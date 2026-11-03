Income Tax Returns: अब सिर्फ सैलरी पर निर्भर नहीं भारतीय! ITR के आंकड़ों में दिखा कमाई और निवेश का नया ट्रेंड

भारत में लोगों की कमाई और निवेश करने के तरीकों में तेजी से बदलाव आ रहा है। अब इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) में सिर्फ नौकरी से मिलने वाली सैलरी की जानकारी नहीं होती, बल्कि शेयर बाजार में निवेश, फ्रीलांसिंग, कारोबार और क्रिप्टोकरेंसी से होने वाली कमाई भी शामिल हो रही है। कम उम्र के निवेशकों से लेकर रिटायर हो चुके बुजुर्गों तक, लोग कमाई के अलग-अलग रास्ते अपना रहे हैं। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट में यह बदलाव साफ दिखाई देता है।
क्लियरटैक्स की सालाना रिपोर्ट 'How India Filed in 2026' के मुताबिक, असेसमेंट ईयर (AY) 2026-27 में खुद से ITR फाइल करने वाले 47.3% लोगों ने नौकरी या सैलरी के अलावा कम से कम एक अन्य स्रोत से कमाई की जानकारी दी। AY 2022-23 में यह आंकड़ा सिर्फ 9.5% था। इसी तरह, दो या उससे ज्यादा गैर-सैलरी स्रोतों से कमाई बताने वाले टैक्सपेयर्स की हिस्सेदारी भी 3.5% से बढ़कर 24.4% हो गई। रिपोर्ट में ऐसे पांच बड़े बदलाव सामने आए हैं।
भारत में नौकरी करने वाले लोगों के लिए अब सैलरी ही कमाई का एकमात्र जरिया नहीं रह गई है। AY 2026-27 में 47.3% सेल्फ फाइलर्स ने निवेश, कारोबार, फ्रीलांसिंग या क्रिप्टोकरेंसी जैसे स्रोतों से कमाई की जानकारी दी।
AY 2022-23 में यह आंकड़ा 9.5% था, जो AY 2023-24 में बढ़कर 17.3% हो गया। वहीं, दो या उससे ज्यादा गैर-सैलरी स्रोतों से कमाई करने वाले लोगों की हिस्सेदारी भी चार साल में 3.5% से बढ़कर 24.4% हो गई।
इससे पता चलता है कि लोग अब अपनी नियमित नौकरी के साथ-साथ दूसरे तरीकों से भी कमाई कर रहे हैं। कोई शेयर बाजार में निवेश कर रहा है, तो कोई फ्रीलांसिंग या छोटा कारोबार करके अतिरिक्त आमदनी जुटा रहा है।
युवा टैक्सपेयर्स के ITR में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला है। 25 साल से कम उम्र के लोगों में AY 2026-27 के दौरान 75% ने जटिल ITR फॉर्म यानी ITR-2, ITR-3 या ITR-4 फाइल किया। पिछले असेसमेंट ईयर में यह आंकड़ा 60% था।
इस उम्र के लोगों में ITR-3 फाइल करने वालों की हिस्सेदारी 28% से बढ़कर 44% हो गई। वहीं, ITR-1 फाइल करने वालों का हिस्सा 41% से घटकर 25% रह गया।
रिपोर्ट के मुताबिक, 25 साल से कम उम्र के लोगों में जटिल ITR फाइल करने की बढ़ोतरी सबसे ज्यादा रही। इसकी वजह शेयर बाजार में ट्रेडिंग, फ्रीलांसिंग और छोटे कारोबार जैसी गतिविधियां हो सकती हैं। यानी युवा कम उम्र में ही निवेश और कमाई के नए विकल्प अपना रहे हैं।
कम कमाई का मतलब यह नहीं है कि इनकम टैक्स रिटर्न भरना भी आसान होगा। ClearTax की रिपोर्ट के मुताबिक, AY 2026-27 में एक लाख रुपये से कम सालाना ग्रॉस इनकम बताने वाले 73% टैक्सपेयर्स ने जटिल ITR फॉर्म भरा।
यह हिस्सेदारी 50 लाख रुपये तक की कमाई वाले सभी आय वर्गों से ज्यादा रही। एक से 2.5 लाख रुपये की कमाई वाले 69% लोगों ने जटिल रिटर्न फाइल किया। वहीं, 2.5 लाख से 5 लाख रुपये की कमाई वाले लोगों में यह आंकड़ा 60% रहा।
रिपोर्ट बताती है कि कमाई कम होने के बावजूद शेयर बाजार में लेनदेन, निवेश और फ्रीलांसिंग जैसी गतिविधियां ITR को जटिल बना सकती हैं। इसलिए टैक्स रिटर्न का फॉर्म सिर्फ कमाई के आधार पर तय नहीं होता, बल्कि कमाई के स्रोत भी इसमें अहम भूमिका निभाते हैं।
शेयर बाजार में निवेश करने वाले युवा निवेशकों के बीच नुकसान की हिस्सेदारी भी ज्यादा है। AY 2026-27 में 25 साल से कम उम्र के उन सेल्फ फाइलर्स में से 37% ने कैपिटल लॉस यानी पूंजीगत नुकसान की जानकारी दी, जिन्होंने कैपिटल गेन या लॉस दिखाया था। यह सभी आयु वर्गों में सबसे ज्यादा था। वहीं, 25 से 30 साल के लोगों में यह आंकड़ा 29% और 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में 21% रहा।
कमाई के हिसाब से भी ऐसा ही रुझान सामने आया। एक लाख रुपये से कम ग्रॉस इनकम बताने वाले करीब 35% लोगों ने कैपिटल लॉस दिखाया। वहीं, 50 लाख रुपये से ज्यादा कमाई वाले लोगों में यह आंकड़ा 19% था।
हालांकि, नुकसान के बावजूद युवा निवेशक शेयर बाजार में सक्रिय हैं। ClearTax की एक्सपर्ट-असिस्टेड सेवाओं के जरिए पहली बार ITR फाइल करने वाले लोगों में AY 2026-27 में 82% ने जटिल रिटर्न भरा। AY 2024-25 में यह आंकड़ा 68% था।
निवेश करने का सिलसिला सिर्फ नौकरी या कमाई के वर्षों तक सीमित नहीं है। रिटायरमेंट के बाद भी बड़ी संख्या में लोग निवेश जारी रख रहे हैं। क्लियरटैक्स की रिपोर्ट के मुताबिक, AY 2026-27 में 60 साल से ज्यादा उम्र के 40% टैक्सपेयर्स ने कैपिटल गेन की जानकारी दी। वहीं, 40 से 50 साल की उम्र के लोगों में यह हिस्सेदारी 35% थी।
हालांकि, दोनों आयु वर्गों की कमाई में अंतर है। 40 से 50 साल की उम्र के 44% लोगों ने 20 लाख रुपये से ज्यादा ग्रॉस इनकम बताई। वहीं, 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में यह आंकड़ा सिर्फ 9% था।
इसके बावजूद 60 साल से ज्यादा उम्र के आधे से ज्यादा टैक्सपेयर्स ने जटिल ITR फाइल किया। इससे पता चलता है कि रिटायरमेंट के बाद भी लोगों की वित्तीय गतिविधियां जारी रहती हैं। नौकरी के दौरान जमा की गई बचत को लोग निवेश में लगाए रखते हैं और उससे होने वाली कमाई की जानकारी भी इनकम टैक्स रिटर्न में देते हैं।
मनाली रस्तोगी मीडिया जगत की एक समर्पित और अनुभवी लेखिका हैं, जो पिछले 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। उन्होंने वर्ष 2019 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने मीडिया की दुनिया को समझना और लेखन के प्रति अपनी रुचि को मजबूत करना शुरू कर दिया था। अपनी प्रोफेशनल यात्रा की शुरुआत उन्होंने वैसे तो ग्रेजुएशन के समय लखनऊ से कर दी थी, लेकिन उनके करियर को नया आयाम दिल्ली में लोकमत ग्रुप के साथ मिला, जहां उन्होंने करीब 2 साल 10 महीने तक काम किया और इस दौरान उन्होंने खबरों की गहराई को समझने और पाठकों तक सही और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का अनुभव हासिल किया। इसके बाद उन्होंने टीवी9 भारतवर्ष के साथ बतौर फ्रीलांसर काम किया, जहां उन्होंने लाइफस्टाइल सेक्शन में काम कर अपनी लेखन शैली और अनुभव को और मजबूत बनाया। वर्तमान में मनाली रस्तोगी लाइव मिंट हिंदी के साथ जुड़ी हुई हैं, जहां उन्हें काम करते हुए लगभग 10 महीने हो चुके हैं। यहां वह मुख्य रूप से एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं, साथ ही पर्सनल फाइनेंस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी आसान और समझने योग्य भाषा में जानकारी साझा करती हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को ऐसी जानकारी देना है, जो उनके दैनिक जीवन में उपयोगी साबित हो और उन्हें सही फैसले लेने में मदद करे। मनाली सरल, स्पष्ट और पाठकों से जुड़ने वाली भाषा में लिखना पसंद करती हैं। काम के अलावा मनाली को अपने खाली समय में स्विमिंग करना, नई जगहों पर घूमना और फिल्में देखना बेहद पसंद है। उन्हें अपने घर को बजट फ्रेंडली तरीके से सजाना भी अच्छा लगता है, जिससे उन्हें रचनात्मक संतुष्टि मिलती है। मनाली दिल्ली में रहती हैं।
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