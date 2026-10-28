म्यूचुअल फंड से हुई कमाई पर कब और कितना टैक्स लगता है? एक्सपर्ट से डिटेल में जानिए सबकुछ

म्यूचुअल फंड को लंबे समय में संपत्ति बनाने और अपने निवेश को अलग-अलग विकल्पों में बांटने का एक लोकप्रिय माध्यम माना जाता है। हालांकि, म्यूचुअल फंड में निवेश से मिलने वाला रिटर्न ही आपकी कमाई तय नहीं करता, बल्कि उस पर लगने वाला टैक्स भी काफी मायने रखता है।

अलग-अलग म्यूचुअल फंड योजनाओं में टैक्स के नियम अलग होते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपने किस तरह के फंड में निवेश किया है, कितने समय तक निवेश बनाए रखा है और आपको किस प्रकार की कमाई हुई है।

सीए निशांत शंकर के मुताबिक, निवेशकों को म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने से पहले उसके टैक्स नियमों को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। इससे निवेश से होने वाली वास्तविक कमाई का आकलन करने में मदद मिलती है।

इक्विटी म्यूचुअल फंड पर कितना लगता है टैक्स? इक्विटी आधारित म्यूचुअल फंड में यूनिट बेचने से होने वाले मुनाफे पर टैक्स की दर इस बात से तय होती है कि निवेश कितने समय तक रखा गया था। अगर निवेशक 12 महीने या उससे कम समय में यूनिट बेचता है, तो होने वाले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 20% की दर से टैक्स लगता है। वहीं, 12 महीने से ज्यादा समय तक निवेश बनाए रखने के बाद यूनिट बेचने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के नियम लागू होते हैं।

सीए निशांत शंकर के अनुसार, पात्र इक्विटी निवेश से एक वित्त वर्ष में होने वाले कुल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 1.25 लाख रुपए तक की रकम पर टैक्स नहीं लगता। इस सीमा से अधिक मुनाफे पर 12.5% की दर से टैक्स लगता है। यह नियम पात्र इक्विटी शेयर, इक्विटी आधारित म्यूचुअल फंड और कुछ निर्दिष्ट बिजनेस ट्रस्ट यूनिट पर लागू होता है।

डेट म्यूचुअल फंड के टैक्स नियम अलग डेट म्यूचुअल फंड और दूसरी गैर-इक्विटी योजनाओं पर टैक्स की गणना अलग तरीके से की जाती है। 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद खरीदे गए निर्दिष्ट डेट म्यूचुअल फंड की यूनिट से होने वाले मुनाफे पर आमतौर पर निवेशक के इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है। इसमें निवेश की अवधि के आधार पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का लाभ सामान्य रूप से नहीं मिलता।

दूसरी गैर-इक्विटी योजनाओं में टैक्स का नियम फंड की श्रेणी और निवेश की अवधि पर निर्भर करता है। कुछ मामलों में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 12.5% की दर से टैक्स लगता है, जबकि शॉर्ट टर्म गेन पर निवेशक के लागू टैक्स स्लैब के अनुसार कर लगाया जा सकता है।

डिविडेंड और टीडीएस को लेकर भी रहें सतर्क म्यूचुअल फंड से मिलने वाली डिविडेंड आय भी टैक्स के दायरे में आती है। इस पर निवेशक के लागू इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स लगता है। अगर निवेशक डिविडेंड की रकम दोबारा निवेश कर देता है, तब भी उस आय पर टैक्स की देनदारी खत्म नहीं होती।

सीए निशांत शंकर बताते हैं कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (TDS) को अंतिम टैक्स देनदारी नहीं समझना चाहिए। यह केवल टैक्स क्रेडिट है, जिसे निवेशक अपने टैक्स रिटर्न में क्लेम कर सकता है। वास्तविक टैक्स देनदारी की गणना करते समय कुल आय और लागू टैक्स नियमों को ध्यान में रखना जरूरी है।

निवेश भुनाते समय टैक्स का रखें ध्यान म्यूचुअल फंड की नेट एसेट वैल्यू (NAV) बढ़ने भर से आमतौर पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता। यह देनदारी सामान्य रूप से यूनिट को बेचने, भुनाने या किसी अन्य तरीके से ट्रांसफर करने पर पैदा होती है।