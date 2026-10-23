बैंक में 10 लाख कैश जमा करने पर आयकर विभाग कर सकता है सवाल, क्या बच्चों को 50 लाख गिफ्ट देने पर लगता है टैक्स? समझें

बैंक खाते में 10 लाख रुपए नकद जमा करने पर आयकर विभाग की नजर जा सकती है, जबकि परिवार के किसी योग्य सदस्य से 50 लाख रुपए का गिफ्ट मिलने पर टैक्स नहीं देना पड़ सकता है।
पहली नजर में ये दोनों लेनदेन बड़े लग सकते हैं, लेकिन आयकर नियमों के तहत इनका हिसाब अलग-अलग तरीके से किया जाता है। इसकी मुख्य वजह पैसे का स्रोत, लेनदेन की रिपोर्टिंग और टैक्स से जुड़े प्रावधान हैं।
सीए निशांत शंकर के मुताबिक, किसी लेनदेन पर टैक्स लगेगा या नहीं, यह केवल रकम पर निर्भर नहीं करता। यह भी देखना जरूरी है कि पैसा कहां से आया है और उससे जुड़े दस्तावेज उपलब्ध हैं या नहीं।
बैंक को निर्धारित बचत और चालू खातों जैसे निर्दिष्ट खातों में एक वित्त वर्ष के दौरान कुल 10 लाख रुपए या उससे अधिक के नकद जमा की जानकारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन (SFT) के तहत आयकर विभाग को देनी होती है। यह नियम संबंधित खातों में पूरे वित्त वर्ष के दौरान हुए कुल नकद जमा पर लागू होता है।
हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि 10 लाख रुपए जमा करते ही टैक्स लग जाएगा या ऐसा करना गैरकानूनी है। यह केवल रिपोर्टिंग की सीमा है। अगर जमा की गई रकम खाताधारक की घोषित आय से मेल नहीं खाती या उसके पास पैसे के स्रोत का पर्याप्त प्रमाण नहीं है, तो आयकर विभाग स्पष्टीकरण मांग सकता है।
इसलिए बड़ी रकम नकद जमा करने पर उसके स्रोत से जुड़े दस्तावेज, आय का रिकॉर्ड और बैंक से संबंधित प्रमाण सुरक्षित रखना जरूरी है।
आयकर नियमों के तहत, निर्धारित रिश्तेदारों से मिले पैसों पर आम तौर पर रकम की सीमा के बिना टैक्स छूट मिल सकती है। इसमें माता-पिता, पति या पत्नी, भाई-बहन, दादा-दादी और बच्चे जैसे निर्धारित रिश्ते शामिल हैं। हालांकि, आम बोलचाल में परिवार का हिस्सा माने जाने वाले सभी लोग आयकर कानून के तहत रिश्तेदार की श्रेणी में नहीं आते।
दूसरी ओर, दोस्तों या अन्य गैर-रिश्तेदारों से मिले कुछ उपहारों पर टैक्स लग सकता है। अगर ऐसे कर योग्य उपहारों का कुल मूल्य एक वित्त वर्ष में 50,000 रुपए से अधिक हो जाता है, तो सामान्य नियमों के तहत पूरी संबंधित रकम कर योग्य हो सकती है। हालांकि, कानून में कुछ अपवाद भी दिए गए हैं।
सीए निशांत शंकर के मुताबिक, किसी गिफ्ट पर टैक्स छूट मिलने का मतलब यह नहीं है कि उसे किसी भी तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। लागू नियमों के तहत 2 लाख रुपए या उससे अधिक की नकद प्राप्ति पर सामान्य तौर पर प्रतिबंध है, हालांकि कुछ निर्धारित अपवाद लागू हो सकते हैं।
इसलिए परिवार से बड़ी रकम का गिफ्ट लेते समय बैंक ट्रांसफर जैसे माध्यम का इस्तेमाल करना बेहतर है। साथ ही, गिफ्ट डीड या लिखित पुष्टि, बैंक स्टेटमेंट और दान देने वाले व्यक्ति की पहचान, रिश्ते और रकम देने की आर्थिक क्षमता से जुड़े प्रमाण संभालकर रखने चाहिए। केवल बैंक ट्रांसफर होना अपने आप में टैक्स छूट का पर्याप्त प्रमाण नहीं है।
बैंक खाते में 10 लाख रुपए नकद जमा करना और परिवार से 50 लाख रुपए का गिफ्ट प्राप्त करना, दोनों के लिए अलग-अलग नियम लागू होते हैं। नकद जमा की रिपोर्टिंग को टैक्स लगने के बराबर नहीं समझना चाहिए। वहीं, गिफ्ट पर छूट का दावा करने के लिए उसकी वास्तविकता और रिश्ते का प्रमाण होना जरूरी है। सही दस्तावेज और पारदर्शी लेनदेन भविष्य में आयकर विभाग के सवालों का जवाब देने में मदद कर सकते हैं।
मनाली रस्तोगी मीडिया जगत की एक समर्पित और अनुभवी लेखिका हैं, जो पिछले 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। उन्होंने वर्ष 2019 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने मीडिया की दुनिया को समझना और लेखन के प्रति अपनी रुचि को मजबूत करना शुरू कर दिया था। अपनी प्रोफेशनल यात्रा की शुरुआत उन्होंने वैसे तो ग्रेजुएशन के समय लखनऊ से कर दी थी, लेकिन उनके करियर को नया आयाम दिल्ली में लोकमत ग्रुप के साथ मिला, जहां उन्होंने करीब 2 साल 10 महीने तक काम किया और इस दौरान उन्होंने खबरों की गहराई को समझने और पाठकों तक सही और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का अनुभव हासिल किया। इसके बाद उन्होंने टीवी9 भारतवर्ष के साथ बतौर फ्रीलांसर काम किया, जहां उन्होंने लाइफस्टाइल सेक्शन में काम कर अपनी लेखन शैली और अनुभव को और मजबूत बनाया। वर्तमान में मनाली रस्तोगी लाइव मिंट हिंदी के साथ जुड़ी हुई हैं, जहां उन्हें काम करते हुए लगभग 10 महीने हो चुके हैं। यहां वह मुख्य रूप से एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं, साथ ही पर्सनल फाइनेंस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी आसान और समझने योग्य भाषा में जानकारी साझा करती हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को ऐसी जानकारी देना है, जो उनके दैनिक जीवन में उपयोगी साबित हो और उन्हें सही फैसले लेने में मदद करे। मनाली सरल, स्पष्ट और पाठकों से जुड़ने वाली भाषा में लिखना पसंद करती हैं। काम के अलावा मनाली को अपने खाली समय में स्विमिंग करना, नई जगहों पर घूमना और फिल्में देखना बेहद पसंद है। उन्हें अपने घर को बजट फ्रेंडली तरीके से सजाना भी अच्छा लगता है, जिससे उन्हें रचनात्मक संतुष्टि मिलती है। मनाली दिल्ली में रहती हैं।
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