इनवेस्को म्यूचुअल फंड ने आज 'इनवेस्को इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज डेट फंड' लॉन्च करने की घोषणा की है। यह एक ओपन-एंडेड डेट स्कीम है, जो फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में पैसा लगाएगी। इसमें ब्याज दर और क्रेडिट का जोखिम सीमित स्तर का रहेगा।

इन्वेस्को की नई स्कीम का फोकस जानें मौजूदा समय में भारत के कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार में फाइनेंशियल सेक्टर के बॉन्ड की हिस्सेदारी करीब 50% है। इससे निवेशकों को डाइवर्सिफाइड और लगातार बढ़ते हुए मौके मिलते हैं। इसके अलावा, बैंकों और एनबीएफसी (NBFC) की लोन से जुड़ी वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है और इनके बॉन्ड पर आकर्षक रिटर्न भी मिल रहा है। इन वजहों से किसी एक खास सेक्टर पर फोकस करने वाली डेट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटिजी के लिए यह अनुकूल समय है।

यह फंड ऐसे समय में लॉन्च हुआ है जब भारत का फाइनेंशियल सेक्टर मजबूत स्थिति में दिख रहा है। इसे बेहतर एसेट क्वालिटी, मजबूत कैपिटल बफर और अच्छी साख वाली कंपनियों की बढ़ती संख्या से सहारा मिल रहा है।

यह स्कीम बैंक, एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों और सरकारी वित्तीय संस्थानों में निवेश के मौकों का फायदा उठाने की कोशिश करेगी। इसके लिए यह मुख्य रूप से फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनियों के AA+ और उससे ऊपर की रेटिंग वाले कॉरपोरेट बॉन्ड और A1+ रेटिंग वाले मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करेगी।

इस स्कीम को विकास गर्ग और गौरव जाखोटिया मैनेज करेंगे। इसका बेंचमार्क 'क्रिसिल फाइनेंशियल सर्विसेज शॉर्ट टर्म डेट इंडेक्स' होगा।

डेट सेगमेंट में निवेश के आकर्षक मौके लॉन्च के मौके पर इनवेस्को म्यूचुअल फंड के फिक्स्ड इनकम प्रमुख और फंड मैनेजर विकास गर्ग ने कहा, ‘हमारा मानना है कि मौजूदा बाजार में फाइनेंशियल सर्विस डेट सेगमेंट में निवेश के आकर्षक मौके हैं। इस सेगमेंट में क्रेडिट क्वालिटी हाल के वर्षों के सबसे बेहतरीन स्तर पर है और एनबीएफसी की एसेट क्वालिटी पिछले एक दशक में सबसे अच्छी स्थिति में है।’

उन्होंने आगे कहा, 'फाइनेंशियल सेक्टर के बॉन्ड दूसरे विकल्पों के मुकाबले बेहतर रिटर्न देते हैं। हम अपनी गहरी क्रेडिट रिसर्च, जोखिम के सही आकलन और एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के जरिए एक हाई-क्वालिटी पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, जो निवेशकों को जोखिम के हिसाब से बेहतर कमाई के मौके दे सके।'

एसआईपी का गणित समझ लें एनएफओ (NFO) के दौरान और उसके बाद भी इस स्कीम में कम से कम 1,000 रुपये से निवेश शुरू किया जा सकता है, और इसके बाद 1 रुपये के मल्टीपल में कितनी भी राशि लगाई जा सकती है। एसआईपी (SIP) के लिए इसमें कम से कम 1,000 रुपये मासिक और कम से कम 2,000 रुपये तिमाही के विकल्प मौजूद हैं, जिसके बाद 1 रुपये के गुणक में निवेश किया जा सकता है। निवेशकों से पैसे निकालने पर कोई एग्जिट लोड नहीं लिया जाएगा। यह एनएफओ आज 25 नवंबर से निवेश के लिए खुल गया है जो 7 दिसंबर, 2026 को बंद होगा।

इन्वेस्को एसेट मैनेजमेंट को जानें इनवेस्को एसेट मैनेजमेंट (इंडिया) देश की प्रमुख एसेट मैनेजमेंट कंपनियों में से एक है। सितंबर 2026 को समाप्त तिमाही में कंपनी का औसत एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) 1,75,623 करोड़ रुपये से अधिक रहा है, जो म्यूचुअल फंड, पीएमएस (PMS) और ऑफशोर एडवाइजरी में फैला हुआ है। कंपनी अपने म्यूचुअल फंड और सब-एडवाइज्ड पोर्टफोलियो के जरिए रिटेल निवेशकों, कॉरपोरेट्स और बड़े संस्थानों की निवेश जरूरतों को पूरा करती है। इक्विटी, फिक्स्ड इनकम और अल्टरनेटिव एसेट क्लास में मजबूत पकड़ के साथ, कंपनी हर तरह की निवेश जरूरतों के हिसाब से फंड्स की पूरी रेंज उपलब्ध कराती है।