Instant Perconal Loan: इंस्टेंट पर्सनल लोन लेने वालों में अब सिर्फ युवा ही आगे नहीं हैं। 46 से 55 साल की उम्र के लोग भी तेजी से डिजिटल कर्ज की ओर बढ़ रहे हैं। फेस्टिव सीजन के दौरान इस आयु वर्ग के लोगों को दिए गए इंस्टेंट पर्सनल लोन में सालाना आधार पर 70% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। कुल लोन वितरण में उनकी हिस्सेदारी भी एक साल में 13% से बढ़कर 19% हो गई। पैसाबाजार के प्लेटफॉर्म के जरिए फेस्टिव सीजन में इंस्टेंट पर्सनल लोन का कुल वितरण सालाना आधार पर 32% बढ़ा है।
डिजिटल माध्यम से कर्ज लेने वालों के आयु वर्ग में बदलाव आ रहा है। 36-45 आयु वर्ग के कर्जदारों की कुल लोन वितरण में सबसे बड़ी हिस्सेदारी (40%) रही, जबकि 25-35 आयु वर्ग के कर्जदारों की हिस्सेदारी 36% थी। इस दूसरे वर्ग (25-35 आयु वर्ग) को दिए गए लोन में सालाना आधार पर 20% की वृद्धि हुई है। बता दें कि पर्सनल लोन आमतौर पर बिना किसी संपत्ति को गिरवी रखे दिया जाता है। इसलिए इसकी ब्याज दर सुरक्षित कर्ज की तुलना में ज्यादा हो सकती है।
भौगोलिक दृष्टि से, इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए दिए गए पर्सनल लोन में महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश की संयुक्त हिस्सेदारी एक तिहाई से अधिक रही। लोन वितरण की मात्रा के मामले में भी ये राज्य शीर्ष तीन राज्यों में शामिल थे। महाराष्ट्र में लोन वितरण में सालाना आधार पर 31% की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि गुजरात में 57 फीसदी और उत्तर प्रदेश में 40% की बढ़ोतरी देखी गई।
टॉप 10 में शामिल अन्य राज्यों और क्षेत्रों में तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा थे। पैसाबाजार ने इस विश्लेषण के लिए अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 2025 के लोन वितरण की तुलना 2026 के इन्हीं महीनों से की। इसमें देश के 800 से ज्यादा शहरों और कस्बों के आंकड़े शामिल किए गए।
पैसाबाजार की सीईओ संतोष अग्रवाल के मुताबिक, इंस्टेंट पर्सनल लोन की मांग में बढ़ोतरी के पीछे डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए कर्ज तक आसान पहुंच एक अहम वजह है। एक ही प्लेटफॉर्म पर कई बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लोन ऑफर उपलब्ध होने से ग्राहकों के लिए अपनी जरूरत और पात्रता के अनुसार विकल्प चुनना आसान हुआ है।
अग्रवाल ने कहा कि कंपनी तेज प्रोसेसिंग, डिजिटल ऑनबोर्डिंग और जल्द लोन वितरण के जरिए कर्ज लेने की पूरी प्रक्रिया को सरल बनाने पर काम कर रही है। इससे पात्र ग्राहकों को अलग-अलग कर्जदाताओं के पास जाने के बजाय एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध विकल्पों की तुलना करने और अपनी जरूरत के मुताबिक लोन चुनने की सुविधा मिलती है।
इंस्टेंट पर्सनल लोन की मांग में बढ़ोतरी के साथ पैसाबाज़ार के लेंडिंग कारोबार में भी विस्तार हुआ है। वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही में कंपनी के कोर लोन वितरण में सालाना आधार पर 22% की वृद्धि हुई। इस दौरान अनसिक्योर्ड लोन वितरण 30% बढ़ा।
कंपनी के मुताबिक, पात्र ग्राहक डिजिटल प्रक्रिया के जरिए ₹7 लाख तक के पर्सनल लोन ऑफर हासिल कर सकते हैं। आवेदन में व्यक्तिगत और आय संबंधी जानकारी देने, उपलब्ध ऑफर चुनने और वीडियो KYC की प्रक्रिया शामिल है। कर्जदाता की मंजूरी और जरूरी औपचारिकताएं पूरी होने पर पात्र ग्राहक को दो घंटे के भीतर रकम मिल सकती है।
जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।
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