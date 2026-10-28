म्यूचुअल फंड से हुई कमाई पर कब और कितना टैक्स लगता है? एक्सपर्ट से डिटेल में जानिए सबकुछ

म्यूचुअल फंड को लंबे समय में संपत्ति बनाने और अपने निवेश को अलग-अलग विकल्पों में बांटने का एक लोकप्रिय माध्यम माना जाता है। हालांकि, म्यूचुअल फंड में निवेश से मिलने वाला रिटर्न ही आपकी कमाई तय नहीं करता, बल्कि उस पर लगने वाला टैक्स भी काफी मायने रखता है।
अलग-अलग म्यूचुअल फंड योजनाओं में टैक्स के नियम अलग होते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपने किस तरह के फंड में निवेश किया है, कितने समय तक निवेश बनाए रखा है और आपको किस प्रकार की कमाई हुई है।
सीए निशांत शंकर के मुताबिक, निवेशकों को म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने से पहले उसके टैक्स नियमों को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। इससे निवेश से होने वाली वास्तविक कमाई का आकलन करने में मदद मिलती है।
इक्विटी आधारित म्यूचुअल फंड में यूनिट बेचने से होने वाले मुनाफे पर टैक्स की दर इस बात से तय होती है कि निवेश कितने समय तक रखा गया था। अगर निवेशक 12 महीने या उससे कम समय में यूनिट बेचता है, तो होने वाले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 20% की दर से टैक्स लगता है। वहीं, 12 महीने से ज्यादा समय तक निवेश बनाए रखने के बाद यूनिट बेचने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के नियम लागू होते हैं।
सीए निशांत शंकर के अनुसार, पात्र इक्विटी निवेश से एक वित्त वर्ष में होने वाले कुल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 1.25 लाख रुपए तक की रकम पर टैक्स नहीं लगता। इस सीमा से अधिक मुनाफे पर 12.5% की दर से टैक्स लगता है। यह नियम पात्र इक्विटी शेयर, इक्विटी आधारित म्यूचुअल फंड और कुछ निर्दिष्ट बिजनेस ट्रस्ट यूनिट पर लागू होता है।
डेट म्यूचुअल फंड और दूसरी गैर-इक्विटी योजनाओं पर टैक्स की गणना अलग तरीके से की जाती है। 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद खरीदे गए निर्दिष्ट डेट म्यूचुअल फंड की यूनिट से होने वाले मुनाफे पर आमतौर पर निवेशक के इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है। इसमें निवेश की अवधि के आधार पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का लाभ सामान्य रूप से नहीं मिलता।
दूसरी गैर-इक्विटी योजनाओं में टैक्स का नियम फंड की श्रेणी और निवेश की अवधि पर निर्भर करता है। कुछ मामलों में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 12.5% की दर से टैक्स लगता है, जबकि शॉर्ट टर्म गेन पर निवेशक के लागू टैक्स स्लैब के अनुसार कर लगाया जा सकता है।
म्यूचुअल फंड से मिलने वाली डिविडेंड आय भी टैक्स के दायरे में आती है। इस पर निवेशक के लागू इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स लगता है। अगर निवेशक डिविडेंड की रकम दोबारा निवेश कर देता है, तब भी उस आय पर टैक्स की देनदारी खत्म नहीं होती।
सीए निशांत शंकर बताते हैं कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (TDS) को अंतिम टैक्स देनदारी नहीं समझना चाहिए। यह केवल टैक्स क्रेडिट है, जिसे निवेशक अपने टैक्स रिटर्न में क्लेम कर सकता है। वास्तविक टैक्स देनदारी की गणना करते समय कुल आय और लागू टैक्स नियमों को ध्यान में रखना जरूरी है।
म्यूचुअल फंड की नेट एसेट वैल्यू (NAV) बढ़ने भर से आमतौर पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता। यह देनदारी सामान्य रूप से यूनिट को बेचने, भुनाने या किसी अन्य तरीके से ट्रांसफर करने पर पैदा होती है।
इसलिए निवेशकों को केवल फंड के संभावित रिटर्न पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि टैक्स कटने के बाद मिलने वाली वास्तविक कमाई का भी आकलन करना चाहिए। निवेश का सही फैसला वही है, जिसमें रिटर्न के साथ टैक्स का हिसाब भी शामिल हो। हालांकि, टैक्स की अंतिम गणना निवेश की श्रेणी, खरीद की तारीख, ट्रांजैक्शन और निवेशक की व्यक्तिगत स्थिति के आधार पर करनी चाहिए।
मनाली रस्तोगी मीडिया जगत की एक समर्पित और अनुभवी लेखिका हैं, जो पिछले 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। उन्होंने वर्ष 2019 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने मीडिया की दुनिया को समझना और लेखन के प्रति अपनी रुचि को मजबूत करना शुरू कर दिया था। अपनी प्रोफेशनल यात्रा की शुरुआत उन्होंने वैसे तो ग्रेजुएशन के समय लखनऊ से कर दी थी, लेकिन उनके करियर को नया आयाम दिल्ली में लोकमत ग्रुप के साथ मिला, जहां उन्होंने करीब 2 साल 10 महीने तक काम किया और इस दौरान उन्होंने खबरों की गहराई को समझने और पाठकों तक सही और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का अनुभव हासिल किया। इसके बाद उन्होंने टीवी9 भारतवर्ष के साथ बतौर फ्रीलांसर काम किया, जहां उन्होंने लाइफस्टाइल सेक्शन में काम कर अपनी लेखन शैली और अनुभव को और मजबूत बनाया। वर्तमान में मनाली रस्तोगी लाइव मिंट हिंदी के साथ जुड़ी हुई हैं, जहां उन्हें काम करते हुए लगभग 10 महीने हो चुके हैं। यहां वह मुख्य रूप से एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं, साथ ही पर्सनल फाइनेंस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी आसान और समझने योग्य भाषा में जानकारी साझा करती हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को ऐसी जानकारी देना है, जो उनके दैनिक जीवन में उपयोगी साबित हो और उन्हें सही फैसले लेने में मदद करे। मनाली सरल, स्पष्ट और पाठकों से जुड़ने वाली भाषा में लिखना पसंद करती हैं। काम के अलावा मनाली को अपने खाली समय में स्विमिंग करना, नई जगहों पर घूमना और फिल्में देखना बेहद पसंद है। उन्हें अपने घर को बजट फ्रेंडली तरीके से सजाना भी अच्छा लगता है, जिससे उन्हें रचनात्मक संतुष्टि मिलती है। मनाली दिल्ली में रहती हैं।
Catch all the Business News, Market News, Breaking News Events and Latest News Updates on Live Mint. Download The Mint News App to get Daily Market Updates.More
Oops! Looks like you have exceeded the limit to bookmark the image. Remove some to bookmark this image.