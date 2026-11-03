Income Tax Returns: अब सिर्फ सैलरी पर निर्भर नहीं भारतीय! ITR के आंकड़ों में दिखा कमाई और निवेश का नया ट्रेंड

भारत में लोगों की कमाई और निवेश करने के तरीकों में तेजी से बदलाव आ रहा है। अब इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) में सिर्फ नौकरी से मिलने वाली सैलरी की जानकारी नहीं होती, बल्कि शेयर बाजार में निवेश, फ्रीलांसिंग, कारोबार और क्रिप्टोकरेंसी से होने वाली कमाई भी शामिल हो रही है। कम उम्र के निवेशकों से लेकर रिटायर हो चुके बुजुर्गों तक, लोग कमाई के अलग-अलग रास्ते अपना रहे हैं। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट में यह बदलाव साफ दिखाई देता है।

क्लियरटैक्स की सालाना रिपोर्ट 'How India Filed in 2026' के मुताबिक, असेसमेंट ईयर (AY) 2026-27 में खुद से ITR फाइल करने वाले 47.3% लोगों ने नौकरी या सैलरी के अलावा कम से कम एक अन्य स्रोत से कमाई की जानकारी दी। AY 2022-23 में यह आंकड़ा सिर्फ 9.5% था। इसी तरह, दो या उससे ज्यादा गैर-सैलरी स्रोतों से कमाई बताने वाले टैक्सपेयर्स की हिस्सेदारी भी 3.5% से बढ़कर 24.4% हो गई। रिपोर्ट में ऐसे पांच बड़े बदलाव सामने आए हैं।

1. अब सिर्फ सैलरी नहीं, कमाई के कई स्रोत अपना रहे हैं लोग भारत में नौकरी करने वाले लोगों के लिए अब सैलरी ही कमाई का एकमात्र जरिया नहीं रह गई है। AY 2026-27 में 47.3% सेल्फ फाइलर्स ने निवेश, कारोबार, फ्रीलांसिंग या क्रिप्टोकरेंसी जैसे स्रोतों से कमाई की जानकारी दी।

AY 2022-23 में यह आंकड़ा 9.5% था, जो AY 2023-24 में बढ़कर 17.3% हो गया। वहीं, दो या उससे ज्यादा गैर-सैलरी स्रोतों से कमाई करने वाले लोगों की हिस्सेदारी भी चार साल में 3.5% से बढ़कर 24.4% हो गई।

इससे पता चलता है कि लोग अब अपनी नियमित नौकरी के साथ-साथ दूसरे तरीकों से भी कमाई कर रहे हैं। कोई शेयर बाजार में निवेश कर रहा है, तो कोई फ्रीलांसिंग या छोटा कारोबार करके अतिरिक्त आमदनी जुटा रहा है।

2. युवा अब सिर्फ नौकरी की कमाई नहीं दिखा रहे युवा टैक्सपेयर्स के ITR में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला है। 25 साल से कम उम्र के लोगों में AY 2026-27 के दौरान 75% ने जटिल ITR फॉर्म यानी ITR-2, ITR-3 या ITR-4 फाइल किया। पिछले असेसमेंट ईयर में यह आंकड़ा 60% था।

इस उम्र के लोगों में ITR-3 फाइल करने वालों की हिस्सेदारी 28% से बढ़कर 44% हो गई। वहीं, ITR-1 फाइल करने वालों का हिस्सा 41% से घटकर 25% रह गया।

रिपोर्ट के मुताबिक, 25 साल से कम उम्र के लोगों में जटिल ITR फाइल करने की बढ़ोतरी सबसे ज्यादा रही। इसकी वजह शेयर बाजार में ट्रेडिंग, फ्रीलांसिंग और छोटे कारोबार जैसी गतिविधियां हो सकती हैं। यानी युवा कम उम्र में ही निवेश और कमाई के नए विकल्प अपना रहे हैं।

3. एक लाख रुपये से कम कमाई वाले भी भर रहे जटिल ITR कम कमाई का मतलब यह नहीं है कि इनकम टैक्स रिटर्न भरना भी आसान होगा। ClearTax की रिपोर्ट के मुताबिक, AY 2026-27 में एक लाख रुपये से कम सालाना ग्रॉस इनकम बताने वाले 73% टैक्सपेयर्स ने जटिल ITR फॉर्म भरा।

यह हिस्सेदारी 50 लाख रुपये तक की कमाई वाले सभी आय वर्गों से ज्यादा रही। एक से 2.5 लाख रुपये की कमाई वाले 69% लोगों ने जटिल रिटर्न फाइल किया। वहीं, 2.5 लाख से 5 लाख रुपये की कमाई वाले लोगों में यह आंकड़ा 60% रहा।

रिपोर्ट बताती है कि कमाई कम होने के बावजूद शेयर बाजार में लेनदेन, निवेश और फ्रीलांसिंग जैसी गतिविधियां ITR को जटिल बना सकती हैं। इसलिए टैक्स रिटर्न का फॉर्म सिर्फ कमाई के आधार पर तय नहीं होता, बल्कि कमाई के स्रोत भी इसमें अहम भूमिका निभाते हैं।

4. युवा निवेशकों को ज्यादा हो रहा है नुकसान शेयर बाजार में निवेश करने वाले युवा निवेशकों के बीच नुकसान की हिस्सेदारी भी ज्यादा है। AY 2026-27 में 25 साल से कम उम्र के उन सेल्फ फाइलर्स में से 37% ने कैपिटल लॉस यानी पूंजीगत नुकसान की जानकारी दी, जिन्होंने कैपिटल गेन या लॉस दिखाया था। यह सभी आयु वर्गों में सबसे ज्यादा था। वहीं, 25 से 30 साल के लोगों में यह आंकड़ा 29% और 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में 21% रहा।

कमाई के हिसाब से भी ऐसा ही रुझान सामने आया। एक लाख रुपये से कम ग्रॉस इनकम बताने वाले करीब 35% लोगों ने कैपिटल लॉस दिखाया। वहीं, 50 लाख रुपये से ज्यादा कमाई वाले लोगों में यह आंकड़ा 19% था।

हालांकि, नुकसान के बावजूद युवा निवेशक शेयर बाजार में सक्रिय हैं। ClearTax की एक्सपर्ट-असिस्टेड सेवाओं के जरिए पहली बार ITR फाइल करने वाले लोगों में AY 2026-27 में 82% ने जटिल रिटर्न भरा। AY 2024-25 में यह आंकड़ा 68% था।

5. रिटायरमेंट के बाद भी निवेश कर रहे हैं बुजुर्ग निवेश करने का सिलसिला सिर्फ नौकरी या कमाई के वर्षों तक सीमित नहीं है। रिटायरमेंट के बाद भी बड़ी संख्या में लोग निवेश जारी रख रहे हैं। क्लियरटैक्स की रिपोर्ट के मुताबिक, AY 2026-27 में 60 साल से ज्यादा उम्र के 40% टैक्सपेयर्स ने कैपिटल गेन की जानकारी दी। वहीं, 40 से 50 साल की उम्र के लोगों में यह हिस्सेदारी 35% थी।

हालांकि, दोनों आयु वर्गों की कमाई में अंतर है। 40 से 50 साल की उम्र के 44% लोगों ने 20 लाख रुपये से ज्यादा ग्रॉस इनकम बताई। वहीं, 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में यह आंकड़ा सिर्फ 9% था।