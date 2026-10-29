iPhone sales: दिवाली से पहले भारत में iPhone की बिक्री में 30% की गिरावट, क्या Apple की प्रीमियम रणनीति पर है दबाव

iPhone sales Down: भारत में दशहरा के आसपास एप्पल के आईफोन की बिक्री में 30 फीसदी तक की गिरावट आई है। ऊंची कीमतों, सीमित त्योहारी छूट और फोन बदलने के लंबे अंतराल (रिप्लेसमेंट साइकिल) के कारण इसकी मांग पर असर पड़ा है। इस सुस्ती ने दुनिया के दूसरे सबसे बड़े स्मार्टफोन बाजार में कंपनी की ग्रोथ की रफ्तार पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जबकि हाल ही में आईफोन 18 प्रो सीरीज और नया आईफोन डुओ लॉन्च किया गया है।

मनीकंट्रोल में छपी खबर के मुताबिक, रिटेलर्स और विश्लेषकों ने कहा कि भारत में इस साल आईफोन की शिपमेंट में डबल डिजिट की गिरावट आने की उम्मीद है। 2025 में यह शिपमेंट रिकॉर्ड 1.43 करोड़ यूनिट रही थी। माना जा रहा है कि साल की दूसरी छमाही में यह गिरावट मुख्य रूप से देखने को मिलेगी। इंटरनेशनल डेटा कॉरपोरेशन (IDC) की एनालिस्ट उपासना जोशी ने कहा कि रिटेलर्स से मिल रहे फीडबैक से पता चलता है कि बिक्री में सुस् आई है। इसकी वजह ये है कि कीमतों में बढ़ोतरी और त्योहारी ऑफर्स की कमी है।

क्या महंगे आईफोन से लोग कतरा रहे हैं ओम्डिया (Omdia) के विश्लेषक संयम चौरसिया के अनुसार, पुराने मॉडलों और आईफोन 18 प्रो सीरीज की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण ग्राहक अब अधिक सतर्क हो गए हैं। पुराने आईफोन अभी भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे लोग अपने फोन को बदलने (रिप्लेस करने) में अधिक समय ले रहे हैं। वहीं, कुछ चुनिंदा मॉडलों की कमी ने भी मांग पर दबाव बढ़ा दिया है। सितंबर में नए बेस आईफोन 18 के लॉन्च न होने से त्योहारी सीजन की रफ्तार पर भी असर पड़ा है। चौरासिया ने कहा कि बेस आईफोन 18 के 2027 की शुरुआत में आने की उम्मीद है, इसलिए कुछ मांग Q4 से खिसककर Q1 में जा सकती है।

स्टॉक में आईफोन की भरमार काउंटरपॉइंट रिसर्च के विश्लेषक शुभम निमकर ने कहा कि ऊंची कीमतों की वजह से एप्पल के संभावित ग्राहकों का दायरा सिमट रहा है, जिससे उपभोक्ता खरीदारी टाल रहे हैं। रिटेलर्स का कहना है कि कीमतों में बढ़ोतरी और कुछ फाइनेंसिंग और डिस्काउंट स्कीमों को हटाए जाने के बाद, आईफोन 15, 16 और 17 सीरीज सहित पुराने मॉडलों की मांग कम हो गई है। रिटेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स ने त्योहारी सीजन में अच्छी बिक्री की उम्मीद में पहले ही काफी स्टॉक जमा कर लिया था, लेकिन बिक्री धीमी रहने के कारण डिस्ट्रीब्यूशन चैनलों में अब अतिरिक्त स्टॉक (इन्वेंट्री) बच गया है।

दिवाली से पहले बिक्री की उम्मीद हालांकि, दिवाली देर से होने के कारण त्योहारों की कुछ खरीदारी अक्टूबर में ही हो गई है। इससे इस पूरे सीजन के प्रदर्शन का सही अंदाजा लगाना अभी जल्दबाजी होगी। फाइनेंसिंग स्कीम्स खरीदारी को बढ़ावा दे सकती हैं, जबकि iPhone 18 Pro सीरीज और Duo के शुरुआती ग्राहकों को आकर्षित करने की उम्मीद है।

प्रीमियम सेगमेंट में मांग बरकरार IDC के अनुसार, जून तिमाही में भारत के स्मार्टफोन बाजार में वैल्यू के हिसाब से एप्पल की हिस्सेदारी 27% रही। इससे संकेत मिलते हैं कि प्रीमियम सेगमेंट में इसकी मजबूत स्थिति बनी हुई है। हालांकि, रिटेलर्स ने बताया कि iPhone 18 Pro और Pro Max की सप्लाई में कमी आ रही है। ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन (AIMRA) ने कहा कि लॉन्च के दिन काफी दिलचस्पी होने के बावजूद, शुरुआत में iPhone के इन दोनों मॉडलों की केवल 6,000-7,000 यूनिट्स ही सप्लाई की गईं।

भारत में 'ड्यूओ' (Duo) की कीमत ₹2,99,900 से शुरू होती है, जबकि अमेरिका में टैक्स से पहले इसकी कीमत $1,999 है। रिटेलरों का कहना है कि कीमतों में इस अंतर के कारण 'पैरेलल इम्पोर्ट' (अनधिकृत आयात) को बढ़ावा मिल सकता है। AIMRA ने यह भी आरोप लगाया कि डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलरों पर पुराने आईफोन मॉडल खरीदने का दबाव डाल रहे हैं ताकि उन्हें नए लॉन्च किए गए डिवाइस मिल सकें। उन्होंने एप्पल इंडिया से 'मिस्ट्री ऑडिट' कराने की मांग की है।