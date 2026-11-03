मायके में रखे बेटी के गहनों को नहीं मान सकते अघोषित संपत्ति, ITAT ने बताया क्या है नियम

दिल्ली स्थित आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) ने एक अहम फैसले में कहा है कि शादीशुदा बेटियों के गहने उनके मायके में रखे जा सकते हैं। सिर्फ इस आधार पर कि बेटियां शादी के बाद अपने पति के घर रहती हैं, उनके गहनों को अघोषित निवेश नहीं माना जा सकता।

हाल ही में दिए गए एक फैसले में ट्रिब्यूनल ने आयकर विभाग की ओर से की गई 92 लाख रुपये की टैक्स संबंधी बढ़ोतरी को रद्द कर दिया। मामले में करदाता ने बताया था कि उसके घर से मिले 3.9 किलो गहने उसकी दिवंगत पत्नी और तीन शादीशुदा बेटियों के थे।

दिल्ली ITAT ने यह फैसला Vakil Ahmed vs ITO, Ward 59(3), Delhi (ITA No. 2550/DEL/2026) मामले में 29 सितंबर 2026 को सुनाया। इस फैसले से यह भी समझ आता है कि परिवार के गहनों का मालिकाना हक और उनका स्रोत साबित करने के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ सकती है।

आयकर विभाग ने सोने के गहनों पर क्यों उठाए सवाल? यह मामला जनवरी 2019 का है। उस समय राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने अहमद के घर पर तलाशी के दौरान 21 लाख रुपये नकद और करीब 3.9 किलो वजन के गहने बरामद किए थे। इसके बाद आयकर विभाग ने इन संपत्तियों के स्रोत के बारे में सवाल उठाए। खासतौर पर इसलिए क्योंकि अहमद ने आकलन वर्ष 2019-20 के लिए अपनी आयकर रिटर्न में 10.45 लाख रुपये की आय घोषित की थी।

दोबारा असेसमेंट की प्रक्रिया के दौरान आयकर अधिकारी ने अहमद के इस दावे पर सवाल उठाया कि गहने उनकी दिवंगत पत्नी और तीन शादीशुदा बेटियों के हैं। अहमद का कहना था कि इन गहनों को परिवार के सदस्यों और ससुराल पक्ष की ओर से शादी के दौरान उपहार में दिया गया था।

हालांकि, विभाग ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया। उसका कहना था कि शादीशुदा बेटियां अपने पतियों के साथ रहती हैं, इसलिए उनके गहने आमतौर पर ससुराल में होने चाहिए, न कि मायके में। विभाग ने यह भी सवाल उठाया कि गहनों की खरीद से जुड़े बिल, भुगतान का रिकॉर्ड या दूसरे दस्तावेज क्यों नहीं दिए गए।

आयकर अधिकारी ने 1,600 ग्राम गहनों को तो सही माना, लेकिन बाकी 2.3 किलो गहनों को अघोषित निवेश मान लिया। इसके आधार पर आयकर अधिनियम की धारा 69A के तहत 92 लाख रुपये की अतिरिक्त आय जोड़ दी गई।

इसके अलावा, NIA की तलाशी में मिले 21 लाख रुपये नकद को भी अघोषित रकम मानते हुए अलग से टैक्स के दायरे में रखा गया। अहमद ने इन दोनों फैसलों को चुनौती दी, लेकिन राष्ट्रीय फेसलेस अपील केंद्र (NFAC) ने आयकर विभाग के आकलन को बरकरार रखा। इसके बाद मामला ITAT पहुंचा।

करदाता ने अपने पक्ष में कौन से सबूत दिए? ट्रिब्यूनल के सामने अहमद ने कहा कि ये गहने संबंधित वित्त वर्ष में नहीं खरीदे गए थे, बल्कि कई वर्षों से परिवार के पास थे।

उन्होंने परिवार के सदस्यों और बेटियों के ससुराल पक्ष के लोगों के हलफनामे पेश किए। इन हलफनामों में पुष्टि की गई थी कि बेटियों को उनकी शादी के दौरान साल 1974, 2001, 2004 और 2005 में गहने उपहार में मिले थे।

इसके अलावा, अहमद ने शादी समारोहों की तस्वीरें भी पेश कीं। इन तस्वीरों के जरिए उन्होंने गहनों की पहचान और उनके पुराने होने का सबूत देने की कोशिश की।

करदाता ने यह भी दलील दी कि गहनों को आयकर विभाग ने नहीं, बल्कि NIA ने जब्त किया था। आयकर अधिकारियों ने इन गहनों का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन भी नहीं कराया था। बाद में अदालत के आदेश पर गहने वापस कर दिए गए थे।

अहमद ने परिवार की आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए बताया कि आकलन वर्ष 1995-96 से 2018-19 के बीच परिवार ने कुल करीब 5.93 करोड़ रुपये की आय पर टैक्स दिया था।

उन्होंने यह भी कहा कि NIA की तलाशी के दौरान मिले 3.9 किलो गहनों के पूरे वजन को सोना नहीं माना जा सकता। उनके मुताबिक, इसमें वास्तविक सोने की मात्रा कुल वजन की 50 फीसदी से ज्यादा नहीं थी।

ITAT ने 92 लाख रुपये की टैक्स बढ़ोतरी क्यों रद्द की? ट्रिब्यूनल ने पाया कि आयकर अधिकारी ने मुख्य रूप से इस आधार पर गहनों को अघोषित निवेश माना था कि शादीशुदा बेटियों के गहने उनके मायके में रखे हुए थे।

ITAT ने इस तर्क से असहमति जताई। उसने कहा कि भारत में शादीशुदा बेटियों के गहने मायके में रखना एक सामान्य पारिवारिक परंपरा है। ऐसा कोई कानूनी प्रतिबंध भी नहीं है, जिसके तहत किसी व्यक्ति के घर में उसके रिश्तेदारों के गहने नहीं रखे जा सकते।

ट्रिब्यूनल ने बेटियों के ससुराल पक्ष की ओर से दिए गए हलफनामों, शादी की तस्वीरों और दूसरे दस्तावेजों पर भी गौर किया।

इस मामले में ITAT ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के 11 मई 1994 के सर्कुलर नंबर 1916 का भी जिक्र किया। इस सर्कुलर में बताया गया है कि आयकर विभाग की तलाशी के दौरान आमतौर पर कितनी मात्रा में गहने जब्त नहीं किए जाने चाहिए।

इसके मुताबिक, शादीशुदा महिला के लिए 500 ग्राम, अविवाहित महिला के लिए 250 ग्राम और परिवार के पुरुष सदस्य के लिए 100 ग्राम तक गहने जब्त नहीं किए जाने का प्रावधान है।

ट्रिब्यूनल ने कहा कि अहमद की दिवंगत पत्नी और तीन शादीशुदा बेटियों के मामले में इन दिशानिर्देशों के आधार पर कुल 2,000 ग्राम गहनों की गणना की जा सकती है। बाकी गहनों पर विचार करते समय परिवार की आर्थिक स्थिति और पिछले वर्षों की आय को भी ध्यान में रखा गया।

ITAT ने यह भी पाया कि आयकर विभाग ने गहनों का मूल्यांकन नहीं कराया था और बिना ठोस आधार के 92 लाख रुपये की रकम जोड़ दी थी। इन सभी बातों को देखते हुए ट्रिब्यूनल ने 92 लाख रुपये की पूरी टैक्स बढ़ोतरी को रद्द कर दिया।

टैक्सपेयर्स के लिए क्या है इस फैसले का मतलब? ITAT का यह फैसला उन परिवारों के लिए अहम है, जहां परिवार के सदस्यों के गहने एक ही घर में रखे जाते हैं। सिर्फ इस वजह से कि शादीशुदा बेटी अपने ससुराल में रहती है, उसके गहनों को पिता की अघोषित संपत्ति नहीं माना जा सकता।

हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि सोने के गहनों के स्रोत के बारे में कोई जानकारी देने की जरूरत नहीं होगी। CBDT के सर्कुलर में दी गई गहनों की सीमा मुख्य रूप से आयकर तलाशी के दौरान जब्ती से जुड़ी है। यह सोने के स्रोत को साबित करने से पूरी तरह छूट नहीं देता।