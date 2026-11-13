नौकरी बदलने पर बढ़ी सैलरी, फिर भी हाथ में आ सकते हैं कम पैसे! नई कंपनी में जाने से पहले जानें 5 नियम

नौकरी बदलते समय ज्यादातर कर्मचारी बेहतर पद और ज्यादा सैलरी को प्राथमिकता देते हैं। नई कंपनी की ओर से मिलने वाला बड़ा पैकेज उन्हें आकर्षित करता है। लेकिन क्या ज्यादा सैलरी का मतलब हर महीने बैंक खाते में ज्यादा पैसे आना भी है? जरूरी नहीं। नौकरी बदलने के बाद आपकी टेक-होम सैलरी पर कई चीजों का असर पड़ता है। इनमें टैक्स कटौती, सैलरी का स्ट्रक्चर और टैक्स रिजीम का चुनाव शामिल हैं।

कई बार कर्मचारी वित्त वर्ष के बीच में नौकरी बदलते हैं। ऐसे में पुरानी और नई कंपनी से मिली सैलरी को मिलाकर टैक्स की गणना की जाती है। अगर नई कंपनी को आपकी पिछली कमाई की जानकारी नहीं है, तो वह कम TDS काट सकती है। इसका पता इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरते समय चलता है और आपको अतिरिक्त टैक्स देना पड़ सकता है।

इसलिए नौकरी बदलने से पहले सिर्फ सालाना पैकेज यानी कॉस्ट टू कंपनी (CTC) पर ध्यान देना काफी नहीं है। यह समझना भी जरूरी है कि नई नौकरी में टैक्स कटने के बाद आपके हाथ में कितनी सैलरी आएगी। आइए जानते हैं ऐसी पांच जरूरी बातें, जिन्हें जॉब स्विच करने से पहले ध्यान में रखना चाहिए।

1. पुरानी और नई कंपनी की सैलरी को जोड़कर समझें टैक्स का हिसाब अगर आप एक वित्त वर्ष में नौकरी बदलते हैं, तो आपकी पुरानी और नई दोनों कंपनियों से हुई कमाई को मिलाकर टैक्स की गणना की जाती है। ऐसा नहीं है कि नई कंपनी केवल अपने यहां मिलने वाली सैलरी के आधार पर ही आपका टैक्स तय करेगी।

इनकम टैक्स एक्ट, 2025 की धारा 392 के तहत कंपनियों को कर्मचारियों की सैलरी पर स्रोत पर कर कटौती यानी TDS करनी होती है। नौकरी बदलने की स्थिति में कर्मचारी अपनी पुरानी कंपनी से मिली सैलरी और उस पर काटे गए टैक्स का ब्योरा नई कंपनी को दे सकता है।

इसके लिए इनकम टैक्स नियम, 2026 में फॉर्म 122 का प्रावधान किया गया है। इसमें कर्मचारी पिछली कंपनी से मिली सैलरी, उस पर काटे गए TDS, दूसरी जगहों से हुई कमाई और मकान संपत्ति से जुड़े नुकसान की जानकारी दे सकते हैं।

अगर आप यह जानकारी नई कंपनी को नहीं देते हैं, तो वह आपकी कुल सालाना कमाई का सही आकलन नहीं कर पाएगी। ऐसे में आपकी सैलरी से जरूरत से कम टैक्स कट सकता है। बाद में ITR भरते समय आपको बकाया टैक्स अपनी जेब से जमा करना पड़ सकता है।

2. ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम में से सही विकल्प चुनें नई नौकरी में सैलरी बढ़ने के साथ आपकी टैक्स देनदारी भी बदल सकती है। ऐसे में पुरानी और नई दोनों टैक्स व्यवस्थाओं की तुलना करना जरूरी है। फिलहाल न्यू टैक्स रिजीम डिफॉल्ट व्यवस्था है। हालांकि, नौकरीपेशा कर्मचारी चाहें तो ओल्ड टैक्स रिजीम का विकल्प भी चुन सकते हैं।

ओल्ड टैक्स रिजीम में कई तरह की छूट और कटौतियों का लाभ मिलता है। इनमें हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और धारा 80C के तहत आने वाले निवेश शामिल हैं। वहीं, न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स की दरें अपेक्षाकृत कम रखी गई हैं, लेकिन ज्यादातर पुरानी छूट और कटौतियों का फायदा नहीं मिलता।

इसलिए नई कंपनी में जॉइन करने से पहले अपनी सालाना सैलरी, निवेश, किराए और दूसरी पात्र कटौतियों के आधार पर दोनों व्यवस्थाओं में टैक्स की गणना करें। जिस विकल्प में आपकी कुल टैक्स देनदारी कम बनती है, उसे चुनना फायदेमंद हो सकता है। अपनी पसंद की जानकारी नई कंपनी के एचआर या पेरोल विभाग को भी दें।

3. CTC के बजाय इन-हैंड सैलरी पर दें ध्यान कई बार नई कंपनी पुरानी नौकरी के मुकाबले 20 या 30 फीसदी ज्यादा CTC ऑफर करती है। कर्मचारी इसे सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी मान लेते हैं। लेकिन CTC और हर महीने मिलने वाली वास्तविक सैलरी में अंतर होता है।

किसी भी नौकरी का ऑफर स्वीकार करने से पहले यह देखना चाहिए कि आपके कुल पैकेज में कौन-कौन से हिस्से शामिल हैं। मसलन:

बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता (DA)

हाउस रेंट अलाउंस (HRA)

स्पेशल अलाउंस

कंपनी की ओर से प्रोविडेंट फंड (PF) में योगदान

ग्रेच्युटी

प्रदर्शन के आधार पर मिलने वाला बोनस और इंसेंटिव इन सभी मदों का टैक्स के लिहाज से अलग-अलग महत्व है। सैलरी के साथ मिलने वाले कई भत्तों और सुविधाओं पर टैक्स लगता है। हालांकि, कुछ भत्तों को तय शर्तें पूरी करने पर टैक्स से छूट मिल सकती है।

उदाहरण के लिए, ओल्ड टैक्स रिजीम में नियमों के मुताबिक HRA पर छूट मिल सकती है, जबकि न्यू टैक्स रिजीम में इसका लाभ नहीं मिलता। इसी तरह कंपनी के PF योगदान और दूसरी सुविधाओं पर भी टैक्स के नियम लागू होते हैं।

इसलिए नई नौकरी का ऑफर मिलने पर एचआर से सैलरी ब्रेकअप जरूर मांगें। इससे आपको पता चलेगा कि CTC का कितना हिस्सा हर महीने बैंक खाते में आएगा और कितना हिस्सा PF, ग्रेच्युटी या बोनस के रूप में मिलेगा।

4. टैक्स बचाने वाले निवेश और खर्चों की जानकारी दें नौकरी बदलने पर पुराने निवेश और टैक्स बचाने वाले खर्चों की जानकारी नई कंपनी को देना भी जरूरी है। यह मानकर न चलें कि पुरानी कंपनी में जमा किए गए निवेश के दस्तावेज नई कंपनी के पास अपने आप पहुंच जाएंगे।

अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम चुनते हैं, तो कर्मचारी भविष्य निधि (EPF), पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) और जीवन बीमा पॉलिसी जैसे पात्र निवेशों पर धारा 80C के तहत कटौती का लाभ मिल सकता है। इसके लिए तय सीमा और नियमों का पालन करना जरूरी है।

वहीं, न्यू टैक्स रिजीम में इनमें से ज्यादातर निवेशों पर टैक्स कटौती का लाभ नहीं मिलता। इसलिए पहले यह देख लें कि आपकी चुनी हुई टैक्स व्यवस्था में कौन-कौन से निवेश और खर्च टैक्स बचाने में मदद कर सकते हैं।

नई कंपनी को जरूरी दस्तावेज और निवेश से जुड़ी जानकारी समय पर देने से आपकी सैलरी से TDS की सही गणना करने में मदद मिलेगी।

5. पुरानी कंपनी के फुल एंड फाइनल सेटलमेंट को जांचें नौकरी छोड़ने के बाद पुरानी कंपनी कर्मचारी का फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करती है। इसमें बकाया सैलरी, बोनस, बची हुई छुट्टियों के बदले मिलने वाली रकम यानी लीव एनकैशमेंट और दूसरी देनदारियां शामिल हो सकती हैं।

इन भुगतानों पर लागू टैक्स के नियम अलग-अलग हो सकते हैं। इसलिए यह जांचना जरूरी है कि पुरानी कंपनी से आपको कितनी रकम मिली है और कितना भुगतान अभी बाकी है।

इसके साथ ही यह भी देखें कि आपकी सैलरी से कितना TDS काटा गया है। पुरानी कंपनी से मिलने वाले फॉर्म 16 और सैलरी स्लिप को संभालकर रखें। ITR भरते समय फॉर्म 26AS और एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) में दर्ज जानकारी से इनका मिलान करें।

अगर कहीं सैलरी या टैक्स कटौती का आंकड़ा अलग दिखाई देता है, तो समय रहते कंपनी के पेरोल विभाग से संपर्क करें। इससे बाद में टैक्स से जुड़ी परेशानी से बचने में मदद मिलेगी।

नौकरी बदलने के बाद अतिरिक्त टैक्स से बचने के लिए क्या करें? जॉब स्विच करने के बाद टैक्स से जुड़ी परेशानियों से बचने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रखें। पुरानी कंपनी की सैलरी स्लिप, फॉर्म 16, TDS का ब्योरा और फुल एंड फाइनल सेटलमेंट की जानकारी नई कंपनी को दें।

इसके अलावा अपनी नई सैलरी के आधार पर टैक्स का अनुमान लगाएं और ओल्ड व न्यू टैक्स रिजीम की तुलना करें। नई कंपनी की ओर से हर महीने काटे जा रहे TDS पर भी नजर रखें।