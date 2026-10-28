Karwa Chauth Gold Gift: पत्नी को देना है गोल्ड गिफ्ट? Paytm से सिर्फ ₹51 से खरीदें डिजिटल गोल्ड, जानिए कैसे

Karwa Chauth Gold Gift for Wife: करवा चौथ पर पत्नी को सोने का उपहार देने की योजना बना रहे हैं, तो इस बार बजट का हिसाब लगाना जरूरी है। सोने की ऊंची कीमतों के चलते चेन, अंगूठी या झुमके जैसे आभूषण खरीदने के लिए पहले के मुकाबले ज्यादा रकम खर्च करनी पड़ सकती है। ऐसे में कुछ लोग एक साथ बड़ी रकम खर्च करने के बजाय छोटी-छोटी राशि से सोना खरीदने के विकल्प तलाश रहे हैं। डिजिटल गोल्ड भी इन्हीं विकल्पों में शामिल है।
करवा चौथ पर सोना देने की परंपरा कई परिवारों में आज भी कायम है। इस दिन पति अपनी पत्नी को गहने या दूसरे उपहार देते हैं। लेकिन सोने की कीमतें बढ़ने के साथ कम बजट में गहने खरीदना आसान नहीं रह गया है। ऐसे में सवाल है कि क्या सोना खरीदने के लिए एकमुश्त बड़ी रकम जरूरी है?
Paytm के जरिए ग्राहक ₹51 से डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं। इसमें खरीदार अपनी सुविधा और बजट के मुताबिक अलग-अलग समय पर छोटी रकम लगाकर सोना जमा कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म पर ₹21 से डेली, वीकली या मंथली गोल्ड SIP शुरू करने का विकल्प भी बताया गया है।
हालांकि, डिजिटल गोल्ड और आभूषण खरीदने में अंतर है। डिजिटल गोल्ड खरीदने पर ग्राहक के पास सीधे पहनने लायक गहना नहीं आता है। ये सोने की डिजिटल होल्डिंग होती है, जिसे संबंधित शर्तों के तहत बेचा जा सकता है या उपलब्ध विकल्पों के जरिए फिजिकल गोल्ड में बदला जा सकता है।
अगर आपको अपना डिजिटल गोल्ड को फिजिकल गोल्ड में बदलना है, तो आप उसे कुछ शर्तों के अनुसार सिक्कों में बदल सकते हैं। हालांकि उस वक्त आपको कुछ चार्ज जरूर लग सकते हैं।
अगर आप इस करवाचौथ पत्नी को कुछ गोल्ड देना चाहते हैं, लेकिन बजट नहीं है, तो आप डिजिटल गोल्ड पर विचार कर सकते हैं। इसमें आप धीरे- धीरे करके बड़ी मात्रा में गोल्ड एकत्रित कर सकेंगे।
|शहर
|24 कैरेट सोना ( ₹/10 ग्राम)
|22 कैरेट सोना ( ₹/10 ग्राम)
|18 कैरेट सोना ( ₹/10 ग्राम)
|चांदी 999 ( ₹/किलो)
|मुंबई
|₹1,44,230
|₹1,32,211
|₹1,08,173
|₹1,96,690
|दिल्ली
|₹1,43,980
|₹1,31,982
|₹1,07,985
|₹1,96,350
|बेंगलुरु
|₹1,44,340
|₹1,32,312
|₹1,08,255
|₹1,96,840
|कोलकाता
|₹1,43,610
|₹1,31,643
|₹1,07,708
|₹1,95,820
|चेन्नई
|₹1,44,210
|₹1,32,193
|₹1,08,158
|₹1,96,650
|हैदराबाद
|₹1,44,020
|₹1,32,018
|₹1,08,015
|₹1,96,390
|अहमदाबाद
|₹1,43,960
|₹1,31,963
|₹1,07,970
|₹1,95,800
अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
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