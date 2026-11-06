Jio Free 5 Month Recharge: दिवाली पर Jio का तोहफा! 5 महीने का फ्री मिल रहा इंटरनेट रिचार्ज, जानिए कैसे क्लेम करें ये ऑफर

Jio Home Free Internet Offer: दिवाली के मौके पर जियो ने एक बार फिर से बंपर ऑफर निकाल दिया है। इस ऑफर में कंपनी 5 महीने तक फ्री में इंटरनेट देने वाली है। अगर आप भी इस ऑफर का फायदा उठाना चाहते हैं, तो चलिए जानते हैं क्या है ये स्कीम और आप इसका लाभ कैसे ले सकते हैं।
मुकेश अंबानी की कंपनी जियो अपने वाई-फाई यूजर्स यानी Jio Home के ग्राहकों के लिए ये ऑफर लेकर आई है। इसमें यूजर्स को 10 महीने का रिचार्ज एक साथ करवाने पर 5 महीने का रिचार्ज फ्री दिया जाएगा। यूजर्स सिर्फ 10 महीने का पैसा देकर 15 महीने तक जियो होम की सर्विस ले पाएंगे।
जियोहोम के इस ऑफर को क्लेम करने के लिए आपको किसी स्टोर पर जाने की जरूरत नहीं है। कंपनी के अनुसार, बस आपको अपने रजिस्टर नंबर से एक खास नंबर पर मिस्ड कॉल देनी होगी। इसकी पूरी जानकारी कंपनी ने अपने एक्स हैंडल पर जारी की है।
दिवाली के मौके पर जियो ने एक खास प्लान भी लॉन्च किया है। इसमें 666 का रिचार्ज के हिसाब से अगर 10 महीने का रिचार्ज करवाते हैं, तो 15 महीने तक अनलिमिटेड इंटरनेट का फायदा उठा पाएंगे। अगर इसे 10 महीने तक जोड़ा जाए, यूजर्स को 6660 का रिचार्ज करवाना होगा। उसके बाद ही उसका 15 महीने तक इंटरनेट चल पाएगा।
JioHome के जरिए यूजर्स को घर में एंटरटेनमेंट और इंटरनेट मैनेजमेंट की कई सुविधाएं मिलती हैं। इसकी मदद से स्मार्टफोन को Jio सेट-टॉप बॉक्स के रिमोट की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। यूजर्स लाइव टीवी, मूवीज, वेब सीरीज और OTT कंटेंट का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा ऐप से Wi-Fi से जुड़े डिवाइस की जानकारी, इंटरनेट स्पीड टेस्ट, नेटवर्क की स्थिति और Wi-Fi कवरेज चेक की जा सकती है।
इसके अलावा इसमें पैरेंटल कंट्रोल का विकल्प भी मिलता है, जिसके जरिए बच्चों के इंटरनेट इस्तेमाल, स्क्रीन टाइम और कंटेंट पर कंट्रोल रखा जा सकता है। JioHome में JioGames, JioPC और स्मार्ट होम डिवाइस को मैनेज किया जा सकता है।
अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
Catch all the Business News, Market News, Breaking News Events and Latest News Updates on Live Mint. Download The Mint News App to get Daily Market Updates.
Oops! Looks like you have exceeded the limit to bookmark the image. Remove some to bookmark this image.