Jio vs NSE vs Hyundai IPO Subscription: जियो, NSE या हुंडई…सब्सक्रिप्शन की रेस में कौन निकला सबसे आगे? देखें आंकड़े

Jio vs NSE vs Hyundai IPO: भारतीय शेयर बाजार में आईपीओ को लेकर निवेशकों की दिलचस्पी लगातार बढ़ रही है। देश के सबसे बड़े आईपीओ जियो प्लेटफॉर्म्स के इश्यू में आज बोली लगाने का आखिरी दिन था। अंतिम दिन निवेशकों ने इस आईपीओ में जमकर बोली लगाई।
इसके बाद अब निवेशकों के बीच ये सवाल चर्चा में है कि सब्सक्रिप्शन के मामले में देश के तीन बड़े आईपीओ जियो प्लेटफॉर्म्स, हुंडई मोटर इंडिया और NSE में से कौन आगे रहा। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इन तीनों आईपीओ में तीन दिनों के दौरान किसे सबसे ज्यादा सब्सक्रिप्शन मिला, तो आइए जानते हैं।
जियो प्लेटफॉर्म्स के IPO को निवेशकों से शानदार रिस्पॉन्स मिला। आपके साझा किए गए अंतिम सब्सक्रिप्शन आंकड़ों के मुताबिक, इश्यू को कुल 22.19 गुना सब्सक्राइब किया गया। इसमें योग्य संस्थागत खरीदारों (QIBs) की ओर से सबसे ज्यादा 70.55 गुना बोली लगी।
|Investor Category
|Subscriptions Times
|Qualified Institutional Buyers (QIBs ex-anchors)
|70.55x
|Non Institutional Investors (NIIs)
|14x
|Retail Individual Investors (RIIs)
|2.72x
|Employee Reserved
|2.93x
|Reservation Portion Shareholder
|7.6x
|दिन और तारीख
|QIBs (ex-anchors)
|NIIs
|RIIs
|Reservation Portion Shareholder
|कुल
|पहला दिन (21 अक्टूबर 2026)
|9.42x
|1.68x
|0.72x
|1.45x
|3.16x
|दूसरा दिन (22 अक्टूबर 2026)
|13.29x
|5.97x
|1.54x
|4.05x
|5.57x
|तीसरा दिन (23 अक्टूबर 2026)
|70.55x
|14x
|2.72x
|7.6x
|22.19x
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के IPO को तीसरे दिन तक कुल 5.71 गुना सब्सक्रिप्शन मिला थी। QIB कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन 12.68 गुना था।
|निवेशक कैटेगरी
|सब्सक्रिप्शन
|QIBs (एंकर निवेशकों को छोड़कर)
|12.68 गुना
|नॉन-इंस्टीट्यूशनल निवेशक (NIIs)
|6.55 गुना
|रिटेल निवेशक (RIIs)
|1.39 गुना
|कुल सब्सक्रिप्शन
|5.71 गुना
|दिन और तारीख
|QIBs
|NIIs
|RIIs
|कुल
|पहला दिन (17 सितंबर 2026)
|0.19x
|0.72x
|0.44x
|0.43x
|दूसरा दिन (18 सितंबर 2026)
|1.53x
|1.67x
|0.72x
|1.16x
|तीसरा दिन (21 सितंबर 2026)
|12.68x
|6.55x
|1.39x
|5.71x
Hyundai Motor India के IPO को कुल 2.37 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था। इसमें भी QIB कैटेगरी सबसे आगे रही थी।
|निवेशक कैटेगरी
|सब्सक्रिप्शन
|QIBs
|6.97 गुना
|नॉन-इंस्टीट्यूशनल निवेशक (NIIs)
|0.60 गुना
|रिटेल निवेशक (RIIs)
|0.50 गुना
|अन्य
|1.74 गुना
|कुल सब्सक्रिप्शन
|2.37 गुना
|दिन और तारीख
|QIBs
|RIIs
|NIIs
|कुल
|पहला दिन (15 अक्टूबर 2024)
|0.05x
|0.26x
|0.13x
|0.18x
|दूसरा दिन (16 अक्टूबर 2024)
|0.58x
|0.38x
|0.26x
|0.42x
|तीसरा दिन (17 अक्टूबर 2024)
|6.97x
|0.50x
|0.60x
|2.37x
अगर तीनों IPO के तीन दिनों के कुल सब्सक्रिप्शन की तुलना करें, तो Jio पहले, NSE दूसरे और Hyundai Motor India तीसरे स्थान पर रहा। जियो के आईपीओ को तीसरे दिन तक कुल 22.19 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। वहीं, NSE के आईपीओ को 5.71 गुना और हुंडई मोटर इंडिया के आईपीओ को 2.37 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था।
Disclaimer: ये लेख लाइव मिंट को दिए गए शंकर शर्मा के इंटरव्यू पर आधारित है। जरूरी नहीं कि मिंट हिंदी भी इस राय से सहमत हो। निवेश संबंधी कोई निर्णय लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी उत्तरदायी नहीं है।
अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
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