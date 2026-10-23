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Jio vs NSE vs Hyundai IPO Subscription: जियो, NSE या हुंडई…सब्सक्रिप्शन की रेस में कौन निकला सबसे आगे? देखें आंकड़े

IPO Subscription Comparison: जियो प्लेटफॉर्म्स का आईपीओ तीन दिनों के कुल सब्सक्रिप्शन में सबसे आगे रहा। इसे एनएसई के आईपीओ से तीन गुने से अधिक और हुंडई मोटर इंडिया के आईपीओ से करीब आठ गुना सब्सक्रिप्शन मिला। एनएसई 5.71 गुना के साथ दूसरे और हुंडई 2.37 गुना के साथ तीसरे स्थान पर रहा।

Anuj Shrivastava
अपडेटेड23 Oct 2026, 08:17 PM IST
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कौन सा आईपीओ जीता सब्सक्रिप्शन की रेस?
कौन सा आईपीओ जीता सब्सक्रिप्शन की रेस?(AI generated image for representational purposes only)
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Jio vs NSE vs Hyundai IPO: भारतीय शेयर बाजार में आईपीओ को लेकर निवेशकों की दिलचस्पी लगातार बढ़ रही है। देश के सबसे बड़े आईपीओ जियो प्लेटफॉर्म्स के इश्यू में आज बोली लगाने का आखिरी दिन था। अंतिम दिन निवेशकों ने इस आईपीओ में जमकर बोली लगाई।

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इसके बाद अब निवेशकों के बीच ये सवाल चर्चा में है कि सब्सक्रिप्शन के मामले में देश के तीन बड़े आईपीओ जियो प्लेटफॉर्म्स, हुंडई मोटर इंडिया और NSE में से कौन आगे रहा। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इन तीनों आईपीओ में तीन दिनों के दौरान किसे सबसे ज्यादा सब्सक्रिप्शन मिला, तो आइए जानते हैं।

Jio IPO का सब्सक्रिप्शन

जियो प्लेटफॉर्म्स के IPO को निवेशकों से शानदार रिस्पॉन्स मिला। आपके साझा किए गए अंतिम सब्सक्रिप्शन आंकड़ों के मुताबिक, इश्यू को कुल 22.19 गुना सब्सक्राइब किया गया। इसमें योग्य संस्थागत खरीदारों (QIBs) की ओर से सबसे ज्यादा 70.55 गुना बोली लगी।

Investor CategorySubscriptions Times
Qualified Institutional Buyers (QIBs ex-anchors)70.55x
Non Institutional Investors (NIIs)14x
Retail Individual Investors (RIIs)2.72x
Employee Reserved2.93x
Reservation Portion Shareholder7.6x

Jio IPO का दिन के हिसाब से सब्सक्रिप्शन

दिन और तारीखQIBs (ex-anchors)NIIsRIIsReservation Portion Shareholderकुल
पहला दिन (21 अक्टूबर 2026)9.42x1.68x0.72x1.45x3.16x
दूसरा दिन (22 अक्टूबर 2026)13.29x5.97x1.54x4.05x5.57x
तीसरा दिन (23 अक्टूबर 2026)70.55x14x2.72x7.6x22.19x
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NSE IPO का सब्सक्रिप्शन

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के IPO को तीसरे दिन तक कुल 5.71 गुना सब्सक्रिप्शन मिला थी। QIB कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन 12.68 गुना था।

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निवेशक कैटेगरीसब्सक्रिप्शन
QIBs (एंकर निवेशकों को छोड़कर)12.68 गुना
नॉन-इंस्टीट्यूशनल निवेशक (NIIs)6.55 गुना
रिटेल निवेशक (RIIs)1.39 गुना
कुल सब्सक्रिप्शन5.71 गुना

NSE IPO का दिन के हिसाब से सब्सक्रिप्शन

दिन और तारीखQIBsNIIsRIIsकुल
पहला दिन (17 सितंबर 2026)0.19x0.72x0.44x0.43x
दूसरा दिन (18 सितंबर 2026)1.53x1.67x0.72x1.16x
तीसरा दिन (21 सितंबर 2026)12.68x6.55x1.39x5.71x
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Hyundai Motor India IPO का सब्सक्रिप्शन

Hyundai Motor India के IPO को कुल 2.37 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था। इसमें भी QIB कैटेगरी सबसे आगे रही थी।

निवेशक कैटेगरीसब्सक्रिप्शन
QIBs6.97 गुना
नॉन-इंस्टीट्यूशनल निवेशक (NIIs)0.60 गुना
रिटेल निवेशक (RIIs)0.50 गुना
अन्य1.74 गुना
कुल सब्सक्रिप्शन2.37 गुना

Hyundai Motor India के IPO का दिन के हिसाब से सब्सक्रिप्शन

दिन और तारीखQIBsRIIsNIIsकुल
पहला दिन (15 अक्टूबर 2024)0.05x0.26x0.13x0.18x
दूसरा दिन (16 अक्टूबर 2024)0.58x0.38x0.26x0.42x
तीसरा दिन (17 अक्टूबर 2024)6.97x0.50x0.60x2.37x

सब्सक्रिप्शन में तीनों IPO में कौन रहा सबसे आगे?

अगर तीनों IPO के तीन दिनों के कुल सब्सक्रिप्शन की तुलना करें, तो Jio पहले, NSE दूसरे और Hyundai Motor India तीसरे स्थान पर रहा। जियो के आईपीओ को तीसरे दिन तक कुल 22.19 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। वहीं, NSE के आईपीओ को 5.71 गुना और हुंडई मोटर इंडिया के आईपीओ को 2.37 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था।

Disclaimer: ये लेख लाइव मिंट को दिए गए शंकर शर्मा के इंटरव्यू पर आधारित है। जरूरी नहीं कि मिंट हिंदी भी इस राय से सहमत हो। निवेश संबंधी कोई निर्णय लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी उत्तरदायी नहीं है।

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अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्...Read More

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