा 54F की छूट देने का निर्देश दिया।

जानिए क्या है इनकम टैक्स की धारा 54F?

आयकर कानून की धारा 54F उन व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवारों (HUF) को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स छूट का फायदा मिलता है।

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इस छूट के लिए कुछ जरूरी शर्तें हैं:

  • नया रिहायशी मकान भारत में होना चाहिए।
  • मकान खरीदने के लिए पुरानी संपत्ति बेचने की तारीख से एक साल पहले या दो साल बाद तक का समय मिलता है।
  • मकान का निर्माण करने पर बिक्री की तारीख से तीन साल तक का समय मिलता है।
  • री शुद्ध बिक्री रकम नए मकान में निवेश करने पर पात्रता के अनुसार पूरे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर छूट मिल सकती है।
  • यदि पूरी रकम निवेश नहीं की जाती, तो टैक्स छूट का हिसाब निवेश के अनुपात में लगाया जाता है।
  • पुरानी संपत्ति बेचने की तारीख पर करदाता के पास नए मकान के अलावा एक से अधिक रिहायशी मकान नहीं होने चाहिए।
  • धारा 54F के तहत नए मकान की लागत पर 10 करोड़ की अधिकतम सीमा भी लागू है।

About the Author

Jitendra Singh

जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।

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